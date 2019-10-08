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مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

تحرير:أحمد جاد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
وتابع مدبولي: "أي جهة لم تنفذ أفيدوني بها"، مشيرا إلى أنه تم زيادة الحد الادنى للمعاشات إلى 900 جنيه ، وتم تخصيص الموارد المالية لها.وذكر أن "أسعار السلع الأساسية انخفضت كثيرا عن الفترات الماضية، فأسعار السلع الأساسية من لحوم وخضروات انخفضت، وده واضح عندنا بالورقة والقلم". وبشأن ملف الصحة، أوضح أن الحكومة
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وزارة-المالية

المالية: انخفاض عجز الموازنة لـ39 مليار جنيه في يوليو الماضي

أعلنت وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 172ر39 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، «الشهر الأول من العام المالي 2019 - 2020»، أي ما يعادل 6ر0% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 514ر51 مليار جنيه، ما يعادل 1% من الناتج المحلي خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه، موضحة في تقرير اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 6ر18% لتسجل 3ر46 مليار جنيه مقابل 39 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق له، مضيفة أن الإيرادات الضريبية زادت بنحو 4ر3 مليار جنيه بنسبة 7ر9% لتحقق 6ر38 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 9ر3 مليار جنيه لتحقق 7ر7 مليار جنيه خلال شهر الدراسة.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

غلق 56 منشأة غذائية وإعدام 5.5 طن أسماك فاسدة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية حملات مكثفة خلال هذا الأسبوع، على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، بناءًا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور على الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام 5 طن و 835 كجم أسماك فاسدة منها "2691 كجم أسماك مملحة، 3144 أسماك طازجة" وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
محافظ-الإسكندرية-عبد-العزيز-قنصوة

محافظ الإسكندرية: تحلية مياه البحر مكلف ولا تنازل عن حصة النيل

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المصدر الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل، بمعدل 55.5 مليار متر مربع، مما يجعلها من الدول المصنفة تحت خط الفقر المائي، مؤكدًا أن الحل ليس بتحلية مياه البحر فهو يعتبر آخر الحلول، فالقطاع الصناعي يمكن يلجأ إلى حل التحلية، لكن بالنسبة لباقي القطاعات فيعتبر خيار التحلية مكلفًا، وبالتالي فالحل الأساسي هو حصول مصر على حصتها من مياه النيل وهذا الأمر لا تنازل عنه، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر "تكنولوجيا معالجة المياه" في دورته رقم 33، والمعرض المصاحب له، والذي تنظمهما شركة أبوقير للأسمدة على مدار يومين.
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مدبولي: تريليون جنيه قيمة العاصمة الإدارية السوقية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أهمية بناء المدن الجديدة على مستوى محافظات مصر، وأهميتها للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تتم بشكل سنوي، مطالبا النواب بالرجوع لمضابط مجلس الشعب في بداية الثمانينيات، والتي حدث بها استدعاء لوزير الإسكان بشأن بناء المدن الجديدة، وكانت بواقع 22 مدينة من العاشر من رمضان والعبور والشروق وغيرها، مؤكدا على أن هذه المدن تضم الآن حوالي 9 ملايين مواطن.
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي من البرلمان: اقتصادنا كان منهار في 2014

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسؤولية قبل 15 شهرًا من الآن، كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن هذه الجلسة نتحدث بها بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، ففي منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهالكة ومتداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة علي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي للنواب: جئتم في ظروف عالمية غير مسبوقة

انطلقت فعاليات جلسة البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، ووزراء المالية، التخطيط والإصلاح الإداري، الكهرباء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، البترول، الأوقاف، التضامن. وناشد عبد العال الأعضاء بضرورة الالتزام باللائحة، وعدم مخالفتها، مشددا على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة نقد بناء، خاصة أن مصر في مرحلة هامة قائلا: "النقد مباح والتجاوز مرفوض، البلد لا تتحمل ننتقد داخل القاعة نقد موضوع وبناء".
مصطفى-مدبولي

مدبولي يصل إلى البرلمان لإلقاء كلمة أمام النواب

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى مقر مجلس النواب لحضور الجلسة العامة للمجلس، لإلقاء كلمة الحكومة أمام البرلمان. وكان الدكتور علي عبدالعال قد أعلن في جلسة، أمس الإثنين، أن مدبولي يلقي كلمة أمام البرلمان، تأكيدا لدعوة المجلس الأسبوع الماضي له لإلقاء كلمة أمام البرلمان لشرح الحقائق للمواطنين، وذلك في ظل هجوم بعض النواب على الوزراء بسبب عدد من الملفات. وشهدت الجلسات الأولى لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، هجوما حادا على الحكومة بسبب تقصيرها في عدد كبير من الملفات التي تهم المواطنين.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبد العال: رئيس الوزراء في البرلمان غدًا لإلقاء بيان

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيحضر غدًا الثلاثاء، لإلقاء بيان أمام البرلمان حول أداء الحكومة، جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء على أوضاع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
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