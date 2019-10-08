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قمة بين السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، وبدأت القمة بجلسة ثلاثية بين الزعماء الثلاثة وأعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للزعماء الثلاثة لعرض نتائج أعمال القمة الثلاثية. ويأتي توقيت انعقاد القمة، والتي تعد السابعة، حاملة رسائل تنمية مستدامة لشعوب بلادها، إذ حافظت القمة على دورية انعقادها وقوة الدفع التي منحتها لها مبادرة السيسي.
وانطلقت المبادرة من القاهرة في عام 2014، وأذنت بعقد القمة الثلاثية الأولى قبل 5 سنوات، وعلى مدى تلك السنوات تنامت لتشكل تحالفا استراتيجيا، يمثل مصالح دول شرق المتوسط ويدافع عنها.مرحلة جديدة وهامة للعلاقات المصرية الإقليمية تحدد ملامحها القمة السابعة، إذ يعد موضوع الطاقة الملف الرئيس لمناقشات القمة في
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مدبولي أمام النواب: انخفاض نسبة إلى 7.5%

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن ما حققته مصر من أرقام اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تكشف عن حجم الإنجاز الذي تم على أرض الواقع، إذ تم تحقيق نسبة نمو اقتصادى بلغت 5.6%، وانخفاض نسبة البطالة من 13% الى 7.5%، موضحا أن انخفاض نسبة البطالة في دولة تزداد نسبة سكانها بحوالي 2.5 مليون نسمة سنويا، ما يعني أننا نحتاج إلى توفير 2 مليون فرصة سنويا، ويعد ذلك إنجازا، خاصة إذا نظرنا إلى دول أخرى تصل نسبة البطالة فيها إلى 22%.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

الغاز والطاقة والإرهاب.. السيسي يلتقي نظيره القبرصي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وذلك في إطار فعاليات القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس القبرصي لمصر، مشيدا بالتطور والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.
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مدبولي: الإصلاح الاقتصادي أصعب قرار على أي حكومة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن أصعب قرار على أي حكومة، أو أي قيادة سياسية، أن تتبنى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، لأن هذه البرامج غير شعبوية، وتأكل من شعبية الحكومة لأن المواطن همه كله هو قوت يومه ولا يريد أن تزيد الأسعار، وعلى قدر وعيه وإدراكه لا يريد من أحد الاقتراب من أسعار السلع، مشيرا إلى أن الإصلاح الأقتصادى قرار صعب وأي قرار إصلاح صعب، وكان من الوارد أن يتم اتخاذ هذه القرارات في فترات سابقة، وتكون أقل حدة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي من البرلمان: اقتصادنا كان منهار في 2014

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسؤولية قبل 15 شهرًا من الآن، كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن هذه الجلسة نتحدث بها بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، ففي منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهالكة ومتداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة علي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
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السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (2)

الرئاسة: اليوم مصر تستضيف قمة مع قبرص واليونان

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه ستعقد صباح اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية القمة الثلاثية السابعة بين مصر وقبرص واليونان، ومن المقرر أن تتناول القمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. يذكر أن الرئيس ألقى يوم الأحد، كلمة بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، قال فيها إن مصر تحتفل بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل.
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كاتب كويتي: الإخوان يريدون حرق مصر للعودة للحكم

قال الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الصراف، اليوم الإثنين، إن تنظيم الإخوان الإرهابي، يسعى لحرق مصر بأكملها، وقتل أكبر عدد من مواطنيها وسياحها، من أجل عودتهم لحكم، لم يستحقوا شرف الاحتفاظ به طويلا، مضيفا أن ما يقوم به تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر من تخريب، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة، يؤكد أنهم ليسوا فقط على استعداد لإفشال خططه المتعلقة بتطوير وتنمية مصر واستقرارها، بل يبدو واضحا أنهم على أتم الاستعداد، وسعوا ويسعون لحرق مصر بأكملها، جاء ذلك في مقاله اليومي بجريدة (القبس) الكويتية تحت عنوان (يا ريس عبد الفتاح .. نحن معاك).
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، مضيفا أن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، إذ تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، كما أن ملك البحرين أعرب عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية التي تقوم بها على الساحة العربية على نحو يرسخ من دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
سامح-شكرى (3)

قمة ثلاثية بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان قريبا

أكد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان، تطلعهم لانعقاد القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي خلال شهر أكتوبر المقبل، بالقاهرة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة بنيويورك، مع نيكوس كريستودوليديس وزير خارجية قبرص، ونيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تطرق إلى الترتيبات اللازمة لعقد هذه القمة بالشكل الذي يعكس عمق وخصوصية العلاقات بين الدول الثلاث أسوة بالقمم السابقة التي تمت في هذا الإطار، وبما يساهم في الحفاظ على الزخم السياسي والاقتصادي الذي أولدته هذه الآلية الهامة ومواصلة تطويره.
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