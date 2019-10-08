الثقافة تحتفل بمرور 31 عاما على افتتاح دار الأوبرا

افتتحت دار الأوبرا فى 10 أكتوبر عام 1988 وتضم سبعة مسارح منها الكبير، الصغير والمكشوف، إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

دار الأوبرا

تحتفل وزارة الثقافة بالعيد الـ 31 لافتتاح دار الاوبرا المصرية وذلك على مدار ليلتين متصلتين، يقام الحفلان فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 10، 11 أكتوبر على المسرح الكبير حيث تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم 12 شخصية ساهمت فى إثراء ساحة الإبداع ولعبت دورا مهمًا فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر، وصرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا، وأضاف أن وزير الثقافة تكرم كلا من التينور صبحى بدير، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، إيمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم أوبرا القاهرة.

كما يتم تكريم المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى، الباليرينا لمياء زايد، المايسترو عمر فرحات قائد فرقة الإنشاد الدينى، المخرجة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الفنان وليد عونى مؤسس فرقتى الرقص المسرحى الحديث وفرسان الشرق للتراث، السوبرانو نفين علوبة، عازف الكلارينيت