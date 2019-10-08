مدبولي يصل إلى البرلمان لإلقاء كلمة أمام النواب

تحرير:أحمد جاد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى مقر مجلس النواب لحضور الجلسة العامة للمجلس، لإلقاء كلمة الحكومة أمام البرلمان. وكان الدكتور علي عبدالعال قد أعلن في جلسة، أمس الإثنين، أن مدبولي يلقي كلمة أمام البرلمان، تأكيدا لدعوة المجلس الأسبوع الماضي له لإلقاء كلمة أمام البرلمان لشرح الحقائق للمواطنين، وذلك في ظل هجوم بعض النواب على الوزراء بسبب عدد من الملفات. وشهدت الجلسات الأولى لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، هجوما حادا على الحكومة بسبب تقصيرها في عدد كبير من الملفات التي تهم المواطنين.

من ناحية أخرى، أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الفترة المقبلة، لمناقشة ملف مشكلات البطاطس، وكذلك اجتماع لمناقشة ملف مشروع المليون ونصف مليون فدان، بحضور كافة المسئولين المختصين، جاء ذلك اليوم، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة أجندة عمل

من ناحية أخرى، أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الفترة المقبلة، لمناقشة ملف مشكلات البطاطس، وكذلك اجتماع لمناقشة ملف مشروع المليون ونصف مليون فدان، بحضور كافة المسئولين المختصين، جاء ذلك اليوم، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة أجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد الجديد، وذلك بعدما بدأت في مناقشتها، أمس.



وشدد الحصري، على أهمية تحديد عدد محدد من الملفات المهمة ذات الأولوية الملحة، لتتمكن اللجنة من التركيز عليهم، وانجازهم بشكل جيد خلال الفترة المقبلة.



وطالب عبد الحميد الدمرداش عضو لجنة الزراعة، أن تكون في مقدمة أولويات اللجنة، ملفات: تسعير المحاصيل وإعلان الأسعار قبل زراعة المحاصيل وخاصة الأرز والقطن والقمح، التكافل الزراعي، السياسات التعاقدية، مشروع المليون ونصف مليون فدان.



