مفاجأة.. لقاء القمة مهدد بالتأجيل بسبب الزمالك

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

القمة

كشف مصدر باتحاد الكرة أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، مهدد بتأجيل موعده المحدد مسبقا بيوم 19 أكتوبر الجاري. وقال المصدر إنه حال صدور قرار بإعادة لقاء الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 خلال الشهر الجاري، فإن الأقرب هو تأجيل القمة. ويترقب مسؤولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينراسيون، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).

المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت. وأنهى

المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت.



وأنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.



وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر المقاصة على استاد برج العرب ضمن مواجهات الدوري، ثم أصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل".

