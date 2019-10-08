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باليوم العالمي للعمل اللائق..39% معدل التشغيل في مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
التشغيل
التشغيل
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن العمل اللائق يتضمن فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق 2019 تحت شعار "الاستثمار في رعاية الاقتصاد". ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر، من واقع بحث القوى العاملة لعام 2018 الذي يشير إلى:
43.3% معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي "15 سنة فأكثر" لعام 2018 -بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنة فأكثر) 43.3% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2018. -التفاوت الملموس بين كل من الذكور الإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة
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جمال السادات والجروان: هذا هو التوقيت الأفضل للاستثمار في مصر

أكد المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، أن دولة الإمارات الشقيقة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري، كما تتمتع دولة الإمارات وقياداتها بحب كبير لدى الشعب المصري والعكس، حيث تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمصر وكانت من أكثر الدول الداعمة لها على مدار السنوات الأخيرة وفي أصعب الظروف. واستعرض خلال لقائه الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين على هامش معرض جيتكس والمنعقد حاليا في مدينة دبي، عددا من المواضيع، منها توطيد العلاقات بين الكيانات الكبرى في قطاع المال والأعمال، لدعم العملية الاستثمارية بين مصر والإمارات.
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بعد استثمار 50 مليار جنيه.. اتصالات مصر تكشف مستقبل التكنولوجيا

كشف المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن حجم استثمارات الشركة تجاوز 50 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات الشركة في العام الجاري نحو 4.5 مليار جنيه، موضحًا أن تكنولوجيا الجيل الرابع ما زالت تتمتع بفرص نمو عالية الفترة المقبلة. وأضاف متولي أن أكثر من 50% من عملاء اتصالات مصر المستخدمين لخدمات نقل البيانات يعتمدون على تكنولوجيا الجيل الرابع، الذي يقدم سرعات أعلى من الجيل الثالث. وقال متولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، في الإمارات على هامش معرض جيتكس دبي، إن عدد محطات الجيل الرابع تتجاوز 5 آلاف محطة بشركة اتصالات مصر.
بنزين

لماذا خفضت الحكومة أسعار البنزين 25 قرشا فقط؟

أعلنت الحكومة، يوم الخميس الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر الواحد، ويأتي ذلك في إطار تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي بموجبها يتم تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري، مع خضوع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف. وبدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.25 جنيه، ونحو 16.35 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي اليوناني، والمصرف المتحد ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
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التأمين-الصحي-ببورسعيد (6)

الصحة: نجاح أول جراحة قلب بالتأمين الصحي في بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، وذلك بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مرة في إقليم قناة السويس، مؤكدًا أن مستشفى النصر التخصصي نجح في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عاما في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر، وقام بإجراء العملية فريق من أكفأ جراحي معهد القلب.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (10)

إطلاق منظومة التأمين الصحي في 5 محافظات.. كيف تنضم؟

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، في بيان صادر عن الوزراة، اليوم الثلاثاء، أنه تم البدء في أولى إجراءات إطلاق منظومة التأمين الصحي في باقي محافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وهي: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، إذ يتم فتح باب التسجيل وفتح الملف العائلي منذ اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وبدء التشغيل الفعلي في محافظات المرحلة الأولى.
السيسي (3)

السيسي يوجه بتطبيق «التأمين الشامل».. وعلاج مليون إفريقي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية ؛ لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية وذلك على نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة وفي إطار استراتيجية بناء الإنسان المصري. حاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين مع كلٍ من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
ملابس (1)

25% ارتفاعا في تكلفة صناعة الملابس بسبب المدارس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) سجل نحو 131.62 خلال شهر يوليو 2019 (أولـي) مقابل 120.99 خلال شهر يونيو 2019 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 8.8%. وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له اليوم الخميس، من خلال البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2019، أن الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة بلغ 335.59 خلال شهر يوليو 2019 مقارنة بشهر يونيو 2019 حيث بلغ 267.59 بارتفاع قدره 25.41% بسبب الاستعداد للموسم الدراسي الجديد.
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