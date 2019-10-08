جريمة

كنز على الحدود..ضبط 22 كيلو ذهب و23 فص ألماس بالسلوم

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
سبائك ذهب
سبائك ذهب
واصلت الإدارة العامة لأمن الموانى جهودها لضبط كل أشكال الخروج على القانون بكل المنافذ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم التهريب والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها، وأسفرت الجهود عن ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى بشر في محافظة الإسكندرية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار برج العرب، وعُثر بحوزتها على 30 جراما من الحشيش المخدر، أخفتها داخل طيات ملابسها.
وضبط أحد الأشخاص حال إنهاء إجراءات سفره إلى إحدى الدول الأوروبية عبر مطار الغردقة، وبحوزته 13 قطعة عملة معدنية ترجع لفترات تاريخية مختلفة مخفاة ضمن حقائبه، والقبض على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية حال إنهاء إجراءات سفرها من الأقصر إلى القاهرة عبر ميناء الأقصر الجوي، وبحوزتها 3 قطع عملات معدنية
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سيلفي الموت ينهي حياة شابين من أعلى كوبري الجامعة

تحذيرات عدة خرج بها البعض من خطورة التقاط صور "سيلفي" في أماكن خطرة قد تودي بحياة صاحبها، الأمر الذي تكرر أمس الإثنين، إذ بحث شابان عن توثيق سيرهما معًا على كوبري الجامعة الواصل بين محافظتي القاهرة والجيزة، جلسا على سور الكوبري بعد وصلة من المشي امتدت لأمتار، أخرج أحدهما هاتفه الجوال لالتقاط صورة "سيلفي" للاحتقاظ بها أو نشرها عبر حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ابتسامة علت وجهيهما لكنها كانت الأخيرة إذ اختل توازنهما وسقطا غريقين في مياه نهر النيل.
كمين-شرطه-في-سيناء

دورية أمنية توقع تاجر حشيش في باب الشعرية

تولي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اهتماما كبيرا بالدوريات الأمنية وفعاليتها في تحقيق الوجود الشرطي الفعال وفرض السيطرة الكاملة على الحالة الأمنية بمختلف ربوع الجمهورية، واستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا من خلال تكثيف المرور لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص سبق اتهامه في قضية "مخدرات" حال استقلاله سيارة.
تصادم

مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 33 آخرون؛ نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل بطريق البويطي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام في مركز مغاغة، والمصابين إلى مستشفى التكامل بمستشفى الشيخ فضل في مركز بني مزار، وأُزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نصف نقل، بطريق البويطي- الواحات.
جثة-فى-شقة

سرقة وشنق.. العثور على ربة منزل مقتولة بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها داخل مسكنها بقرية شوبك أكراش التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد أن تم سرقة مشغولاتها الذهبية منها. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد محمد فؤاد مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بورد بلاغًا من ابنة المجني عليها بالعثور على والدتها وتدعى «زبيدة. ط. ا»، 66 عامًا، ومقيمة بقرية شوبك أكراش، جثة هامدة، وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها والجريمة بهدف السرقة
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ضبط 18 مليون قرص منشطات جنسية بميناء الاسكندرية (1)

24 ساعة حملات تموينية لإحكام السيطرة على الأسواق

ترجمت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، إذ واصلت الإدارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم؛ لضبط جرائم الغش التجارى.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
قطع-أثرية

مأمورية القوصية أنهت حلم عاطل بحوزته 109 قطع أثرية

ظن عاطل أنه على بُعد خطوات من تحقيق ثروة طائلة والانضمام رسميا إلى طبقة الأثرياء من خلال بيعه قطعا أثرية، إلا أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية كانت له بالمرصاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم المتعلقة بالآثار، من خلال ضبط متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسةً بقصد التنقيب عن الآثار، إذ أكدت تحريات مباحث آثار أسيوط حيازة عاطل (45 سنة) بعض القطع الأثرية وعرضها للبيع بقصد الاتجار والتربح منها.
مطار-برج-العرب

إحباط تهريب 4 كيلو فضة بمطار برج العرب

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران التركية رقم 697 القادمة من إسطنبول، حيث اشتبه مسؤولي الوردية فى الراكب "م. س. م" مصري الجنسية قادم من تركيا حيث بدا عليه علامات القلق والارتباك.
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