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جمال السادات والجروان: هذا هو التوقيت الأفضل للاستثمار في مصر

التقى المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وذلك بهدف دعم العلاقات الاستثمارية
تحرير:أحمد البرماوي- دبي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
المهندس جمال السادات
المهندس جمال السادات
أكد المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، أن دولة الإمارات الشقيقة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري، كما تتمتع دولة الإمارات وقياداتها بحب كبير لدى الشعب المصري والعكس، حيث تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمصر وكانت من أكثر الدول الداعمة لها على مدار السنوات الأخيرة وفي أصعب الظروف. واستعرض خلال لقائه الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين على هامش معرض جيتكس والمنعقد حاليا في مدينة دبي، عددا من المواضيع، منها توطيد العلاقات بين الكيانات الكبرى في قطاع المال والأعمال، لدعم العملية الاستثمارية بين مصر والإمارات.
وأضاف السادات: من هذا المنطلق اجتمعنا اليوم لبحث مزيد من التعاون بين البلدين ودعم الاستثمار الإماراتي في مصر، ومحاولة جذب مزيد من الاستثمارات والتأكيد على دعم المستثمرين المتواجدين في السوق المصري حاليا، حيث تتوزع الاستثمارات الإماراتية في مجالات مختلفة في مصر منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول
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