كنز على الحدود..ضبط 22 كيلو ذهب و23 فص ألماس بالسلوم

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

سبائك ذهب

واصلت الإدارة العامة لأمن الموانى جهودها لضبط كل أشكال الخروج على القانون بكل المنافذ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم التهريب والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها، وأسفرت الجهود عن ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى بشر في محافظة الإسكندرية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار برج العرب، وعُثر بحوزتها على 30 جراما من الحشيش المخدر، أخفتها داخل طيات ملابسها.

وضبط أحد الأشخاص حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأوروبية عبر مطار الغردقة، وبحوزته 13 قطعة عملة معدنية ترجع لفترات تاريخية مختلفة مخفاة ضمن حقائبه، والقبض على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفرها من الأقصر إلى القاهرة عبر ميناء الأقصر الجوي، وبحوزتها 3 قطع عملات معدنية

وضبط أحد الأشخاص حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأوروبية عبر مطار الغردقة، وبحوزته 13 قطعة عملة معدنية ترجع لفترات تاريخية مختلفة مخفاة ضمن حقائبه، والقبض على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفرها من الأقصر إلى القاهرة عبر ميناء الأقصر الجوي، وبحوزتها 3 قطع عملات معدنية من الفضة، "ترجع للعصر اليونانى الرومانى" مخفاة داخل أمتعتها.



وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة شرطة منفذ السلوم البرى تلاحظ لهم قيام أحد الأشخاص بالمنطقة الجبلية المتاخمة بالسور الجنوبى للمنفذ بإلقاء لفافة متوسطة الحجم من أعلى السور لداخل المنفذ وتسلق السور، ولدى مشاهدته للقوة الأمنية تراجع وفر هاربا.



بفحص اللفافة تبين أن بها 30 علبة تحوى مشغولات ذهبية وزنت 22 كيلو جراما، و23 فص ألماس مغلف بالبلاستيك.



