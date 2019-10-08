برشلونة يسعى لتجديد عقد حارسه تير شتيجن

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

تير شتيجن

ترغب إدارة برشلونة في بدء المفاوضات من أجل تجديد عقد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع العملاق الكتالوني في الآونة الأخيرة، وكان تير شتيجن قد وقع على عقد جديد مع برشلونة في صيف 2017، يمتد حتى يونيو 2022، وخاض الحارس الألماني مباراته رقم 200 بقميص البلوجرانا ضد إشبيلية في الليجا، وعاش تير شتيجن فترة صعبة في بداية مسيرته مع البارسا، حيث كان بديلا للتشيلي كلاوديو برافو، واستغل رحيله لمانشستر سيتي ليحظى بمكانه في التشكيلة الأساسية منذ موسم 2016- 2017.

وخلال 200 مباراة بقميص برشلونة، خرج تير شتيجن بشباك نظيفة في 84 مباراة، وأنقذ 526 كرة. وانتقل شتيجن إلى برشلونة في صيف عام 2014، قادمًا من بروسيا مونشنجلادبخ مقابل 12 مليون يورو. وعلى مدار 5 سنوات، تمكن الحارس الألماني من الفوز بلقب كل من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا 4 مرات، إلى جانب التتويج بلقب