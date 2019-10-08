مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

تحرير:أحمد جاد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.

وتابع مدبولي: "أي جهة لم تنفذ أفيدوني بها"، مشيرا إلى أنه تم زيادة الحد الادنى للمعاشات إلى 900 جنيه ، وتم تخصيص الموارد المالية لها.وذكر أن "أسعار السلع الأساسية انخفضت كثيرا عن الفترات الماضية، فأسعار السلع الأساسية من لحوم وخضروات انخفضت، وده واضح عندنا بالورقة والقلم". وبشأن ملف الصحة، أوضح أن الحكومة