جريمة

«سامحيني يا أمي أنا خلاص هسكت».. آخر كلمات شهيد الركنة

نجل مالك عقار هشم رأس الطالب الجامعي بسبب ركن دراجته النارية فى مدخل العقار.. والد المجني عليه: المتهم استدرجني وابني من خلال وسيط زعم التدخل للصلح وقتل ابني أمامي
تحرير:سماح عوض الله ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
طالب بكلية نظم المعلومات، شاب عمره 24 سنة، من أسرة ربها مترجم إشارات للصم والبكم كان يعمل فى إحدى الدول العربية، وعاد إلى القاهرة بعد التقاعد للاستقرار مع أبنائه الثلاثة وأصغرهم ولد فى مرحلة الثانوية العامة، قرر الطالب الجامعي البحث عن عمل يمكنه على الأقل من تدبر نفقاته تخفيفًا على والده، وبالفعل اشترى دراجة نارية للعمل عليها فى أحد تطبيقات التوصيلات، دون أن يعلم أن ركن دراجته أمام العقار الذى يسكن فيه، سيكون سببًا فى مقتله على يد نجل مالك العقار، الذى أشهر فى وجهه ووجه والده مطواة قبل أن يهشم رأس طالب المجني عليه بشومة.
المجني عليه يُدعى خالد نبيل، يقطن مع أسرته فى شقة بأحد الأبراج السكنية بمنطقة فيصل بالجيزة، دخل إلى المستشفى مصابًا بارتشاح فى المخ ونزيف جراء بلطجة نجل مالك العقار "محمد. س"، وخضع لعملية جراحية فى محاولة لإنقاذه، وأصيب بنوبات تشنج جراء اضطرابات كهرباء المخ، وهو بين لحظات الإفاقة والغياب عن الوعي المتكرر،
اقرأ المزيد
محكمة-ارشفية

إحالة 3 شقيقات للمفتى في قضية قتل الطفل يوسف بالمنوفية

أحالت محكمة جنايات وادي النطرون، أوراق 3 شقيقات متهمات بقتل الطفل يوسف ابن مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إلى فضيلة المفتى، لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهن، بتهمة القتل العمد، عن طريق إصابته بآلة حادة فى الرآس. تعود القضية رقم 4986 لسنة 2018 جنايات وادي النطرون والمقيدة برقم 1468 كلي والمتهمات فيها " وفاء ع ع ح"و" منال ع ع ح" و"نادية ع ع ح "، وأسدل عنها الستار بمحكمة وادى النطرون برئاسة المستشار على حسين البحيرى بإحالة أوراق المتهمات إلى فضيلة مفتى الديار المصرية.
إطلاق-نار (3)

«رفضت تتجوزه ضربها بالنار».. عاطل يقتل ابنة عمه بقنا

محاولات عديدة للزواج من ابنة عمه "صباح" باءت بالفشل حتى قرر في لحظة غضب بعدما سيطر الشيطان على عقله وأكلته نار الانتقام وأطلق أعيرة نارية عليها لتسقط جثة غارقة في دمائها وفرا هاربا من مسرح الجريمة إلا إنه سقط سريعا في قبضة رجال المباحث. الأحداث الدرامية شهدتها قرية العركي، بمركز فرشوط، شمالي قنا، والتي أصابت الجميع بحالة من الذهول، إذ لم تكن تتخيل صاحبة الـ42 عاما انها ستدفع حياتها ثمنا لرفضها الزواج من نجل عمها "مخلوف" العاطل، بعدما لقى مصرعها على يديه مصابة بطلقات نارية لينتهي بها المطاف جثة هامدة بمشرحة مستشفى فرشوط المركزي.
جثة

مصرع ولي أمر تلميذ بعد مشاجرة مع مُعلم بالإسكندرية

لقي ولي أمر تلميذ مصرعه، بمدرسة محرم بك الإعدادية بنين، بمحرم بك، حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دخوله فى مشاجرة مع أحد معلمي المدرسة، اعتراضاً منه على قيام المُعلم بضرب نجله التلميذ بحزام ما أثار غضب ولي الأمر الذى توجه للمعلم لتوجيه اللوم والعتاب، للمعلم وانتهى الأمر بدخولهما فى مشاجرة ثم سقط ولي الأمر ليلقى مصرعه. وتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بمصرع ولي أمر أحد التلاميذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين أحد معلمي المدرسة.
انتحار

سر الرسالة الأخيرة لفتاة قبل انتحارها بـ30 دقيقة

فتاة لم تكمل عقدها الثاني بعد، نشأت وسط أسرة مفككة تضربها المشكلات، انتهى المطاف بوالديها عند محطة الطلاق، تزوجت الأم ثانية زيجة لم تكلل بالنجاح، لتقرر شراء شقة في شارع السد العالي بحي الدقي الراقي، اتفقت مع طليقها على مكوث ابنتيها "دنيا" و"روان" برفقتها، والسماح لهما بزيارته على فترات، لكن زواجها للمرة الثالثة دفع ابنتها الكبرى "دنيا" للرحيل والإقامة مع والدها قبل أن تتأزم الأمور بينهما، فقررت تركه والعودة إلى أمها بعد إصابتها بأزمة نفسية حادة، قررت على أثرها الانتحار.
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة

مصرع ولي أمر تلميذ بعد مشاجرة مع مُعلم بالإسكندرية

لقي ولي أمر تلميذ مصرعه، بمدرسة محرم بك الإعدادية بنين، بمحرم بك، حي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دخوله فى مشاجرة مع أحد معلمي المدرسة، اعتراضاً منه على قيام المُعلم بضرب نجله التلميذ بحزام ما أثار غضب ولي الأمر الذى توجه للمعلم لتوجيه اللوم والعتاب، للمعلم وانتهى الأمر بدخولهما فى مشاجرة ثم سقط ولي الأمر ليلقى مصرعه. وتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بمصرع ولي أمر أحد التلاميذ بعد مشاجرة وقعت بينه وبين أحد معلمي المدرسة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

سحل عامل وإضرام النار في جسده «في عز الضهر» ببولاق

لم يكد ينسى أهالي منطقة بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة تفاصيل جريمة سحل وقتل شاب بمنطقة زنين في أبريل من عام 2018، والتي راح ضحيتها الشاب "زين العابدين"، ويحاكم فيها 11 متهما بينهم 7 محبوسين، حتى تكرر نفس الأمر وتحديدا بمنطقة صفط اللبن، ظهر أول من أمس الجمعة، إذ اعتدى مجهولون على عامل بفرد خرطوش وأسلحة بيضاء وسحلوه على مرأى ومسمع من المارة، بل وراح أحدهم يشعل النار في جسده مستخدما "بيروسول" في مشهد أقرب للأفلام السينمائية دون أن يتدخل أحد لنجدة الضحية.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

إصابة وكيل مدرسة ومُعلم في مشاجرة بينهما بالدقهلية

أصيب مدرسان بجروح وكدمات في مدرسة دكرنس الثانوية الصناعية التابعة لإدارة دكرنس التعليمية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، إثر مشادة نشبت بينهما أثناء اليوم الدراسي، تطورت إلى تبادل الألفاظ البذيئة واشتباكات بالأيدي لوجود خلافات بينهما عن نظام العمل. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى قسم شرطة دكرنس، عن وصول اثنين مصابين بجروح وكدمات متفرقة، ادعاء مشاجرة إلى مستشفى دكرنس.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]