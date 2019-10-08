باليوم العالمي للعمل اللائق..39% معدل التشغيل في مصر
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
التشغيل
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن العمل اللائق يتضمن فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق 2019 تحت شعار "الاستثمار في رعاية الاقتصاد".
ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر، من واقع بحث القوى العاملة لعام 2018 الذي يشير إلى:
43.3% معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي "15 سنة فأكثر" لعام 2018
-بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنة فأكثر) 43.3% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2018.
-التفاوت الملموس بين كل من الذكور الإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة
43.3% معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي "15 سنة فأكثر" لعام 2018
-بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنة فأكثر) 43.3% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2018.
-التفاوت الملموس بين كل من الذكور الإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من 3 أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.6%، مقابل 18.3% للإناث عام 2018، وتشير البيانات إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
39 % معدل التشغيل لعام 2018
سجل معدل التشغيل "عدد المشتغلين منسوبا إلى عدد السكان 15 سنة فأكثر" للذكور 63.0% مقابل 14.4% للإناث.
70.8% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم
سجلت نسبة العاملين في عمل دائـم 70.8% من إجمالي العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 89.3% بين الإناث مقابل 67.1% للذكور.
وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.5%، يليها العاملون في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 97.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 25.9%.
الحماية الاجتماعية والصحية
أوضح جهاز الإحصاء أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى 48.1 % من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 48.1% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 72.0% بين الإناث مقابل 43.2% للذكور.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي لتـصل إلى 97.1% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.1 %، بينما كان العاملون بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 9.6% من جملة المشتركين في هذا القطاع.
42.1% من العاملين بأجر مشتركين في التأمين الصحي
-بلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 42.1% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 69.4% مقابل 36.6% بين الذكور.
-بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي لتصل إلى 96.9% من جملة العاملين بأجر يليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.3%، ثم الاستثماري بنسبة 73.3%، وتبلغ هذه النسبة 23.9% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين في التأمين الصحي، حيث بلغت النسبة 1.5% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
العاملون بأجر ولديهم عقد قانونى
تتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2018 إلى:
-44.8% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني.
-بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني 44.8% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 72.6% مقابل 39.1% بين الذكور.
-بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 96.1%، ويليها العاملون بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 92.9%، ثم العاملون بالقطاع الاستثماري بنسبة 80.6% ثم العاملون بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 31.1%.
وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص "خارج المنشآت"، حيث تبلغ 2.7% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.