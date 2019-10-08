الثقافة تحتفل بمرور 31 عاما على افتتاح دار الأوبرا
افتتحت دار الأوبرا فى 10 أكتوبر عام 1988 وتضم سبعة مسارح منها الكبير، الصغير والمكشوف، إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة
تحرير:محمد عبد المنعم
٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
دار الأوبرا
تحتفل وزارة الثقافة بالعيد الـ 31 لافتتاح دار الاوبرا المصرية وذلك على مدار ليلتين متصلتين، يقام الحفلان فى الثامنة مساء الخميس والجمعة 10، 11 أكتوبر على المسرح الكبير حيث تكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم 12 شخصية ساهمت فى إثراء ساحة الإبداع ولعبت دورا مهمًا فى تقديم ونشر الفنون الجادة فى مصر، وصرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا، وأضاف أن وزير الثقافة تكرم كلا من التينور صبحى بدير، الباص رضا الوكيل رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، إيمان مصطفى المدير الفنى لفرقة نجوم أوبرا القاهرة.
كما يتم تكريم المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى، الباليرينا لمياء زايد، المايسترو عمر فرحات قائد فرقة الإنشاد الدينى، المخرجة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الفنان وليد عونى مؤسس فرقتى الرقص المسرحى الحديث وفرسان الشرق للتراث، السوبرانو نفين علوبة، عازف الكلارينيت
كما يتم تكريم المايسترو سليم سحاب مؤسس الفرقة القومية العربية للموسيقى، الباليرينا لمياء زايد، المايسترو عمر فرحات قائد فرقة الإنشاد الدينى، المخرجة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الفنان وليد عونى مؤسس فرقتى الرقص المسرحى الحديث وفرسان الشرق للتراث، السوبرانو نفين علوبة، عازف الكلارينيت الدكتور محمد حمدى رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه الأسبق، المايسترو مصطفى ناجى رئيس الاوبرا الأسبق، وعازف الفيولينة الدكتور حسن شرارة.
وأضاف رئيس الأوبرا أن الحفلين من إخراج جيهان مرسى ويضمان بانوراما من الفنون الراقية التى تختص الأوبرا بتقديمها وتشمل فقرات للغناء الأوبرالى، الباليه والموسيقى العربية ويتخللها أفلام وثائقية تروى تاريخ الأوبرا القديمة والجديدة ويصاحبهما معرض للفنون التشكيلية تحت عنوان فى حب الأوبرا يضم أكثر من 100 عمل فنى متنوع تتناول فنون الأوبرا المختلفة برؤية خاصة وذلك بقاعتى صلاح طاهر وزياد بكير.
يشار إلى أن برنامج الحفلين يتضمن فاصلين بمصاحبة الأوركسترا والكورال الاحتفالى بقيادة المايسترو ناير ناجى تقدم خلال الأول فرقة أوبرا القاهرة مقتطفات من أشهر المسرحيات الغنائية والأوبرات العالمية منها صوت الموسيقى -كاروسيل لـ ريتشارد روجرز، صدفة جميلة لـ ساي كولمان، شبح الأوبرا لـ أندرو لويد فيبر، سيدتى الجميلة لـ فريدريك لوفيه، صلاة صقلية- قوة القدر لـ جوزيبى فيردى إلى جانب عدد من الأعمال النابوليتانية منها أنت يا من لاتبكي لـ إرنستو دى كورتيس، سانتا لوتشيا لـ تيودور كوتراو، دويتو قل فقط إنى أحبها لـ رودولفو فالفو، وديتو ياشمسي لـ إدواردو دى كابوا .. أداء عماد عادل، ليلي إبراهيم، جاكلين رفيق، إلهامي أمين، دينا إسكندر، مني رفلة، هشام الجندي، عبدالوهاب السيد، وليد كريم، جولي فيظي، رضا الوكيل، إيمان مصطفى وعمرو مدحت، كما تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى أرمينيا كامل مشاهد من باليهى بحيرة البجع لـ تشيكوفسكى وزوربا لـ ميكس ثيودوراكيس.
أما الفاصل الثانى فيضم نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى منها: مضناك، قلبى دليلى، شباكنا ستايرة حرير، أعز الناس، ضحك ولعب وجد وحب، لحن الوفا، العيون السود، أغدًا ألقاك، يوم جديد، إلى جانب تتر مسلسل العائلة ولحن امرأة من زمن الحب.. أداء إيمان عبدالغنى، أحمد عفت، مى فاروق والطفلتين كنزى تركى ووفاء عماد.
المعروف أن دار الأوبرا المصرية افتتحت فى 10 أكتوبر عام 1988، وتضم سبعة مسارح هي الكبير، الصغير، والمكشوف، إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة ومنذ افتتاحها تلعب دورًا مهمًّا في إثراء الحياة الفنية في مصر، كما باتت مزارًا ومتنفسًا فنيًّا لمختلف فئات الجمهور المصرى والجاليات العربية والأجنبية، كما أتاحت الفرصة للفرق والفنانين الواعدين لتقديم تجاربهم الفنية المتفردة، بالإضافة إلى الفنون الجادة الراقية التى تختص بتقديمها من باليه وأوبرا وموسيقى كلاسيكية وعربية وصالونات ثقافية ومعارض الفنون التشكيلية ومهرجانات متنوعة للموسيقى والغناء.