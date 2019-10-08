مدبولي: الإصلاح الاقتصادي أصعب قرار على أي حكومة

تحرير:أحمد جاد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن أصعب قرار على أي حكومة، أو أي قيادة سياسية، أن تتبنى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، لأن هذه البرامج غير شعبوية، وتأكل من شعبية الحكومة لأن المواطن همه كله هو قوت يومه ولا يريد أن تزيد الأسعار، وعلى قدر وعيه وإدراكه لا يريد من أحد الاقتراب من أسعار السلع، مشيرا إلى أن الإصلاح الأقتصادى قرار صعب وأي قرار إصلاح صعب، وكان من الوارد أن يتم اتخاذ هذه القرارات في فترات سابقة، وتكون أقل حدة.

وأكد مدبولي، أن الهدف من تلك القرارات أننا نريد أن تنمو وتنطلق هذه البلد، لذلك تم اتخاذ تلك الخطوات الصعبة، متابعا: "بدون هذه القرارات وبعد قرار التعويم وصل الدولار إلى 19 جنيها، والمؤسسات المالية قالت إن سعر الدولار كان سيصل من 30 إلى 35 جنيها لولا التعويم"، متسائلا: "هل تتخيلون كيف