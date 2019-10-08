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مدبولي يصل إلى البرلمان لإلقاء كلمة أمام النواب

تحرير:أحمد جاد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى مقر مجلس النواب لحضور الجلسة العامة للمجلس، لإلقاء كلمة الحكومة أمام البرلمان. وكان الدكتور علي عبدالعال قد أعلن في جلسة، أمس الإثنين، أن مدبولي يلقي كلمة أمام البرلمان، تأكيدا لدعوة المجلس الأسبوع الماضي له لإلقاء كلمة أمام البرلمان لشرح الحقائق للمواطنين، وذلك في ظل هجوم بعض النواب على الوزراء بسبب عدد من الملفات. وشهدت الجلسات الأولى لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، هجوما حادا على الحكومة بسبب تقصيرها في عدد كبير من الملفات التي تهم المواطنين.
من ناحية أخرى، أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الفترة المقبلة، لمناقشة ملف مشكلات البطاطس، وكذلك اجتماع لمناقشة ملف مشروع المليون ونصف مليون فدان، بحضور كافة المسئولين المختصين، جاء ذلك اليوم، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة أجندة عمل
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مدبولي أمام النواب: انخفاض نسبة إلى 7.5%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن ما حققته مصر من أرقام اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تكشف عن حجم الإنجاز الذي تم على أرض الواقع، إذ تم تحقيق نسبة نمو اقتصادى بلغت 5.6%، وانخفاض نسبة البطالة من 13% الى 7.5%، موضحا أن انخفاض نسبة البطالة في دولة تزداد نسبة سكانها بحوالي 2.5 مليون نسمة سنويا، ما يعني أننا نحتاج إلى توفير 2 مليون فرصة سنويا، ويعد ذلك إنجازا، خاصة إذا نظرنا إلى دول أخرى تصل نسبة البطالة فيها إلى 22%.
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الغاز والطاقة والإرهاب.. السيسي يلتقي نظيره القبرصي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وذلك في إطار فعاليات القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس القبرصي لمصر، مشيدا بالتطور والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.
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مدبولي: الإصلاح الاقتصادي أصعب قرار على أي حكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن أصعب قرار على أي حكومة، أو أي قيادة سياسية، أن تتبنى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، لأن هذه البرامج غير شعبوية، وتأكل من شعبية الحكومة لأن المواطن همه كله هو قوت يومه ولا يريد أن تزيد الأسعار، وعلى قدر وعيه وإدراكه لا يريد من أحد الاقتراب من أسعار السلع، مشيرا إلى أن الإصلاح الأقتصادى قرار صعب وأي قرار إصلاح صعب، وكان من الوارد أن يتم اتخاذ هذه القرارات في فترات سابقة، وتكون أقل حدة.
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مدبولي من البرلمان: اقتصادنا كان منهار في 2014

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسؤولية قبل 15 شهرًا من الآن، كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن هذه الجلسة نتحدث بها بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، ففي منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهالكة ومتداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة علي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
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عبد العال: رئيس الوزراء في البرلمان غدًا لإلقاء بيان

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيحضر غدًا الثلاثاء، لإلقاء بيان أمام البرلمان حول أداء الحكومة، جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء على أوضاع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
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إلهامي عجينة: استخدام الأدوات الرقابية تجاه الحكومة

قال إلهامى عجينة عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك كارثة كبيرة يعاني منها الفلاح حاليا، إذ أنه لا يبيع قطنه ولا أرزه، والوزراء يتنصلون من المسئولية، كما أن وزير الرى قام بكارثة كبيرة، إذ نصب فخا للفلاحين، بعدم تحديده مناطق زراعة الأرز، وترك الفلاحين يخالفون ثم أقر مخالفات مالية ضخمة عليهم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، إذ وجهت اللجنة تحذيرات شديدة إلى الحكومة، بسبب تخاذل المسئولين تحاه مشكلات الفلاح وقطاع القطاع الزراعة.
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مطالبات بزراعة مجلس النواب لزيارة البرلمان الإثيوبي

أكد نواب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على ضرورة تبني اللجنة ملفات ومشكلات المزارعين، خلال الفترة المقبلة، للعمل على حسمها ورفع معاناه الفلاحين، إذ أن من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل حاسم ملفات المبيدات المغشوشة، وأسعار المحاصيل خاصة القطن والأرز والثروة الحيوانية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول بدور الانعقاد الجديد، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة. وقال النائب محمود هيبة، إن ملف المبيدات المغشوشة يحتاج إلى وقفة حاسمة من الحكومة، مطالبا بحضور الوزراء المختصين لمناقشة الملف.
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«سوء خدمة الإنترنت» في طلب إحاطة لرئيس الوزراء

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، إن هناك تردي في جودة خدمات الإنترنت في مصر بشكل ملحوظ، وذلك مقارنة بباقي دول العالم، إذ تأتي مصر في المرتبة رقم 100 من 144 دولة، وذلك حسب آخر إحصائية والصادرة عن موقع "speed test"، في يوليو 2019، مشيرا إلى أنه صدر في 1 سبتمبر الجاري، تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والإنترنت، المقدمة من شركات الاتصالات العامة في مصر.
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