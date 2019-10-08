صدمة.. طارق حامد مهدد بالغياب عن القمة

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

طارق حامد

علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة باتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الدولي محمد عادل، أدان طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك، في لقاء القلعة البيضاء أمام مصر المقاصة، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، على استاد السلام الدولي. واشتبك طارق مع حسني فتحي قائد فريق مصر المقاصة بعد نهاية اللقاء مباشرة، ومن ثم منح محمد عادل إنذارا للاعب حسني فتحي بينما حصل طارق حامد على البطاقة الصفراء الثانية ليتعرض للطرد.

وتدخل أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، لفض اشتباك آخر بين التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك، وأحد لاعبي الفريق الفيومي، علمًا بأن الزمالك حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد "زيزو"، في الدقيقة 56 من عمر المباراة. وغاب طارق حامد عن مباراة إف سي مصر، التي أقيمت

وتدخل أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، لفض اشتباك آخر بين التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن لنادي الزمالك، وأحد لاعبي الفريق الفيومي، علمًا بأن الزمالك حقق الفوز على المقاصة بهدف نظيف أحرزه أحمد سيد "زيزو"، في الدقيقة 56 من عمر المباراة.



وغاب طارق حامد عن مباراة إف سي مصر، التي أقيمت مساء الأحد الماضي ضمن مواجهات الجولة الثالثة، والتي تعادل خلالها أبناء ميت عقبة بهدف لكل فريق، على استاد السلام.



وقالت مصادر باتحاد الكرة، إن محمد عادل ذكر في تقريره، أنه منح طارق حامد الإنذار الثاني، والطرد بسبب سوء السلوك، وهو ما يهدد مشاركته خلال المباراة المقبلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة، من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

