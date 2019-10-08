رياضة

برشلونة يسعى لتجديد عقد حارسه تير شتيجن

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
تير شتيجن
تير شتيجن
ترغب إدارة برشلونة في بدء المفاوضات من أجل تجديد عقد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع العملاق الكتالوني في الآونة الأخيرة، وكان تير شتيجن قد وقع على عقد جديد مع برشلونة في صيف 2017، يمتد حتى يونيو 2022، وخاض الحارس الألماني مباراته رقم 200 بقميص البلوجرانا ضد إشبيلية في الليجا، وعاش تير شتيجن فترة صعبة في بداية مسيرته مع البارسا، حيث كان بديلا للتشيلي كلاوديو برافو، واستغل رحيله لمانشستر سيتي ليحظى بمكانه في التشكيلة الأساسية منذ موسم 2016- 2017.
وخلال 200 مباراة بقميص برشلونة، خرج تير شتيجن بشباك نظيفة في 84 مباراة، وأنقذ 526 كرة. وانتقل شتيجن إلى برشلونة في صيف عام 2014، قادمًا من بروسيا مونشنجلادبخ مقابل 12 مليون يورو. وعلى مدار 5 سنوات، تمكن الحارس الألماني من الفوز بلقب كل من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا 4 مرات، إلى جانب التتويج بلقب
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الفار

الاتحاد السعودي ينفي واقعة تقنية الفيديو

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن سبب تعطل تقنية الفيديو، في مباراة الفتح والنصر ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جاء ذلك في بيان رسمي نشره الاتحاد، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم صحة ما تم تداوله متمنيًا من وسائل الإعلام التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي للاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة".
جينيراسيون فوت

الكاف يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، إعادة مبارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره جينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستقام المواجهة في القاهرة، على أن يحسم الموعد النهائي، خلال الأيام المقبلة، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق السنغالي بهدفين لهدف، واعترض النادي السنغالي على تعديل موعد المباراة التي لم تلعب، من السبت إلى الأحد، ونقلها من استاد بتروسبورت في القاهرة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

تعديل موعد مباراتي الدراويش مع الحدود وطنطا بالدورى

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعديل موعد مباراتى النادي الإسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن مواجهات الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019- 2020. وأفادت لجنة المسابقات بالجبلاية، بأن لقاء الإسماعيلى مع طنطا فى الأسبوع الخامس سيقام يوم الأربعاء 16 أكتوبر، بدلا من إقامتها يوم الخميس 24 أكتوبر، كما تقرر إقامة لقاء الداويش مع الحدود فى الأسبوع الرابع يوم السبت 19 أكتوبر، بدلا من إقامتها يوم الجمعة 18 أكتوبر.
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برشلونة

السعادة تغمر فالفيردي بعد الفوز على إشبيلية

غمرت السعادة إيرنيستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بعد الفوز الكاسح الذي حققه برشلونة على إشبيلية، أمس الأحد، برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة معقدة ومهمة، الشوط الأول كان صعبًا، والخصم كان له عدة فرص، بدؤوا المباراة بالضغط، لكن تركوا مساحات قمنا باستغلالها وكانت المفتاح، إشبيلية دخل المباراة بقوة وخلق لنا مشكلات، خاصة على الأطراف، رغم أنه لعب مباراة الخميس الماضي. عندما يبادلونك الهجمات، الحل يكون بضربة قوية".
برشلونة

برشلونة يكتسح إشبيلية برباعية فى الكامب نو

نجح فريق برشلونة فى تحقيق فوز سهل أمام إشبيلية بأربعة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الكامب نو فى إطار الاسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا) وسجل لصالح البلوجرانا كل من لويس سواريز وارتورو فيدال وعثمان ديمبلي وليونيل ميسي. كما شهدت المباراة "كارت أحمر" لأرخو وديمبلي ليغيب اللاعبان عن مباراة ريال مدريد التى ستأتى فى الأسبوع العاشر. وبهذا الفوز يستمر الفريق الكتالونى فى الحفاظ على رقمه القياسى أمام إشبيلية حيث فاز عليه فى 83 مباراة خلال مواجهات الدورى، كأكثر فريق يهزم إشبيلية فى تاريخ البطولة الإسبانية.
برشلونة

مفاجآت فى تشكيل برشلونة أمام إشبيلية

أعلن أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة عن التشكيلة التى سيخوض بها مباراة اليوم الأحد أمام فريق إشبيلية، والتى تأتى فى إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإسبانى (لا ليجا)، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الكامب نو (معقل البلوجرانا) فى تمام التاسعة مساءً. ويبحث الفريق الكتالونى اليوم عن تأكيد رقمه التاريخي أمام نظيره فريق إشبيلية حيث فاز االكبير الكتالونى على إشبيلية 82 مرة فى الدورى الإسبانى أكثر من أى فريق آخر فى تاريخ المنافسة.
برشلونة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية في الليجا اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل برشلونة نظيره إشبيلية في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الكامب نو، ويحتل برشلونة المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يوجد إشبيلية في المركز السادس برصيد 13 نقطة أيضًا، وسبق أن تواجه الفريقان في 150 مباراة سابقة في الدوري الإسباني، حقق خلالها البارسا الفوز في 82 مباراة مقابل 36 انتصارا للفريق الأندلسي، وانتهت 32 مواجهة بالتعادل، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 308 أهداف، واهتزت شباكه بـ191 هدفًا.
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