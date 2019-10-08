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الثقافة تحتفل بمرور 31 عاما على افتتاح دار الأوبرا

افتتحت دار الأوبرا فى 10 أكتوبر عام 1988 وتضم سبعة مسارح منها الكبير، الصغير والمكشوف، إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة
تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
دار الأوبرا
دار الأوبرا
تحتفل وزارة الثقافة بالعيد الـ 31 لافتتاح دار الاوبرا المصرية وذلك على مدار ليلتين متصلتين، يقام الحفلان فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 10، 11 أكتوبر على المسرح الكبير حيث تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم 12 شخصية ساهمت فى إثراء ساحة الإبداع ولعبت دورا مهمًا فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر، وصرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا، وأضاف أن وزير الثقافة تكرم كلا من التينور صبحى بدير، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، إيمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم أوبرا القاهرة.
كما يتم تكريم المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى، الباليرينا لمياء زايد، المايسترو عمر فرحات قائد فرقة الإنشاد الدينى، المخرجة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الفنان وليد عونى مؤسس فرقتى الرقص المسرحى الحديث وفرسان الشرق للتراث، السوبرانو نفين علوبة، عازف الكلارينيت
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عمرو-مصطفى

موزع أغنية ديسباسيتو يشارك في ألبوم عمرو مصطفى

يصدر ألبوم الفنان عمرو مصطفى الجديد "لعبت مع الأسد"، بعد أيام قليلة، وكتب جميع كلمات أغانيه تركي آل الشيخ، الألبوم مكون من 10 أغنيات قام بتوزيعها أشهر الموزعين الموسيقيين في العالم، مثل Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذي تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين في أنجح أغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، بالإضافة الى المؤلف والموزع الموسيقي الهندي A. R. Rahman الحاصل على جائزتي أوسكار، بجانب الموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio.
عمرو-مصطفى

تعرف على تفاصيل ألبوم عمرو مصطفى الجديد

يتابع الفنان عمرو مصطفى في أمستردام بهولندا اللمسات النهائية للمكساج والماستر الخاص بأحدث ألبوماته الفنية، الألبوم مكوّن من 10 أغنيات جميعها من كلمات تركى آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى ومن توزيع موزعين عالميين لم يتم الإفصاح عنهم بعد ولكن ظهر في الصور الخاصة بكواليس الألبوم الموزع الموسيقي العالمي ريهاب. الألبوم من إنتاج شركة فيولين، ومن المقرر إطلاقه قريبًا، ويعتبر ألبوم عمرو مصطفى المقبل بمثابة عودة غنائية قوية بعد غياب 10 سنوات عن آخر ألبوماته.
تامر حسنى

تامر حسني يعلن تأجيل حفل جامعة الإسكندرية

نشر الفنان تامر حسنى بوستر حفله الجديد، المقرر إقامته غدا بالإسكندرية، على حسابه بموقع «إنستجرام» وعلق عليه: «تم تأجيل حفل تخرج كلية آداب جامعة الإسكندرية من يوم 29 سبتمبر إلى يوم 1 أكتوبر»، ولم يكشف عن أسباب تأجيل الحفل، وهو ما زاد من حيرة الجمهور الذى أخذ يتساءل عن السبب. وفى سياق آخر، انتهى "تامر" مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد «الفلوس» الذى كان من المفترض أن يُعرض خلال موسم عيد الأضحى المنقضي، لكنه أُجل بسبب عدم انتهاء عملية المونتاج والمكساج. الفيلم من إخراج سعيد الماروق وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، بطولة زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد.
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فرقة- توشكى -للفنون -الشعبية (3)

توشكى للفنون الشعبية تمثل مصر في «أفريقيا للسلام»

سافرت فرقة توشكى للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، لتمثيل مصر في منتدى عموم أفريقيا لثقافة السلام الذي يضم النسخة الأولى من بينالى ثقافة السلام بالعاصمة الأنجولية لواندا، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر الجاري. وفي هذا الصدد قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، أن الدعوة للمشاركة في هذا المنتدى الأفريقى تعكس قيمة ومكانة مصر ودورها المحوري في قلب القارة السمراء، مشيرة إلى دور القوة الناعمة المصرية التي تلعب دورا رئيسياً في حوار الثقافات ولقاء الحضارات بين أبناء القارة الواحدة.
سليم-سحاب (2)

سليم سحاب بدار الأوبرا اليوم في حفل بالمسرح الكبير

يحيي المايسترو الكبير سليم سحاب وفرقته، مساء اليوم الأحد، حفلا موسيقيا وغنائيا تحت عنوان "سحابيات" وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. ويقدم سليم سحاب خلال الحفل باقة متميزة ومتنوعة من زمن الفن الجميل، منها "حب الدنيا" لبليغ حمدي، و"أنت عمري" لمحمد عبد الوهاب، و"نعم يا حبيبى" لكمال الطويل، و"حكاية غرامى" و"ليالى الأنس" و"بنادى عليك" لفريد الأطرش، و"حبيتك بالصيف" للأخوين رحباني، و"لحن الوفاء" لرياض السنباطي، و"تمر حنة" لمحمد الموجي، و"يا عيني على قلبي" موسيقى فتافيت السكر لمحمد فوزي.
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