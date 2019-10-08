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اختيار طارق صبري مديرا تنفيذيا لشرم الشيخ للمسرح

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
طارق صبري
طارق صبري
اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنان طارق صبري مديرا تنفيذيا للدورة الخامسة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي ستنطلق يوم 1 أبريل 2020 وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر. من أشهر أعماله المسرحية مسرحيات: (يوم أن قتلوا الغناء) ومسرحية "عفوا أنا المؤلف" ومسرحية "الدائنون" ومسرحية "الحضيض" ومسرحية "الوافد" ومسرحية "دون جوان" كما له مشاركات في مسلسلات، منها مسلسل "عوالم خفية" مع النجم عادل إمام وفي السينما شارك في فيلم "ساعة رضا".
الفنان طارق صبري حصل علي بكالوريوس الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ثم حصل على بكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما حصل على دبلومة في الإخراج المسرحي وهو حاليا ممثل محترف قدم أعمالا فنية متنوعة لمدة 10 أعوام على التوالي ولعب فيها
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"نورا" أم لثلاثة أولاد، يقضى زوجها "سفيان" عقوبته فى السجن، وهى تعمل فى محل تنظيف ملابس، تقع فى حب رجل يدعى "الأسعد"، ويمران بمواقف صعبة بعد خروج زوجها المفاجئ من السجن. هذه هى قصة فيلم "حلم نورا" الذى تقوم ببطولته الفنانة هند صبرى، والذى وصفته مخرجته بأنه عمل يهدم جدار الخوف لدى المرأة التونسية، وأنه عمل جريء ينتمى إلى السينما المستقلة. وبعد جولة عالمية خاضها الفيلم بالخارج، عُرض مؤخرًا لأول مرة فى الوطن العربى من خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.
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