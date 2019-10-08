«الجوكر» من أرقام ساحقة إلى فيلم يصيب بالاكتئاب

بالنسبة لمرضى الاكتئاب والقلق والتوتر، وخاصة المراهقين، لا ينصح بدخول مثل هذه النوعية من الأفلام "Joker"؛ لأنها ستحفز الشعور بالألم، وستجعلك ترى نسخة سيئة من الحياة
بعد أن طرح فيلم الجوكر للمخرج Todd Phillips، في جميع دور العرض العالمية والمحلية، حقق أرقامًا خيالية، حطمت توقعات جميع النقاد وصناع السينما الأمريكية، لم يكن الـjoker فيلمًا عابرًا، نال إعجاب الملاين فقط، لكن كان مشهدا مبسطا من العقل البشري، المشكلات النفسية التي يعيشها، شبح الاكتئاب الذي يطاردنا في كل مكان، نستطيع أن نقول إن مثل هذه النوعية من الأفلام تبني نجاحها على عقول المشاهدين، حيث استطاع أن يخترق تعبهم النفسي والجسدي، وجعل من شاشة السينما مسرحا لعرض أحزانهم، وذلك نقلا عن "dailymail".
أصبح الجوكر حديث رواد التواصل الاجتماعي، الجميع يتحدث عن النجاح الساحق الذي حققه الفيلم، قطعة فنية اتفق الجميع حول العالم على نجاحها، بل تميزها وسط ساحة مليئة بأفلام رائعة لا يستهان بها على الإطلاق، على الجانب الآخر، يقول العديد من المشاهدين إن الفيلم مرعب للغاية، وينبغي وقف عرضه على الفور، لأنه يعمل
أصبح الجوكر حديث رواد التواصل الاجتماعي، الجميع يتحدث عن النجاح الساحق الذي حققه الفيلم، قطعة فنية اتفق الجميع حول العالم على نجاحها، بل تميزها وسط ساحة مليئة بأفلام رائعة لا يستهان بها على الإطلاق، على الجانب الآخر، يقول العديد من المشاهدين إن الفيلم مرعب للغاية، وينبغي وقف عرضه على الفور، لأنه يعمل على تشجيع صناعة سينمائية تحفز من الجرائم، وخاصة جرائم الأسلحة النارية، إضافة إلى ذلك، يقول البعض إنه يتعامل مع المرض النفسي، بطريقة تزيد من الألم والوجع، ومازال يستمر الجوكر في إثارة الجدل حتى وقتنا هذا، هل سيتم منعه، أو سوف يستخدم هذا الجدل، كوسيلة ترويجية للفيلم!
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وكتب أحد المعجبين على Twitter، عقب مشاهدة الفيلم: "من المرعب أن ترى كل هذا، حيث يلمع الفيلم في أعمال العنف بالبنادق وقضايا الصحة العقلية"، والبعض الآخر ذهب لرفع دعوى من أجل حظر الفيلم من المسارح، قائلين إنه يروج العنف ويمكن أن يغذي شعور القتل الجماعي.
لو نظرنا جيدًا في ردود الفعل سنجد أن هناك شيئًا آخر، يخشاه جميع الأشخاص الذين قاموا بمشاهدة الفيلم، كل ما في الأمر أنه لعب على أوتار الوجع، والمواقف السيئة التي مروا بها، كيف سيكون شعورك عندما ترى جزءا من حياتك يعرض أمامك، من المؤكد أنه مزيج من الألم والوجع، فاهتز العالم كله لرؤية أوجاعه تذاع على المشاع أمام المارة والطرقات، ولكن هذه هي الحقيقة الجميع يعاني، ولكن يهربون في ضغوط الحياة، فجاء المسمى بالجوكر وفضح كل شيء على الملأ.
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بالرغم من الكوادر الوهمية الرائعة التي نجح الفيلم في إظهارها، إلا أنه أظهر لك خيبات الأمل التي مررت بها، مع اختيار جيد للموسيقى، يجعلك في آلة زمنية، ترجع بك للخلف لترى ما حدث لك، وكيف تغيرت عبر الأيام نتيجة لتغير كل ماهو حولك، مع وضع بعض الجمل التي تجعل قلبك، ينتفض "هل هذا أنا؟ أم أن الوضع يزداد جنوناً بالخارج؟"، من المحتمل أن يكون الفيلم يصدر الاكتئاب للعديد من الأشخاص، ولكنها مشاهد حقيقية من أرض الواقع، وعند الحديث عن المرض النفسي، فجسده بشكل رائع، ليس فقط عما داخله، ولكن جعلك ترى ثغرات الروح أمامك، وفي تعليق على ذلك، قال أحد رواد التواصل الاجتماعي: "كلنا بنحب المجانين، المتطرفين، لأننا بنحس بالفضول عشان نعرف دماغهم فيها إيه وليه بيتصرفوا كده!".
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بالنسبة لمرضى الاكتئاب والقلق والتوتر، وخاصة المراهقين، لا ينصح بدخول مثل هذه النوعية من الأفلام، لأنها ستحفز من الشعور بالألم والاكتئاب، وستجعلك ترى نسخة سيئة من الحياة، خاصة مشاهد الجريمة والعنف والدماء، ولكن يمكن التفكير من جانب إيجابي، فبعد الخروج من هذا الفيلم، ستجد أن الشر لا يكمن بداخلنا، وليس له وجود، ولكن يُبنى من خلال آخرين، اختاروا أن يكون الشر ملاذا لهم في الحياة، مما يجعلهم يشذون عن الفطرة التي ولدوا عليها.
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