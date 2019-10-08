«سامحيني يا أمي أنا خلاص هسكت».. آخر كلمات شهيد الركنة

نجل مالك عقار هشم رأس الطالب الجامعي بسبب ركن دراجته النارية فى مدخل العقار.. والد المجني عليه: المتهم استدرجني وابني من خلال وسيط زعم التدخل للصلح وقتل ابني أمامي

تحرير:سماح عوض الله ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

طالب بكلية نظم المعلومات، شاب عمره 24 سنة، من أسرة ربها مترجم إشارات للصم والبكم كان يعمل فى إحدى الدول العربية، وعاد إلى القاهرة بعد التقاعد للاستقرار مع أبنائه الثلاثة وأصغرهم ولد فى مرحلة الثانوية العامة، قرر الطالب الجامعي البحث عن عمل يمكنه على الأقل من تدبر نفقاته تخفيفًا على والده، وبالفعل اشترى دراجة نارية للعمل عليها فى أحد تطبيقات التوصيلات، دون أن يعلم أن ركن دراجته أمام العقار الذى يسكن فيه، سيكون سببًا فى مقتله على يد نجل مالك العقار، الذى أشهر فى وجهه ووجه والده مطواة قبل أن يهشم رأس طالب المجني عليه بشومة.

المجني عليه يُدعى خالد نبيل، يقطن مع أسرته فى شقة بأحد الأبراج السكنية بمنطقة فيصل بالجيزة، دخل إلى المستشفى مصابًا بارتشاح فى المخ ونزيف جراء بلطجة نجل مالك العقار "محمد. س"، وخضع لعملية جراحية فى محاولة لإنقاذه، وأصيب بنوبات تشنج جراء اضطرابات كهرباء المخ، وهو بين لحظات الإفاقة والغياب عن الوعي المتكرر،

المجني عليه يُدعى خالد نبيل، يقطن مع أسرته فى شقة بأحد الأبراج السكنية بمنطقة فيصل بالجيزة، دخل إلى المستشفى مصابًا بارتشاح فى المخ ونزيف جراء بلطجة نجل مالك العقار "محمد. س"، وخضع لعملية جراحية فى محاولة لإنقاذه، وأصيب بنوبات تشنج جراء اضطرابات كهرباء المخ، وهو بين لحظات الإفاقة والغياب عن الوعي المتكرر، شعر بآلام والدته المكلومة المرابطة أمام سريره فى المستشفى تقبل يديه وتبكي وتدعو ربها بحرقة أن ينجي لها ابنها الأكبر، قال الشاب لوالدته "سامحيني يا أمي"، طلب منها السماح ليس لذنب اقترفه، ولكن فقط لأن حالته تسبب لها كل هذا الحزن والحسرة.

ومع تفاقم نوبات تشنج الطالب الجامعي، وفزع كثير من المرضى المجاورين له فى المستشفى لحاله، طالبته والدته بأدبها الجم وسلوك أسرتها الحميد الذى شهد به جميع جيرانها بمنطقة فيصل، أن يهدأ: «حبيبي حاول تهدى شوية.. حاول تتماسك ومتعملش دوشة.. الناس حواليك عيانة ومحتاجة راحة»، فيما بكت الأم بحسرة وهي تذكر كلمات نجلها الأخيرة: «حاضر يا ماما أنا هسكت خالص»، ليلفظ الشاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصاباته من ضربة الشومة.



انتهت حياة شاب بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على بدئه مشروعه الخاص، وذلك لمجرد مرة وحيدة قرر فيها ركن دراجته النارية أمام العقار محل سكنه من الساعة الثانية صباحًا حتى طلوع الشمس، إذ أكدت أسرة الشاب للتحرير أن نجلهم كان يركن مركبته فى جراج قريب من المنزل، مقابل أجرة لذلك، إلا أن عمال الجراج لم يحافظوا على مركبته، وكسروا مرآتها، وحينما عاتبهم على ذلك تنصلوا من تلفياتها، بل ورفعوا سعر إيجار مكان الركن له، بما اضطر الشاب إلى أخذ دراجته إلى مسكنه لحين إيجاد جراج بديل، وكان عائدًا من عمله متعبًا فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.



حارس العقار استغرب ركن «خالد» لمركبته بمدخل العقار، وتفهم الشاب ذلك وكون تعليقه من صميم عمله ومسئوليته أمام ملاك العقار، فاستأذنه الشاب: «معلش يا عم مصطفى، عندي مشكلة مع بتوع الجراج وراجع هلكان من الشغل، خليها هنا للصبح بس، وهما كام ساعة وهشيلها الصبح»، دخل «خالد» إلى حجرته، بينما سمع والده صوت المتهم نجل مالك العقار «محمد. س» يعنف حارس العقار بسبب ركن الدراجة النارية، فاستفسر الأب من ابنه وشرح له الموقف كاملا، لكن الأب وجهه إلى أنه لا يصح ركن الدراجة النارية فى مدخل العقار على كل الأحوال، ونزل إلى نجل مالك العقار ليفهمه الموقف.



فوجىء الأب خلال نزوله بالمتهم يُمسك بخنجر ذهبي ويهدد بقتل نجله بقوله «والله أخلص لك عليه»، فعاب الأب ذلك على المتهم بقوله: «عيب عليك دا أنا نازلك بنفسي حتى احترم شيبتي، وحينما سمع «خالد» ذلك لم يتحمل إهانة المتهم لوالده وأطل من النافذة وسب المتهم، وخالف تعليمات والده ورجاء والدته ونزل لمحادثة المتهم، وتدخل الجيران وأجمعوا أن الموقف لا يستحق الشجار، وأنها مجرد ساعات معدودة لا تستدعي التشاحن، وصعد المترجم ونجله إلى شقتهما، لكنهما فوجئا بأحد معارف المتهم يصعد إليهما ويطالبهما بالنزول للتصالح وإنهاء الموقف.



نزل الأب والابن إلى نجل مالك العقار، وفوجئا به يستفز الطالب الجامعي المجني عليه ويسبه، وهو مالم يحتمله الشاب الذى رد عليه السباب، وأخبره أنه يستحق أكثر من هذا لأنه أهان والده ولم يحترم شيبه، وهنا هرع المتهم نجل مالك العقار إلى داخل مسكنه، وخرج حاملا عصا خشبية غليظة "شومة" انهال بها على رأس الطالب الجامعي فأرداه فاقدًا الوعي وهرب، فيما بادر الأب المكلوم على نقل نجله للمستشفى بمعاونة الجيران، بينما لقى المجني عليه مصرعه متأثرًا بإصابته.



وطالبت أسرة المجني عليه فى حديثها للتحرير بسرعة القبض على المتهم ومحاكمته وحبسه بتهمة القتل العمد، إذ إنه وصديقه كانا يعتزمان الغدر وقتل نجلهما، إذ طالبوهما من خلال الوسيط المشكوك فى أمره بالنزول للتصالح، وحينما نزل الأب وابنه أجهز المتهم على الأخير وهشم رأسه من أعلى الدماغ، ليسقط الشاب مغشيًّا عليه على الفور ويفارق الحياة على أثر ذلك.