دورية أمنية توقع تاجر حشيش في باب الشعرية

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

دورية أمنية

تولي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اهتماما كبيرا بالدوريات الأمنية وفعاليتها في تحقيق الوجود الشرطي الفعال وفرض السيطرة الكاملة على الحالة الأمنية بمختلف ربوع الجمهورية، واستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا من خلال تكثيف المرور لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص سبق اتهامه في قضية "مخدرات" حال استقلاله سيارة.

عُثر بحوزة المتهم على سيجارة مشتعلة بداخلها خليط من مادة التبغ ومخدر الحشيش المخدر، وباستكمال الفحص عُثر بحوزته داخل السيارة على كمية من مخدر الحشيش وزنت 450 جراما، طبنجة صوت، و12 طلقة لذات العيار، مبلغ مالي، سلاح أبيض "كتر" و3 هواتف محمولة. أمام رجال التحقيق اعترف المتهم بحيازته للطبنجة الصوت بقصد

عُثر بحوزة المتهم على سيجارة مشتعلة بداخلها خليط من مادة التبغ ومخدر الحشيش المخدر، وباستكمال الفحص عُثر بحوزته داخل السيارة على كمية من مخدر الحشيش وزنت 450 جراما، طبنجة صوت، و12 طلقة لذات العيار، مبلغ مالي، سلاح أبيض "كتر" و3 هواتف محمولة.



أمام رجال التحقيق اعترف المتهم بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع عن النفس، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، إلى النيابة العامة للتحقيق.



