بلماضي يبرر اختياره لصلاح أفضل لاعب في العالم

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

محمد صلاح

قال جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري في مؤتمر صحفي اليوم، إنه صوت لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، في جائزة "ذا بيست" كأفضل لاعب في العالم، عن قناعة تامة قائلًا: "منحت صوتي لمحمد صلاح كأفضل لاعب في العالم عن قناعة، لن أفصح عن الأسباب ولكنني متأكد من أن اختياري كان صائبا"، ويأتي ذلك بعدما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية وللمرة الأولى تحت مسمى "ذا بيست"، في الوقت الذي حل فيه فيرجيل فان دايك في المركز الثاني، متفوقًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وجد في المركز الثالث.

وحل صلاح في المركز الرابع، متفوقًا على زميله في صفوف ليفربول، النجم السنغالي ساديو ماني الذي حل في المركز الخامس. وأضاف بلماضي: "بالنسبة لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، أتمنى أن يفوز بها قائد الجزائر رياض محرز، بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي قدمها هذا الموسم، سواء مع مانشستر سيتي أو مع منتخب بلاده

وحل صلاح في المركز الرابع، متفوقًا على زميله في صفوف ليفربول، النجم السنغالي ساديو ماني الذي حل في المركز الخامس.



وأضاف بلماضي: "بالنسبة لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، أتمنى أن يفوز بها قائد الجزائر رياض محرز، بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي قدمها هذا الموسم، سواء مع مانشستر سيتي أو مع منتخب بلاده خاصة في كأس الأمم الإفريقية".



واختتم: "محرز سيجد منافسة شرسة للتتويج بالجائزة، خاصة من جناح ليفربول، ساديو ماني، بما أنه ساهم في قيادة منتخب بلاده إلى بلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا".



يذكر أن محمد صلاح تمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا في آخر عامين، متفوقًا على كل من ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج في المرتين.