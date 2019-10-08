جريمة

دورية أمنية توقع تاجر حشيش في باب الشعرية

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
دورية أمنية
دورية أمنية
تولي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اهتماما كبيرا بالدوريات الأمنية وفعاليتها في تحقيق الوجود الشرطي الفعال وفرض السيطرة الكاملة على الحالة الأمنية بمختلف ربوع الجمهورية، واستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا من خلال تكثيف المرور لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص سبق اتهامه في قضية "مخدرات" حال استقلاله سيارة.
عُثر بحوزة المتهم على سيجارة مشتعلة بداخلها خليط من مادة التبغ ومخدر الحشيش المخدر، وباستكمال الفحص عُثر بحوزته داخل السيارة على كمية من مخدر الحشيش وزنت 450 جراما، طبنجة صوت، و12 طلقة لذات العيار، مبلغ مالي، سلاح أبيض "كتر" و3 هواتف محمولة. أمام رجال التحقيق اعترف المتهم بحيازته للطبنجة الصوت بقصد
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سيلفي الموت ينهي حياة شابين من أعلى كوبري الجامعة

تحذيرات عدة خرج بها البعض من خطورة التقاط صور "سيلفي" في أماكن خطرة قد تودي بحياة صاحبها، الأمر الذي تكرر أمس الإثنين، إذ بحث شابان عن توثيق سيرهما معًا على كوبري الجامعة الواصل بين محافظتي القاهرة والجيزة، جلسا على سور الكوبري بعد وصلة من المشي امتدت لأمتار، أخرج أحدهما هاتفه الجوال لالتقاط صورة "سيلفي" للاحتقاظ بها أو نشرها عبر حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ابتسامة علت وجهيهما لكنها كانت الأخيرة إذ اختل توازنهما وسقطا غريقين في مياه نهر النيل.
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كنز على الحدود..ضبط 22 كيلو ذهب و23 فص ألماس بالسلوم

واصلت الإدارة العامة لأمن الموانى جهودها لضبط كل أشكال الخروج على القانون بكل المنافذ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم التهريب والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها، وأسفرت الجهود عن ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى بشر في محافظة الإسكندرية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار برج العرب، وعُثر بحوزتها على 30 جراما من الحشيش المخدر، أخفتها داخل طيات ملابسها.
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مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 33 آخرون؛ نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل بطريق البويطي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام في مركز مغاغة، والمصابين إلى مستشفى التكامل بمستشفى الشيخ فضل في مركز بني مزار، وأُزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نصف نقل، بطريق البويطي- الواحات.
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سرقة وشنق.. العثور على ربة منزل مقتولة بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها داخل مسكنها بقرية شوبك أكراش التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد أن تم سرقة مشغولاتها الذهبية منها. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد محمد فؤاد مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بورد بلاغًا من ابنة المجني عليها بالعثور على والدتها وتدعى «زبيدة. ط. ا»، 66 عامًا، ومقيمة بقرية شوبك أكراش، جثة هامدة، وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها والجريمة بهدف السرقة
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حشيش وخرطوش.. رحلة سقوط عصابة «الطفشان» في قبضة الشرطة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، فى ضبط 3 عناصر إجرامية كونوا تشكيلا للاتجار فى المخدرات وتوزيعها على عملائهم بدائرة قسم شرطة الخصوص وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد بضبط "عادل.ه.خ" وشهرته "الطفشان" 35 عامًا سبق اتهامه فى قضايا مخدرات و"مصطفى.ف"، 23 عامًا، و"عبدالله.م.ع" 18 عامًا ومقيمون بالخصوص وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وسلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقتين من ذات العيار ومبلغ 480 جنيهًا وهواتف محمولة.
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سقوط 42 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالجيزة

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (2)

سقوط «خُط المنيا» بـ 77 قطعة سلاح و58 ألف طلقة

ضربة أمنية ناجحة وجهتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتجار السلاح تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق بمكافحة جرائم حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها وورش تصنيعها، إذ أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا قيام تاجر أسلحة وذخائر، سبق اتهامه في 4 قضايا "إطلاق أعيرة نارية، سلاح أبيض، ذخيرة بمحل تجارة أسلحة وذخائر مرخص" بالاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وأنه يتخذ مسكنه الكائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
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خطة الداخلية لإحكام قبضتها على المحافظات في أسبوع

7 أيام حاسمة، شعار رفعته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للاستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
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