شوقي غريب: أحلم بميدالية أولمبية في طوكيو 2020

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

شوقي غريب

يرغب شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني تحت 23 عاما، في جني ثمار 20 شهرا من العمل المتواصل بقيادة بلاده للظهور في مسابقة كرة القدم في ألعاب طوكيو 2020. وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو بمشاركة ثمانية منتخبات، وتتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى طوكيو 2020. وقال غريب: "نحن الآن على بعد 30 يوما فقط من انطلاق أمم إفريقيا، تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر، أملي كبير في تحقيق الحلم المركب الذي يبدأ في القاهرة بالفوز بلقب أمم إفريقيا ثم اللعب في أولمبياد طوكيو والوصول إلى الحلم الأكبر بإحراز ميدالية أولمبية".

وأضاف غريب الذي قاد مصر قبل 18 عاما لتحقيق المركز الثالث في كأس العالم للشباب في الأرجنتين "توليت المهمة قبل 20 شهرا ويعلم الله أنني لم أقصر وقد منحت الفرصة لعدد كبير من اللاعبين ووقع الاختيار على أفضل العناصر". ولم تحقق مصر أي ميدالية أولمبية في كرة القدم وكان أكبر إنجاز لها الوصول للمركز الرابع في