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الانسحاب الأمريكي من سوريا.. طعنة في ظهر الأكراد

قوات سوريا الديمقراطية وصفت العملية التركية المخطط لها بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا بأنها "آلية الموت" الكفيلة بتحويل المنطقة إلى "حرب دائمة"
تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
قوات أمريكية
قوات أمريكية
"الولايات المتحدة انخرطت أكثر وأكثر في حرب بلا هدف في الأفق"، بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب الفعلي للقوات الأمريكية من مواقع في شمال شرقي سوريا، حيث بدأت واشنطن أمس الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، وهو ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برر قرار الانسحاب بالقول أيضا إنه يريد ترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع"، وذلك في أول رد فعل منذ إعلان البيت الأبيض سحب جنود من شمال سوريا.
ترامب أشار إلى أنه يريد إنهاء المشاركة الأمريكية في حرب سخيفة لا نهاية لها ومكلفة. وقال في سلسلة تغريدات على (تويتر): "الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك، إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود وأبقيت نفسي بمنأى عن هذه المعركة على مدى ثلاث سنوات تقريبا، لكن آن الأوان لكي نخرج
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نبيل -القروي

حملة «المرشح المسجون» بتونس تنفي انسحابه من الانتخابات

نفى المكتب الإعلامي لحملة المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، صحة ما يتردد عن انسحابه من السباق الرئاسي، مؤكدا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، موضحًا في بيان اليوم الثلاثاء، أن القروي متمسك بحقه في خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية «احتراما لإرادة الشعب والناخبين».. كان المرشح الرئاسي المسجون، نبيل القروي، قد قال في وقت سابق، إن حزبه «قلب تونس»، حل أولا في الانتخابات البرلمانية في تونس الأحد الماضي، دون أن يعطي تفاصيل عن كيفية الحصول على النتيجة.
صحف-الإمارات (1)

الصحف العربية تبرز الانسحاب الأمريكي من سوريا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الانسحاب الأمريكي من سوريا وطالعتنا أيضا على تطورات الأحداث في العراق، كما استعرضت نتائج الانتخابات التونسية إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الولايات المتحدة بدأت الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، مما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد. وأشارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن قرار الولايات المتحدة سحب جنودها من شمال سوريا جاء لترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع".
احتجاجات-السودان (2)

النائب العام السوداني يحقق في دفن جثث «شهداء الثورة»

أصدر النائب العام المكلف بالسودان عبد الله أحمد عبد الله اليوم الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في دفن جثث "شهداء" الثورة، في يوم 2 اكتوبر الجاري. وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الادعاءات الخاصة بدفن "جثث الشهداء"، بالمخالفة للقوانين واللوائح، ومنح القرار اللجنة اختصاص النيابة العامة الواردة في قانون الاجراءات الجنائية، وقانون النيابة العامة، وأي قانون آخر ذي صلة.
تخصيب-اليورانيوم

إيران تُخطط لاستخدام أجهزة متطورة لتخصيب اليورانيوم

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، اليوم الإثنين، إن بلاده تخطط لبدء استخدام مجموعة جديدة من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة في عمليات تخصيب اليورانيوم. وأضاف صالحي، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مجموعة مكونة من 30 جهازًا للطرد المركزي من نوع "آي آر - 6" سيتم استخدامها خلال أسابيع. وأشار المسؤول الإيراني إلى أن طهران تنتج في الوقت الحالي ما يقرب من 6 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب يومياً. ووصف صالحي هذه المرحلة بأنها "تعني أننا استعدنا قدرة ما قبل الاتفاق"، في إشارة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
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اردوغان-وترامب (1)

البنتاجون يصحح أخطاء ترامب بعد انسحابه من سوريا

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمر في اتخاذ قرارات عشوائية دون الرجوع لمستشاريه، والتي قد تضر بموقف البلاد، والأمن القومي الأمريكي. حيث تحاول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التراجع عن الضوء الأخضر الذي منحه ترامب للهجوم التركي على المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد، محذرة أنقرة من أنها لا تدعم هذه الخطوة "المزعزعة للأمن". وأعلن البيت الأبيض عن سحب قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق سوريا قبيل العملية العسكرية التي تعتزم أنقرة القيام بها ضد قوات سوريا الديمقراطية، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
صحف-الإمارات (1)

الصحف العربية تبرز الانسحاب الأمريكي من سوريا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الانسحاب الأمريكي من سوريا وطالعتنا أيضا على تطورات الأحداث في العراق، كما استعرضت نتائج الانتخابات التونسية إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الولايات المتحدة بدأت الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، مما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد. وأشارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن قرار الولايات المتحدة سحب جنودها من شمال سوريا جاء لترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع".
البنتاجون

البنتاجون يوقف التنسيق الجوي مع تركيا فوق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن مركز العمليات الجوية المشتركة، أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا جليسون، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف. وحول ما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة إغلاق المجال الجوي بوجه سلاح الجو التركي، أوضحت أنه من الناحية التقنية لا يمكننا القول إن المجال الجوي أغلق في وجه الطيران التركي، لكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية، فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل.
الاعلامي-نشأت-الديهى

«عامل فيها دكر».. نشأت الديهي يسخر من أردوغان (فيديو)

سخر نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، من حديث رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، من إمكانية دخول سوريا في أي ليلة دون سابق إنذار، قائلًا: "إيه العجرفة والكبرياء والعظمة دي، عامل فيها دكر، أنت ناسي القس براونسون اللي قولت مش هتسلموا لأمريكا وسلمتوا". وأضاف: "ترامب بيقول لأردوغان لو اتحركت في شمال سوريا هقطع أيدك"، موضحًا أن تغريدة "ترامب" تسببت في تدمير العملة التركية في ظرف ساعة، وانخفضت الليرة التركية لـ 5.82 مقابل الدولار.
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