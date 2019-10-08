رياضة

شوقي غريب: أحلم بميدالية أولمبية في طوكيو 2020

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
شوقي غريب
شوقي غريب
يرغب شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عاما، في جني ثمار 20 شهرا من العمل المتواصل بقيادة بلاده للظهور في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020. وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى طوكيو 2020. وقال غريب: "نحن الآن على بعد 30 يوما فقط من انطلاق أمم إفريقيا، تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر، أملي كبير في تحقيق الحلم المركب الذي يبدأ في القاهرة بالفوز بلقب أمم إفريقيا ثم اللعب في أولمبياد طوكيو والوصول إلى الحلم الأكبر بإحراز ميدالية أولمبية".
وأضاف غريب الذي قاد مصر قبل 18 عاما لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم للشباب في الأرجنتين "توليت المهمة قبل 20 شهرا ويعلم الله أنني لم أقصر وقد منحت الفرصة لعدد كبير من اللاعبين ووقع الاختيار على أفضل العناصر". ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في
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تكريما له.. تمثال برونزي لإبراهيموفيتش في مسقط رأسه بالسويد

دشن الاتحاد السويدي لكرة القدم تمثالا من البرونز لنجمه الدولي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي بمسقط رأسه في مدينة بمالمو، تكريما له. ونشرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم "الثلاثاء"، صورا للتمثال حيث كتب عليه "عندما تأتي إلى نيويورك، يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد، لديك تمثال زلاتان".
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رسميًّا.. إقالة جيامباولو من تدريب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن إقالة ماركو جيامباولو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بسبب سوء النتائج مع الفريق، ولم يشفع له الفوز الذي حققه على نظيره جنوى، خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي، جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، مساء اليوم الثلاثاء، متمنيًا له التوفيق في مراحله المقبلة، بعدما تولى قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفًا لجينارو جاتوزو، لكنه حقق نتائج باهتة بالفريق، وضعته في المركز الثالث عشر، برصيد برصيد 9 نقاط.
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صبري المنياوي: تعديلات الجبلاية ظالمة للإسماعيلي

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محمد صلاح لاتحاد الكرة: آسف مش هقدر آجي المنتخب

علمت «التحرير» أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، اعتذر عن عدم الانضمام للفريق القومي في معسكر أكتوبر الجاري، والذي تتخلله ودية بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر، في إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وتواصل محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع «الفرعون المصري» عبر «واتسآب»، ورد عليه أفضل لاعب في إفريقيا وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، بقوله: «آسف مش هقدر آجي».
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

وصول الوفود المشاركة في قرعة أمم إفريقيا تحت 23 سنة

وصلت الوفود المشاركة فى حفل سحب قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، التى تقام فى القاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، واستقبل الوفود عمرو الجناينى رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، ومنتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن، والفنان أحمد صلاح حسني لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق الذى سيقدم حفل القرعة. وانطلقت مراسم سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية بقصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية بين 8 منتخبات إفريقية، حيث تم اختيار مصر على رأس إحدى المجموعتين، باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى.
عماد-متعب

عماد متعب يسحب قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تقام في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، في قصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية، بين 8 منتخبات إفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها، بوصفها البلد المنظم، بينما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى، وتشارك في البطولة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، 8 منتخبات هي الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا وزامبيا ومالي، إضافة إلى مصر ونيجيريا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث تتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
احمد-صلاح-حسني

أحمد صلاح حسني يقدم حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية

اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، أحمد صلاح حسني، مهاجم المنتخب الوطني السابق، لتقديم قرعة البطولة، والتي ستجرى غدا الأربعاء في قصر الحرملك، داخل مجمع المنتزه بمحافظة الإسكندرية، بحضور مندوبي 8 منتخبات مشاركة هي مصر (الدولة المضيفة)، الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، مالي، نيجيريا، جنوب إفريقيا، زامبيا. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، كان قد قرر تقديم موعد سحب القرعة لمدة 24 ساعة، لتقام الأربعاء المقبل بدلًا من الخميس، وتم اتخاذ هذا القرار لأسباب تنظيمية بعد التشاور مع اتحاد الكرة المصري واللجنة المنظمة للبطولة.
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