رياضة

مفاجأة.. لقاء القمة مهدد بالتأجيل بسبب الزمالك

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
القمة
القمة
كشف مصدر باتحاد الكرة أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامته ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، مهدد بتأجيل موعده المحدد مسبقا بيوم 19 أكتوبر الجاري. وقال المصدر إنه حال صدور قرار بإعادة لقاء الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020 خلال الشهر الجاري، فإن الأقرب هو تأجيل القمة. ويترقب مسؤولو الزمالك، اليوم الثلاثاء، موقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن مباراة الفريق أمام جينراسيون، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي (2-1).
المباراة التي لم تلعب بسبب اعتراض النادي السنغالي على تعديل موعدها من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية، على الرغم من أن القرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينراسيون فوت وتمسكت بلعب المباراة مساء السبت. وأنهى
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محمد-صلاح

أحمد حسن: محمد صلاح سيرفض شارة قيادة المنتخب

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لن يقبل ارتداء شارة قيادة الفراعنة، مشيرًا إلى أن البعض فسّر تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي بشكل خاطئ. وقال الصقر في تصريحات إذعية: "لم أقل إنني ضد منح شارة القيادة لمحمد صلاح، الإعلام يبحث عن الإثارة والبعض فسر تصريحاتي بشكل خاطئ، مشكلتي أن الموضوع تمت إثارته في مؤتمر تقديم مدرب المنتخب، وعمرو الجنايني قال إنه سيتم إرضاء صلاح بمنحه شارة القيادة، هذا لا يجوز خاصةً أنها لعبة جماعية وذلك يخلق نوعا من الحساسية بين اللاعبين".
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: ما يقوله عمرو الجنايني «استخفاف بالعقول»

أكد أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق، أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فرضت على حسام البدري، المدير الفني الجديد للفراعنة، الجهاز الفني المعاون له. وقال حسن، في تصريحات إذاعية: "أتمنى أن يكون حسام البدري الأنسب للمرحلة المقبلة، لديه سيرة ذاتية مميزة وخاض تجارب مميزة مع الأهلي ويتمتع بخبرات كبيرة ويعرف كيفية التعامل مع اللاعبين المحترفين، وحسن شحاتة أبلغ بتدريبه لمنتخب مصر وطلبني معه في منصب مدير الكرة بعد تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال بسبب الشرط الجزائي وتمسكه بالجهاز المعاون، لكن تم الاتفاق في النهاية على التعاقد مع حسام البدري".
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى منصور: رفضت تعطيل الفار بنهائي الكونفيدرالية

يرى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق جينراسيون السنغالي انسحب مرتين من مباراة إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد عبر قناة الحدث اليوم. وقال رئيس القلعة البيضاء: "الفريق السنغالي انسحب مرتين بعدم حضوره إلى الملعب، ومقاطعته للاجتماع الفني للمباراة وتسجيل اعتراضه على نقلها إلى برج العرب أو عدم إبلاغه بذلك قبل 10 أيام، لقد تنازل عن حقه بهذه الخطوة، ولا أجد سببا أو مبررا أو دليلا لإعادة اللقاء، فهل حكم المباراة والمراقب وكاميرات التليفزيون الناقلة لها ذهبوا إلى برج العرب صدفة؟".
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الخطيب يعتذر عن عدم حضور اجتماع لجنة مسابقات الكاف

اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن عدم حضور اجتماع لجنة المسابقات والتراخيص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي كان مُقرراً له العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد. جاء ذلك بعدما تلقى الخطيب دعوة من «الكاف» لحضور الاجتماع المُشار إليه، لكن ظروفه الصحية حالت دون الحضور، حيث توجه رئيس الأهلي أمس إلى المستشفى الملكي بالإسكندرية؛ لإجراء بعض الأشعة والفحوصات الطبية، وعرضها على الطبيب الألماني «بيرتا لانفي» الذي يتواجد حالياً بزيارة للمستشفى الملكي، وسبق له أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات جراحية سابقة في المخ والرقبة والظهر.
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كيف اشتعلت نار الفتنة بين الخطيب ومرتضى منصور؟

اشتعلت نار الفتنة بين الجماهير على موقعى التواصل الاجتماعي (فيسبوك- تويتر)، بعد التصريحات النارية التي خرج بها مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تجاه مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وهو ما يشير إلى تأجيل عودة الجماهير إلى المدرجات، خوفًا من وقوع كارثة جديدة بعد حادثتي "أحداث استاد بورسعيد" التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من المارد الأحمر في الأول من فبراير لعام 2012، والدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعًا من القلعة البيضاء في الثامن من فبراير لعام 2015.
الزمالك...

ميتشو يبدي غضبه بسبب أزمة جينيراسيون فوت

أبدى الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، غضبه إزاء اتهام البعض بأن ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا هو سبب أزمة مباراته ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال، والتي لم تلعب بسبب رفض الأخير السفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة على استاد برج العرب. وكتب مدرب الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "ما يقال هراء بحت، هذا سخيف، الزمالك لم يخطئ في شيء تجاه منافسه ولا نقبل توجيه اتهامات غبية لنا، كنا جاهزين للفوز في الملعب".
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الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضية. وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير.
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