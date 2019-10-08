شوقي غريب: أحلم بميدالية أولمبية في طوكيو 2020
٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
شوقي غريب
يرغب شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عاما، في جني ثمار 20 شهرا من العمل المتواصل بقيادة بلاده للظهور في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020.
وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى طوكيو 2020.
وقال غريب: "نحن الآن على بعد 30 يوما فقط من انطلاق أمم إفريقيا، تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر، أملي كبير في تحقيق الحلم المركب الذي يبدأ في القاهرة بالفوز بلقب أمم إفريقيا ثم اللعب في أولمبياد طوكيو والوصول إلى الحلم الأكبر بإحراز ميدالية أولمبية".
وأضاف غريب الذي قاد مصر قبل 18 عاما لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم للشباب في الأرجنتين "توليت المهمة قبل 20 شهرا ويعلم الله أنني لم أقصر وقد منحت الفرصة لعدد كبير من اللاعبين ووقع الاختيار على أفضل العناصر".
ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في
وأضاف غريب الذي قاد مصر قبل 18 عاما لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم للشباب في الأرجنتين "توليت المهمة قبل 20 شهرا ويعلم الله أنني لم أقصر وقد منحت الفرصة لعدد كبير من اللاعبين ووقع الاختيار على أفضل العناصر".
ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في نسختي 1928 و1964، بينما بلغت دور الثمانية في آخر مشاركة لها في دورة لندن 2012.
وأوقعت قرعة كأس الأمم المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم الكاميرون وغانا ومالي، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا وجنوب إفريقيا وساحل العاج وزامبيا.
وكان غريب مساعدا للمدرب حسن شحاتة في إنجاز التتويج بكأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات متتالية بين 2006 و2010 ثم قاد المنتخب الأول بين عامي 2013 و2014 في تجربة لم تكلل بالنجاح.