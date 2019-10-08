قمة بين السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، وبدأت القمة بجلسة ثلاثية بين الزعماء الثلاثة وأعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث، ومن المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للزعماء الثلاثة لعرض نتائج أعمال القمة الثلاثية. ويأتي توقيت انعقاد القمة، والتي تعد السابعة، حاملة رسائل تنمية مستدامة لشعوب بلادها، إذ حافظت القمة على دورية انعقادها وقوة الدفع التي منحتها لها مبادرة السيسي.

وانطلقت المبادرة من القاهرة في عام 2014، وأذنت بعقد القمة الثلاثية الأولى قبل 5 سنوات، وعلى مدى تلك السنوات تنامت لتشكل تحالفا استراتيجيا، يمثل مصالح دول شرق المتوسط ويدافع عنها.مرحلة جديدة وهامة للعلاقات المصرية الإقليمية تحدد ملامحها القمة السابعة، إذ يعد موضوع الطاقة الملف الرئيس لمناقشات القمة في