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انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 681 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1489 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 681 جنيهًا. عيار 24: 778 جنيهًا. عيار 18: 584 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5448 جنيها. سعر الأوقية: 1489 دولارًا. وبحسب وكالة رويترز، فقد هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوع تقريبا، اليوم الثلاثاء، لتنخفض للجلسة الثالثة على التوالي. وانخفض رصيد
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وزارة-المالية

المالية: انخفاض عجز الموازنة لـ39 مليار جنيه في يوليو الماضي

أعلنت وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 172ر39 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، «الشهر الأول من العام المالي 2019 - 2020»، أي ما يعادل 6ر0% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 514ر51 مليار جنيه، ما يعادل 1% من الناتج المحلي خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه، موضحة في تقرير اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 6ر18% لتسجل 3ر46 مليار جنيه مقابل 39 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق له، مضيفة أن الإيرادات الضريبية زادت بنحو 4ر3 مليار جنيه بنسبة 7ر9% لتحقق 6ر38 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 9ر3 مليار جنيه لتحقق 7ر7 مليار جنيه خلال شهر الدراسة.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

غلق 56 منشأة غذائية وإعدام 5.5 طن أسماك فاسدة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية حملات مكثفة خلال هذا الأسبوع، على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، بناءًا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور على الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام 5 طن و 835 كجم أسماك فاسدة منها "2691 كجم أسماك مملحة، 3144 أسماك طازجة" وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
محافظ-الإسكندرية-عبد-العزيز-قنصوة

محافظ الإسكندرية: تحلية مياه البحر مكلف ولا تنازل عن حصة النيل

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المصدر الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل، بمعدل 55.5 مليار متر مربع، مما يجعلها من الدول المصنفة تحت خط الفقر المائي، مؤكدًا أن الحل ليس بتحلية مياه البحر فهو يعتبر آخر الحلول، فالقطاع الصناعي يمكن يلجأ إلى حل التحلية، لكن بالنسبة لباقي القطاعات فيعتبر خيار التحلية مكلفًا، وبالتالي فالحل الأساسي هو حصول مصر على حصتها من مياه النيل وهذا الأمر لا تنازل عنه، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر "تكنولوجيا معالجة المياه" في دورته رقم 33، والمعرض المصاحب له، والذي تنظمهما شركة أبوقير للأسمدة على مدار يومين.
رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (2)

مدبولي: تريليون جنيه قيمة العاصمة الإدارية السوقية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أهمية بناء المدن الجديدة على مستوى محافظات مصر، وأهميتها للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تتم بشكل سنوي، مطالبا النواب بالرجوع لمضابط مجلس الشعب في بداية الثمانينيات، والتي حدث بها استدعاء لوزير الإسكان بشأن بناء المدن الجديدة، وكانت بواقع 22 مدينة من العاشر من رمضان والعبور والشروق وغيرها، مؤكدا على أن هذه المدن تضم الآن حوالي 9 ملايين مواطن.
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الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك رغم ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تواصل الهبوط وعيار 21 يسجل 666 جنيها

واصلت أسعار الذهب تراجعها لليوم الثاني على التوالي في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 8 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، ليفقد سعر الجرام حوالي 8 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1496 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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