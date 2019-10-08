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«الجوكر» من أرقام ساحقة إلى فيلم يصيب بالاكتئاب

بالنسبة لمرضى الاكتئاب والقلق والتوتر، وخاصة المراهقين، لا ينصح بدخول مثل هذه النوعية من الأفلام "Joker"؛ لأنها ستحفز الشعور بالألم، وستجعلك ترى نسخة سيئة من الحياة
تحرير:إسراء سليمان ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
الجوكر
الجوكر
بعد أن طرح فيلم الجوكر للمخرج Todd Phillips، في جميع دور العرض العالمية والمحلية، حقق أرقامًا خيالية، حطمت توقعات جميع النقاد وصناع السينما الأمريكية، لم يكن الـjoker فيلمًا عابرًا، نال إعجاب الملاين فقط، لكن كان مشهدا مبسطا من العقل البشري، المشكلات النفسية التي يعيشها، شبح الاكتئاب الذي يطاردنا في كل مكان، نستطيع أن نقول إن مثل هذه النوعية من الأفلام تبني نجاحها على عقول المشاهدين، حيث استطاع أن يخترق تعبهم النفسي والجسدي، وجعل من شاشة السينما مسرحا لعرض أحزانهم، وذلك نقلا عن "dailymail".
أصبح الجوكر حديث رواد التواصل الاجتماعي، الجميع يتحدث عن النجاح الساحق الذي حققه الفيلم، قطعة فنية اتفق الجميع حول العالم على نجاحها، بل تميزها وسط ساحة مليئة بأفلام رائعة لا يستهان بها على الإطلاق، على الجانب الآخر، يقول العديد من المشاهدين إن الفيلم مرعب للغاية، وينبغي وقف عرضه على الفور، لأنه يعمل
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فُصل من الشرطة وهاجمه الزعيم.. 16 معلومة عن طلعت زكريا

توفى الفنان طلعت زكريا، عم عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية. يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة. يذكر أن آخر ظهور للفنان كان في حفل زفاف ابنة زوجته الفنانة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي، والذي حضره عدد كبير من النجوم، وأقيم داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.
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عباس أبو الحسن يعود للسينما من خلال «قفص الكلاب»

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اختيار طارق صبري مديرا تنفيذيا لشرم الشيخ للمسرح

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Joker.. ثورة إسقاط الأغنياء على يد المضطربين

إشادات كبيرة تلقاها فيلم الجريمة الجديد "جوكر Joker" بعد أن عُرض للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في دورته الـ76 المقام في الفترة من 28 أغسطس الحالي إلى 7 سبتمبر، حتى أن الفيلم حظى بنحو 8 دقائق متواصلة من التصفيق داخل قاعة عرضه يوم السبت الماضي، وهتف الحاضرون جميعًا في قاعة السينما بصيحات "برافو" بعد انتهاء العرض. واجتاز التريلر الدعائي لفيلم الجوكر 21 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" وذلك في أول أسبوع من إطلاقه، حيث من المقرر طرحه بدور العرض الأمريكية يوم 4 أكتوبر المقبل.
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