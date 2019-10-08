مدبولي من البرلمان: العالم كله ينظر إلى نجاحات مصر

تحرير:أحمد جاد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العالم كله الآن ينظر لمصر والنجاحات التى حققتها على مستوى الإصلاح الاقتصادى، فالنجاحات بالنسبة لمعدل النمو وخفض معدل التضخم والبطالة وغيرها، متابعا: "نحن نبنى دولة، ونعي أن أهم حاجة العالم ينظر فيها للدولة هي هذه المؤشرات ليقرر هل تسير في الاتجاه السليم أم لا، والآن العالم كله يتكلم عن مصر، إشادات من جميع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولى، بأن الدولة نفذت برنامج الصندوق بشأن الإصلاح الاقتصادى يعتبر الأنجح على الإطلاق، وأن هناك دول كثيرة لم تنجح في تنفيذه، لا داعى لذكر اسمها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان رئيس الوزراء، الذي يوضح فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور