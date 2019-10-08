جمال السادات والجروان: هذا هو التوقيت الأفضل للاستثمار في مصر
التقى المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وذلك بهدف دعم العلاقات الاستثمارية
تحرير:أحمد البرماوي- دبي
٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
المهندس جمال السادات
أكد المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، أن دولة الإمارات الشقيقة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري، كما تتمتع دولة الإمارات وقياداتها بحب كبير لدى الشعب المصري والعكس، حيث تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمصر وكانت من أكثر الدول الداعمة لها على مدار السنوات الأخيرة وفي أصعب الظروف.
واستعرض خلال لقائه الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين على هامش معرض جيتكس والمنعقد حاليا في مدينة دبي، عددا من المواضيع، منها توطيد العلاقات بين الكيانات الكبرى في قطاع المال والأعمال، لدعم العملية الاستثمارية بين مصر والإمارات.
وأضاف السادات: من هذا المنطلق اجتمعنا اليوم لبحث مزيد من التعاون بين البلدين ودعم الاستثمار الإماراتي في مصر، ومحاولة جذب مزيد من الاستثمارات والتأكيد على دعم المستثمرين المتواجدين في السوق المصري حاليا، حيث تتوزع الاستثمارات الإماراتية في مجالات مختلفة في مصر منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول
وأضاف السادات: من هذا المنطلق اجتمعنا اليوم لبحث مزيد من التعاون بين البلدين ودعم الاستثمار الإماراتي في مصر، ومحاولة جذب مزيد من الاستثمارات والتأكيد على دعم المستثمرين المتواجدين في السوق المصري حاليا، حيث تتوزع الاستثمارات الإماراتية في مجالات مختلفة في مصر منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول والطاقة والأغذية والزراعة.
وتابع السادات حديثه: "إن مصر في الوقت الحالي تمتلك من المقومات الجاذبة للاستثمار والمستثمرين، وذلك لوجود استقرار حقيقي، وبنية تحتية مؤهلة وتشريعات وقوانين استثمار متميزة، والاعتماد على منظومة التحول الرقمي، وسهولة تحويل الأرباح للخارج، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي وضمان المستثمرين أموالهم في مصر قرروا إعادة استثمار الأرباح مرة أخرى كاستثمارات إضافية دون وجود أي مخاوف وهي دلالة على ثقتهم في المناخ الاستثماري في مصر.
وأشار إلى أن القيادة السياسية في مصر وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لديهم رؤية جادة لدعم الاستثمار الأجنبي، وهو الأمر الذي ينعكس على صغار الموظفين بخفض معدل البيروقراطية بشكل كبير عما كان في السابق.
من جانبه أكد السيد جمال سيف الجروان، على قوة العلاقة التي تجمع بين دولتي الإمارات ومصر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، مشددًا على تفاؤله بالمجلس المصري الإماراتي والدور الذي يقوم به برئاسة المهندس جمال السادات لما له من مكانة كبيرة لدى الجانب الإماراتي وإخلاصه في خدمة مصر بجذب استثمارات كبيرة لها.
وأشار إلى أن التواصل مع المجلس المصري الإماراتي له أهمية كبيرة لما يعكسه من نبض السوق المصري، ويسعدنا التعاون خلال المرحلة القادمة، في ظل وضع متميز للاستثمارات الإماراتية في مصر، مؤكدًا أن السوق المصري واعد وجاذب للاستثمارات.
وكشف الجروان خلال حديثه عن حل 80% من المشاكل العالقة بين مستثمرين إماراتيين في السوق المصري، مؤكدًا أن ذلك لم يكن ليتحقق بدون دعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الاستثمار الدكتورة سحر نصر والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة.
وكان حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر قد تجاوز في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2019 حاجز الـ 11 مليار درهم بحسب ما ذكره رئيس مجلس الأعمال المصري- الإماراتي- رئيس مجلس إدارة «اتصالات مصر» جمال أنور السادات.
وقال السادات: "تجاوزت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 25.7 مليار درهم (7 مليارات دولار)، وتتركز في قطاعات مهمة مختلفة كالخدمية والسياحية والزراعية والطاقة والغاز والبنية التحتية والموانئ والتجزئة، في حين وصلت قيمة التبادل التجاري بين الطرفين نهاية 2018 قرابة 4.8 مليار دولار".
فيما بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في الخارج 1.5 تريليون دولار، وهي تتوزع على أكثر من 90 دولة عالمية وتغطي كل الدول العربية وفي شتى القطاعات والمجالات، بحسب الجروان.