اختيار طارق صبري مديرا تنفيذيا لشرم الشيخ للمسرح

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

طارق صبري

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنان طارق صبري مديرا تنفيذيا للدورة الخامسة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي ستنطلق يوم 1 أبريل 2020 وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر. من أشهر أعماله المسرحية مسرحيات: (يوم أن قتلوا الغناء) ومسرحية "عفوا أنا المؤلف" ومسرحية "الدائنون" ومسرحية "الحضيض" ومسرحية "الوافد" ومسرحية "دون جوان" كما له مشاركات في مسلسلات، منها مسلسل "عوالم خفية" مع النجم عادل إمام وفي السينما شارك في فيلم "ساعة رضا".

الفنان طارق صبري حصل علي بكالوريوس الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ثم حصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما حصل على دبلومة في الإخراج المسرحي وهو حاليا ممثل محترف قدم أعمالا فنية متنوعة لمدة 10 أعوام على التوالي ولعب فيها