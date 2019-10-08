مدبولي للنواب: جئتم في ظروف عالمية غير مسبوقة

تحرير:أحمد جاد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

انطلقت فعاليات جلسة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزراء المالية، التخطيط والإصلاح الإداري، الكهرباء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، البترول، الأوقاف، التضامن. وناشد عبد العال الأعضاء بضرورة الالتزام باللائحة، وعدم مخالفتها، مشددا على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة نقد بناء، خاصة أن مصر في مرحلة هامة قائلا: "النقد مباح والتجاوز مرفوض، البلد لا تتحمل ننتقد داخل القاعة نقد موضوع وبناء".

وهنأ مدبولي القوات المسلحة والقيادة السايسية بذكرى نصر أكتوبر، مؤكدا أن هذه الحرب المجيدة أكدت ولا تزال تؤكد أن القوات المسلحة درع وسيف الوطن، ولا زالت تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب جنبا إلى جنب مع رجال الشرطة البواسل الذين يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن.كما هنأ أعضاء البرلمان على إنطلاق دور الانعقاد الخامس،