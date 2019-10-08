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الأرصاد: غدا انخفاض في الحرارة.. وسقوط أمطار

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، إذ الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 23 33شبين الكوم 23 33طنطا 22 32دمنهور
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وظائف (2)

مدبولي أمام النواب: انخفاض نسبة إلى 7.5%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن ما حققته مصر من أرقام اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تكشف عن حجم الإنجاز الذي تم على أرض الواقع، إذ تم تحقيق نسبة نمو اقتصادى بلغت 5.6%، وانخفاض نسبة البطالة من 13% الى 7.5%، موضحا أن انخفاض نسبة البطالة في دولة تزداد نسبة سكانها بحوالي 2.5 مليون نسمة سنويا، ما يعني أننا نحتاج إلى توفير 2 مليون فرصة سنويا، ويعد ذلك إنجازا، خاصة إذا نظرنا إلى دول أخرى تصل نسبة البطالة فيها إلى 22%.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

الغاز والطاقة والإرهاب.. السيسي يلتقي نظيره القبرصي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وذلك في إطار فعاليات القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس القبرصي لمصر، مشيدا بالتطور والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: الإصلاح الاقتصادي أصعب قرار على أي حكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن أصعب قرار على أي حكومة، أو أي قيادة سياسية، أن تتبنى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، لأن هذه البرامج غير شعبوية، وتأكل من شعبية الحكومة لأن المواطن همه كله هو قوت يومه ولا يريد أن تزيد الأسعار، وعلى قدر وعيه وإدراكه لا يريد من أحد الاقتراب من أسعار السلع، مشيرا إلى أن الإصلاح الأقتصادى قرار صعب وأي قرار إصلاح صعب، وكان من الوارد أن يتم اتخاذ هذه القرارات في فترات سابقة، وتكون أقل حدة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي من البرلمان: اقتصادنا كان منهار في 2014

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسؤولية قبل 15 شهرًا من الآن، كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن هذه الجلسة نتحدث بها بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، ففي منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهالكة ومتداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة علي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
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طقس-معتدل (1)

غدا انخفاض في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة، غدا الإثنين، انخفاضا طفيفا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (3)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.
طقس-امطار-ورياح-تضرب-الاسكندرية (1)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (6)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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