دي ليخت يكشف عن درسه المستفاد الأول مع يوفنتوس

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

ماتياس دي ليخت

تحدث المدافع ماتياس دي ليخت لصحيفة "NU.nl" الهولندية عن أبرز درس تعلمه بعد انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "إن أهم درس تعلمته في يوفنتوس حتى الآن، هو أنه يجب أن أؤمن بنفسي، في البداية كنت أركز على عدم ارتكاب الأخطاء قبل أي شيء. هذا حدث لي خلال الأسابيع القليلة الأولى مع يوفنتوس، حيث إنني كنت أفكر في الأمر أكثر من اللازم وهذا خطأ، بعد مباراتنا ضد أتلتيكو، حاولت التعافي والعودة إلى الملعب بثقة مرة أخرى، قد يحدث خطأ ما، ولكنني متأكد من أن الأمور ستتحسن، ومنذ ذلك الحين ومستواي في تطور".

وتطرق دي ليخت للحديث عن مباراة إنتر الماضية في الدوري الإيطالي والتي حسمها يوفنتوس بنتيجة 2- 1 قائلا: "التسبب في ركلة جزاء أمام إنتر؟ هذه الأمور جزء من كرة القدم، وللأسف هذه هي حياة المدافع، من الواضح أنني لا أريد منحه ركلة جزاء، ولكننا في النهاية فزنا وهذا هو المهم". وأضاف: "لقد فهمت ما قصده ساري