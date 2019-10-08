باليوم العالمي للعمل اللائق..39% معدل التشغيل في مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

التشغيل

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن العمل اللائق يتضمن فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة، ضمان اجتماعي للأسر، إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للعمل اللائق 2019 تحت شعار "الاستثمار في رعاية الاقتصاد". ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في مصر، من واقع بحث القوى العاملة لعام 2018 الذي يشير إلى:

43.3% معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي "15 سنة فأكثر" لعام 2018 -بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنة فأكثر) 43.3% على مستوى إجمالي الجمهورية عام 2018. -التفاوت الملموس بين كل من الذكور الإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة