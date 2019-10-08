مدبولي من البرلمان: العالم كله ينظر إلى نجاحات مصر
تحرير:أحمد جاد
٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العالم كله الآن ينظر لمصر والنجاحات التى حققتها على مستوى الإصلاح الاقتصادى، فالنجاحات بالنسبة لمعدل النمو وخفض معدل التضخم والبطالة وغيرها، متابعا: "نحن نبنى دولة، ونعي أن أهم حاجة العالم ينظر فيها للدولة هي هذه المؤشرات ليقرر هل تسير في الاتجاه السليم أم لا، والآن العالم كله يتكلم عن مصر، إشادات من جميع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولى، بأن الدولة نفذت برنامج الصندوق بشأن الإصلاح الاقتصادى يعتبر الأنجح على الإطلاق، وأن هناك دول كثيرة لم تنجح في تنفيذه، لا داعى لذكر اسمها".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان رئيس الوزراء، الذي يوضح فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان رئيس الوزراء، الذي يوضح فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.
وأضاف مدبولي: "بالتالي كل الجهات الدولية تشير إلى أن معدلات النمو في مصر هي الأعلى، وتشيد بالاستثمار فيمصر، وأن الدولة تسير على الطريق السليم"، متابعا: "نعلم مدى الجهد الذي تم تنفيذه، ونعي تماما كحكومة أنه تنفيذ البرنامج سيكون هناك معاناة وضغط على المواطن ليتم تنفيذه بالصورة التي أوصلتنا إلى هذا النجاح، وذلك كان يدفع رئيس الجمهورية في كل خطاب له أن يوجه الشكر للمواطن على تحمله تبعات هذا البرنامج، فبدون دعم المواطن ما كان سينجح".
وأكد أن البطل الحقيقي لأي قصة نجاح حققتها الحكومة هو الشعب المصري، الذي أظهر ولا يزال يظهر، تفهما ووعيا فريدا، يعطينا القوة والصلابة في مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضي بخطى ثابتة نحو المستقبل.