أحمد حسن: ما يقوله عمرو الجنايني «استخفاف بالعقول»

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

أحمد حسن

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فرضت على حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، الجهاز الفني المعاون له. وقال حسن، في تصريحات إذاعية: "أتمنى أن يكون حسام البدري الأنسب للمرحلة المقبلة، لديه سيرة ذاتية مميزة وخاض تجارب مميزة مع الأهلي ويتمتع بخبرات كبيرة ويعرف كيفية التعامل مع اللاعبين المحترفين، وحسن شحاتة أبلغ بتدريبه لمنتخب مصر وطلبني معه في منصب مدير الكرة بعد تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال بسبب الشرط الجزائي وتمسكه بالجهاز المعاون، لكن تم الاتفاق في النهاية على التعاقد مع حسام البدري".

وتابع الصقر: "لا يجوز أن يقول عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية إنه تم اختيار البدري بناءً على معايير عالمية، خاصةً بعدما شهدت الفترة الأخيرة تخبطًا كبيرًا، وكان من المفترض أن يُقال إنه الرجل المناسب لتلك المرحلة". وأوضح أحمد حسن: "فُرض على حسام البدري الجهاز المعاون الموجود حاليا، خاصةً أن طارق سليمان

وتابع الصقر: "لا يجوز أن يقول عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية إنه تم اختيار البدري بناءً على معايير عالمية، خاصةً بعدما شهدت الفترة الأخيرة تخبطًا كبيرًا، وكان من المفترض أن يُقال إنه الرجل المناسب لتلك المرحلة".



وأوضح أحمد حسن: "فُرض على حسام البدري الجهاز المعاون الموجود حاليا، خاصةً أن طارق سليمان (مدرب حراس الأهلي السابق) هو الأقرب للبدري وليس أيمن طاهر الذي تم تعيينه في منصب مدرب حراس المرمى".



وأكمل نجم الفراعنة السابق: "الجنايني قال في المؤتمر الصحفي إن هذا الجهاز الفني هو أول جهاز يتمتع بعدم توازن بين الأهلي والزمالك، ما يقوله ليس صحيحا واستخفاف بالعقول، اسم أحمد أيوب لم يكن مطروحًا ضمن الحسابات في البداية، وأتمنى أن يحدث نوع من التجانس بين أفراد الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة".

