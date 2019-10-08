جريمة

سيلفي الموت ينهي حياة شابين من أعلى كوبري الجامعة

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
عملية البحث عن غريق - أرشيفية
عملية البحث عن غريق - أرشيفية
تحذيرات عدة خرج بها البعض من خطورة التقاط صور "سيلفي" في أماكن خطرة قد تودي بحياة صاحبها، الأمر الذي تكرر أمس الإثنين، إذ بحث شابان عن توثيق سيرهما معًا على كوبري الجامعة الواصل بين محافظتي القاهرة والجيزة، جلسا على سور الكوبري بعد وصلة من المشي امتدت لأمتار، أخرج أحدهما هاتفه الجوال لالتقاط صورة "سيلفي" للاحتقاظ بها أو نشرها عبر حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ابتسامة علت وجهيهما لكنها كانت الأخيرة إذ اختل توازنهما وسقطا غريقين في مياه نهر النيل.
تفاصيل تلك المأساة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية إشارة من الخدمات الأمنية المعينة بكوبري الجامعة بسقوط شابين من أعلى الكوبري. انتقلت قوات الإنقاذ النهري مدعومة برجال الضفادع البشرية لسرعة انتشال الجثتين يرافقهم رجال إدارة البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد
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كنز على الحدود..ضبط 22 كيلو ذهب و23 فص ألماس بالسلوم

واصلت الإدارة العامة لأمن الموانى جهودها لضبط كل أشكال الخروج على القانون بكل المنافذ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم التهريب والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها، وأسفرت الجهود عن ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى بشر في محافظة الإسكندرية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار برج العرب، وعُثر بحوزتها على 30 جراما من الحشيش المخدر، أخفتها داخل طيات ملابسها.
كمين-شرطه-في-سيناء

دورية أمنية توقع تاجر حشيش في باب الشعرية

تولي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اهتماما كبيرا بالدوريات الأمنية وفعاليتها في تحقيق الوجود الشرطي الفعال وفرض السيطرة الكاملة على الحالة الأمنية بمختلف ربوع الجمهورية، واستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا من خلال تكثيف المرور لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص سبق اتهامه في قضية "مخدرات" حال استقلاله سيارة.
تصادم

مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 33 آخرون؛ نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل بطريق البويطي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام في مركز مغاغة، والمصابين إلى مستشفى التكامل بمستشفى الشيخ فضل في مركز بني مزار، وأُزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نصف نقل، بطريق البويطي- الواحات.
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سرقة وشنق.. العثور على ربة منزل مقتولة بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها داخل مسكنها بقرية شوبك أكراش التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، بعد أن تم سرقة مشغولاتها الذهبية منها. البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العقيد محمد فؤاد مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بورد بلاغًا من ابنة المجني عليها بالعثور على والدتها وتدعى «زبيدة. ط. ا»، 66 عامًا، ومقيمة بقرية شوبك أكراش، جثة هامدة، وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها والجريمة بهدف السرقة
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تفحم أتوبيس في مساكن شيراتون دون إصابات

حركة المارة والسيارات تبدو طبيعية، انسيابية مرورية بمنطقة مساكن شيراتون في محافظة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، انتشار مكثف لرجال المرور والشرطة لتسهيل مهمة وصول الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى مقار عملهم، لحظات تبدلت معها الأحداث رأسا على عقب لدى اندلاع حريق هائل بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام لدى توقفه على جانب الطريق، ما أثار حالة من الذعر بين المارة وقائدي المركبات تحسبا لوجود ركاب بداخله إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع كارثة محققة، حيث كان شاغرا.
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انتشال جثة طفل غرق في ترعة بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري برئاسة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، من انتشال جثة طفل عمره عام ونصف العام غرق في أثناء لهوه في ترعة الـ"10 آلاف" التابعة لمركز أبو المطامير، وجرى انتشال الجثة بواسطة الضفادع البشرية بعد محاولات عدة من الأهالى باءت بالفشل، وتم نقله إلى مستشفى أبو المطامير العام، وانتداب فريق من النيابة العامة بالمركز لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن.
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مصاب في انهيار عقار غير مأهول بالسكان في المرج

أصيب شخص واحد في انهيار عقار غير مأهول بالسكان في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وسط انتشار رجال الشرطة ومسؤولي الحي، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالعاصمة بلاغا من شرطة النجدة بانهيار عقار سكني في منطقة "الشيخ مليك" بالمرج القديمة، ودفع مساعد مدير أمن القاهرة للحماية المدنية بفرق إنقاذ بري مدعومة بسيارات الإطفاء تنسيقا مع الحي، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث حرصًا على سلامة المواطنين.
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النيابة تستعجل التحريات في واقعة «راعي الغنم والطفل»

استكملت نيابة مركز الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة إقدام راعي أغنام على تعذيب طفل وقتله، وإلقاء جثته أمام أحد المستشفيات، بمنطقة أبو النمرس، واستعجلت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة، وكذا خاطبت مصلحة الطب الشرعي لورود تقرير الصفة التشريحية للطفل المجني عليه، فيما ذكر المتهم خلال التحقيقات الأولية أنه لم يقصد قتل الطفل، لكنه فارق الحياة حينما كان يؤدبه فقط، في سبيل إبلاغه بمكان اختفاء الأغنام المتغيبة عن القطيع.
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