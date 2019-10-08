الغاز والطاقة والإرهاب.. السيسي يلتقي نظيره القبرصي

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وذلك في إطار فعاليات القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس القبرصي لمصر، مشيدا بالتطور والتقارب المستمر في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص على مختلف الأصعدة، مؤكدا حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

وأعرب الرئيس عن التقدير للمواقف القبرصية الداعمة لمصر داخل المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيدا بمستوى التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء سبل مواجهة التحديات في منطقة شرق المتوسط. ومن جانبه، أكد رئيس قبرص تقدير بلاده لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين، والتي تتطور بشكل مضطرد على شتى الأصعدة،