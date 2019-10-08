رياضة

دي ليخت يكشف عن درسه المستفاد الأول مع يوفنتوس

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
تحدث المدافع ماتياس دي ليخت لصحيفة "NU.nl" الهولندية عن أبرز درس تعلمه بعد انتقاله إلى يوفنتوس الصيف الماضي، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "إن أهم درس تعلمته في يوفنتوس حتى الآن، هو أنه يجب أن أؤمن بنفسي، في البداية كنت أركز على عدم ارتكاب الأخطاء قبل أي شيء. هذا حدث لي خلال الأسابيع القليلة الأولى مع يوفنتوس، حيث إنني كنت أفكر في الأمر أكثر من اللازم وهذا خطأ، بعد مباراتنا ضد أتلتيكو، حاولت التعافي والعودة إلى الملعب بثقة مرة أخرى، قد يحدث خطأ ما، ولكنني متأكد من أن الأمور ستتحسن، ومنذ ذلك الحين ومستواي في تطور".
وتطرق دي ليخت للحديث عن مباراة إنتر الماضية في الدوري الإيطالي والتي حسمها يوفنتوس بنتيجة 2- 1 قائلا: "التسبب في ركلة جزاء أمام إنتر؟ هذه الأمور جزء من كرة القدم، وللأسف هذه هي حياة المدافع، من الواضح أنني لا أريد منحه ركلة جزاء، ولكننا في النهاية فزنا وهذا هو المهم". وأضاف: "لقد فهمت ما قصده ساري
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ديبالا وبونوتشي يشيدان بالانتصار على إنتر

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التشكيل المتوقع لقمة إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو

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قمة نارية بين إنتر ويوفنتوس في الكالتشيو اليوم

يحتضن ملعب سان سيرو اليوم، قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل إنتر نظيره يوفنتوس في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل النيراتزوري صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يوجد اليوفي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وتواجه الفريقان في 172 مباراة سابقة في الكالتشيو، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 82 مباراة مقابل 46 انتصارا للإنتر، وانتهت 44 مواجهة بالتعادل، وسجل اليوفي في تلك المباريات 247 هدفًا واهتزت شباك الفريق بـ200 هدف.
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