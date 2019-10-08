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بعد استثمار 50 مليار جنيه.. اتصالات مصر تكشف مستقبل التكنولوجيا

سجل حجم استثمارات شركة اتصالات مصر نحو 50 مليار جنيه، وأكد الرئيس التنفيذي للشركة على هامش معرض جيتكس دبي، دخول اتصالات مصر عدة مناقصات
تحرير:أحمد البرماوي-دبي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
معرض جيتكس
معرض جيتكس
كشف المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، أن حجم استثمارات الشركة تجاوز 50 مليار جنيه، بينما تبلغ استثمارات الشركة في العام الجاري نحو 4.5 مليار جنيه، موضحًا أن تكنولوجيا الجيل الرابع ما زالت تتمتع بفرص نمو عالية الفترة المقبلة. وأضاف متولي أن أكثر من 50% من عملاء اتصالات مصر المستخدمين لخدمات نقل البيانات يعتمدون على تكنولوجيا الجيل الرابع، الذي يقدم سرعات أعلى من الجيل الثالث. وقال متولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، في الإمارات على هامش معرض جيتكس دبي، إن عدد محطات الجيل الرابع تتجاوز 5 آلاف محطة بشركة اتصالات مصر.
وأشار متولي إلى أن الشركة تتنافس على عدة مناقصات حكومية، منها مشروع للإنترنت في العاصمة الإدارية وذلك عبر تحالف مع شركات أخرى، متوقعا حسم المناقصة لصالح الشركة خلال فترة قريبة. وذكر متولي أن الشركة يمكن أن تلعب دورا بارزا في مجال الإمكانيات التشغيلية والموارد البشرية التي تتمتع بها، ويمكن الاستعانة
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