مدبولي من البرلمان: اقتصادنا كان منهار في 2014

تحرير:أحمد جاد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسؤولية قبل 15 شهرًا من الآن، كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن هذه الجلسة نتحدث بها بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، ففي منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهالكة ومتداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة علي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بمشاركة 8 وزراء، لإلقاء بيان للشعب المصري بشأن الظروف التي تمر بها البلاد.وأضاف مدبولي أن نسبة البطالة كانت عالية جدا، نتيجة توقفت العديد من المشروعات، وعدم فاعلية القطاع الخاص في الاستثمار في ظل الظروف وعودة ملايين المصريين