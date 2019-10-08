بعد استثمار 50 مليار جنيه.. اتصالات مصر تكشف مستقبل التكنولوجيا
سجل حجم استثمارات شركة اتصالات مصر نحو 50 مليار جنيه، وأكد الرئيس التنفيذي للشركة على هامش معرض جيتكس دبي، دخول اتصالات مصر عدة مناقصات
تحرير:أحمد البرماوي-دبي
٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
معرض جيتكس
كشف المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن حجم استثمارات الشركة تجاوز 50 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات الشركة في العام الجاري نحو 4.5 مليار جنيه، موضحًا أن تكنولوجيا الجيل الرابع ما زالت تتمتع بفرص نمو عالية الفترة المقبلة.
وأضاف متولي أن أكثر من 50% من عملاء اتصالات مصر المستخدمين لخدمات نقل البيانات يعتمدون على تكنولوجيا الجيل الرابع، الذي يقدم سرعات أعلى من الجيل الثالث.
وقال متولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، في الإمارات على هامش معرض جيتكس دبي، إن عدد محطات الجيل الرابع تتجاوز 5 آلاف محطة بشركة اتصالات مصر.
وأشار متولي إلى أن الشركة تتنافس على عدة مناقصات حكومية، منها مشروع للإنترنت في العاصمة الإدارية وذلك عبر تحالف مع شركات أخرى، متوقعا حسم المناقصة لصالح الشركة خلال فترة قريبة.
وذكر متولي أن الشركة يمكن أن تلعب دورا بارزا في مجال الإمكانيات التشغيلية والموارد البشرية التي تتمتع بها، ويمكن الاستعانة
وأشار متولي إلى أن الشركة تتنافس على عدة مناقصات حكومية، منها مشروع للإنترنت في العاصمة الإدارية وذلك عبر تحالف مع شركات أخرى، متوقعا حسم المناقصة لصالح الشركة خلال فترة قريبة.
وذكر متولي أن الشركة يمكن أن تلعب دورا بارزا في مجال الإمكانيات التشغيلية والموارد البشرية التي تتمتع بها، ويمكن الاستعانة بها في المشروعات الحكومية الكبرى.
وتوقع متولي، رصد استثمارات خلال العام المقبل بنفس قيمة استثمارات عام 2019 والتي تبلغ 4.5 مليار جنيه، موضحًا أن خدمات نقل البيانات تمثل نحو 40% من إجمالي إيرادات الشركة بنهاية العام على أن تتجاوز خدمات الإنترنت عائدات الصوت في 2020.
وحققت شركة «اتصالات مصر » إيرادات بقيمة 7.14 مليار جنيه 1.57 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري والمنتهي في يونيو 2019، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال النصف السابق.
وفيما يتعلق بخدمات التليفون الثابت، ذكر متولي أن الشركة لديها حاليا نحو ألف خط منذ إطلاق الخدمة مايو الماضي، مشيرا إلى طرح الخدمات ضمن باقات مجمعة تشمل الإنترنت الأرضي وخدمات المحمول.
وألمح متولي إلى إجراء مفاوضات مع 3 إلى 4 شركات تطوير عقاري على توصيل خدمة الاتصالات الثلاثية، والتي تضم "صوت وصورة"، ونقل البيانات خلال المرحلة المقبلة.
وكشف متولي عن زيادة تكاليف تشغيل الخدمة للعملاء منذ تعويم الجنيه في نوفمبر ،2016 وحتى الآن بنسبة تتراوح بين 70 و80%.
وقال متولي إن اتصالات تلجأ في أغلب الأحيان إلى دفع رسوم إيجارات مزدوجة لإنشاء محطات الأبراج الجديدة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف زيادة أعمالها في قطاع حلول الشركات إلى 20% مقارنة بنحو 10% حاليا.
من جانبه قال جمال السادات، رئيس مجلس شركة اتصالات مصر، إن قرار طرح حصة من أسهم الشركة بالبورصة مرهون بقرار حاملي الحصة الحاكمة من الأسهم المتمثل في مجموعة اتصالات الإماراتية.
بينما أوضح المهندس خالد حجازي رئيس القطاع المؤسسي بالشركة، أن رأسمال الشركة يصل حاليا إلى 20 مليار جنيه بعد الزياده الأخيرة التي أجرتها المجموعة منذ فترة مما يعكس ثقة المجموعة في السوق المصرية.
وأكد حجازي أن تقرير قياس جودة الخدمة الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات هو تحسينها على حد تأكيدات وزير الاتصالات.
بينما عاد متولي للتأكيد على أن اتصالات أرسلت ملاحظات على طرق عرض نتائج القياسات وحساب النتائج إلى جهاز تنظيم الاتصالات.
وحول محافظ العملاء عبر تطبيق اتصالات، قال متولي إن الشركة تستهدف الوصول إلى 2 مليون مشترك، موضحا أن المحافظات الحالية تبلغ نحو مليون عميل.
وتقدم الشركة خدمات مالية عبر محفظة تطبيق اتصالات منها سداد فواتير الكهرباء والمياه.
وبدأت الشركة التركيز على خدمات الشمول المالي والمحافظ وتم التوسع في خدمات سداد فواتير الكهرباء والمياه عبر التطبيق.
وقال السادات إن السوق المصرية تشهد تحديات كبيرة من حيث وجود 4 مشغلين للاتصالات وارتفاع تكاليف تشغيل الخدمة أكثر من وقت إطلاق خدمات اتصالات في 2007.
وأوضح السادات أن اتصالات تسير على الطريق الصحيح، مؤكدا أنه يستهدف التركيز خلال الفترة القادمة كرئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي على جذب مستثمرين إماراتيين جدد لمصر خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار المحلي.
وأكد أن الحكومة تعمل حاليا بمبدأ الشفافية في التعامل مع المستثمرين وتمتلك السوق ميزة تنافسية بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، مضيفًا أن استثمارات الشركة في الخدمات المجتمعية بلغت نحو 100 مليون جنيه.