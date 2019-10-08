انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 681 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1489 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 681 جنيهًا. عيار 24: 778 جنيهًا. عيار 18: 584 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5448 جنيها. سعر الأوقية: 1489 دولارًا. وبحسب وكالة رويترز، فقد هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع تقريبا، اليوم الثلاثاء، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي. وانخفض رصيد