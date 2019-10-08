شوقي: تأخرنا في إنقاذ التعليم.. وشكل الأطفال يفرح

تحرير:أمينة محمود ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

طارق شوقي وزير التعليم - صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته بمؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تأخرت كثيرا في إنقاذ التعليم المصرى، ويجب أن يكون هناك معايير محددة وواضحة لتحديد شكل المعلم وترقيته وتقييمه، ويجب أن تكون هناك مسطرة لقياس أداء الجميع لا توجد فيها محسوبية لأحد على حساب آخر، مشيرا إلى أن التعليم مسألة أكبر من مسمى وظيفي وترقية، والوزارة تهدف إلى تعليم الأطفال بشكل صحيح، مؤكدا: "لو متعلموش هنتحاسب عليهم".

وذكر شوقي أن تركة التعليم ثقيلة بدءًا من المناهج والكثافات والعجز في المعلمين وبناء المدارس، قائلا: "ممكن نكون زي اليابان بس لازم نتعب، وعملية مقاومة التغيير من البعض تحتاج لأطباء نفسيين لمعرفة أسبابها".وأضاف: "لازم نصبر لأنه قدامنا مدة، وهي زي تربية الطفل بتاخد وقت، عشان نطلع حاجة كويسة، والنظام الجديد