مدبولي أمام النواب: انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5%

تحرير:أحمد جاد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

وظائف - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن ما حققته مصر من أرقام اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تكشف عن حجم الإنجاز الذي تم على أرض الواقع، إذ تم تحقيق نسبة نمو اقتصادى بلغت 5.6%، وانخفاض نسبة البطالة من 13% الى 7.5%، موضحا أن انخفاض نسبة البطالة في دولة تزداد نسبة سكانها بحوالي 2.5 مليون نسمة سنويا، ما يعني أننا نحتاج إلى توفير 2 مليون فرصة سنويا، ويعد ذلك إنجازا، خاصة إذا نظرنا إلى دول أخرى تصل نسبة البطالة فيها إلى 22%.

وتابع مدبولي: "قيمة الدولار بعد إجراءات التعويم، كان 19 جنيها، ووصل حاليا نحو 16 جنيها، وكذلك حققنا أقل معدل تضخم بعدما وصلنا إلى 33%، وأصبح لدينا 45.1 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبى، تكفينا إلى ما يقرب من العام، وكذلك ارتفعت إيرادات السياحة إلى 12.6 مليار جنيه ويعد ذلك أعلى إيراد، بعدما كنا