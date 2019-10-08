الانسحاب الأمريكي من سوريا.. طعنة في ظهر الأكراد

قوات سوريا الديمقراطية وصفت العملية التركية المخطط لها بعد الانسحاب الأمريكي من سوريا بأنها "آلية الموت" الكفيلة بتحويل المنطقة إلى "حرب دائمة"

تحرير:وفاء بسيوني ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

"الولايات المتحدة انخرطت أكثر وأكثر في حرب بلا هدف في الأفق"، بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب الفعلي للقوات الأمريكية من مواقع في شمال شرقي سوريا، حيث بدأت واشنطن أمس الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، وهو ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برر قرار الانسحاب بالقول أيضا إنه يريد ترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع"، وذلك في أول رد فعل منذ إعلان البيت الأبيض سحب جنود من شمال سوريا.

ترامب أشار إلى أنه يريد إنهاء المشاركة الأمريكية في حرب سخيفة لا نهاية لها ومكلفة. وقال في سلسلة تغريدات على (تويتر): "الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك، إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود وأبقيت نفسي بمنأى عن هذه المعركة على مدى ثلاث سنوات تقريبا، لكن آن الأوان لكي نخرج

ترامب أشار إلى أنه يريد إنهاء المشاركة الأمريكية في حرب سخيفة لا نهاية لها ومكلفة.

وقال في سلسلة تغريدات على (تويتر): "الأكراد قاتلوا معنا، لكنهم حصلوا على مبالغ طائلة وعتاد هائل لفعل ذلك، إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود وأبقيت نفسي بمنأى عن هذه المعركة على مدى ثلاث سنوات تقريبا، لكن آن الأوان لكي نخرج من هذه الحروب السخيفة التي لا تنتهي، والكثير منها قبلية، وأن نعيد جنودنا إلى البلاد".

واعتبر أن على "الأتراك والأكراد حل الوضع فيما بينهم بعد انسحابنا من شمالي سوريا، مضيفا "سنحارب في المكان الذي نرى فيه فائدة لنا وفقط من أجل الانتصار وسيتعين الآن على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا والأكراد تسوية الوضع".





مسؤول أمريكي أفاد بأن انسحاب القوات الأمريكية في سوريا سيقتصر -في بادئ الأمر- على جزء من الأرض قرب الحدود التركية كانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا على العمل معا لإقامة منطقة أمنية خاصة فيه.

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وأضاف المسؤول، أن الانسحاب من المنطقة لن يشمل الكثير من القوات، بل ربما العشرات فقط، بحسب تأكيده.

ولم يوضح المسؤول ما إذا كانت القوات سترحل عن سوريا أم ستنتقل إلى مكان آخر في البلاد التي يوجد بها نحو ألف جندي أمريكي، بحسب ما نقلت "رويترز" عن المسؤول الأمريكي.

ترامب يهدد أردوغان

وفي الوقت الذي يفسح الانسحاب الأمريكي الطريق أمام عملية عسكرية تركية وشيكة، ضد قوات كردية مسلحة، ونتيجة توالي الانتقادات العنيفة الموجهة إلى ترامب، هدد الرئيس الأمريكي أمس الإثنين، بالقضاء على الاقتصاد التركي في حال تجاوزت أنقرة حدودها في سوريا، ووجه تحذيرا شديد اللهجة إلى أنقرة من مغبة القيام بأي عمل عسكري خارج الحدود.

وقال ترامب: "كما أكدت بقوة من قبل، فقط أكرر: إذا فعلت تركيا أي شيء اعتبره، بحكمتي العظيمة التي لا مثيل لها، متجاوزا للحدود، فسوف أدمر اقتصاد تركيا بالكامل تدميرًا شاملا، فعلت هذا من قبل.. عليهم أن يحذروا".

ورغم التلويح الأمريكي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهجوم قد يبدأ في "أي ليلة ودون سابق إنذار".

وتلوح تركيا منذ أشهر بشن هجوم على مناطق في شرق الفرات تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، الشريك الرئيس للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في قتال تنظيم "داعش"، غير أن أنقرة تعتبر المقاتلين الأكراد "إرهابيين" تماما مثل "داعش"، وتعتبرهم امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا ضدها على أراضيها مستمرا منذ 1984.

ومن ثم مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من المناطق السورية الواقعة على الشريط الحدودي مع تركيا، بات الطريق مفتوحا أمام أنقرة لشن هجوم توعد به الرئيس رجب طيب أردوغان.

ضوء أخضر

سحب القوات الأمريكية ربما يمثل إعطاء البيت الأبيض الضوء الأخضر لأنقرة لشن هجوم لطالما لوحت به، مما يشكل وفق مراقبين تحولا بارزًا في السياسة الأمريكية وتخليًا ملحوظًا عن المقاتلين الأكراد الذين شكلوا حليفًا رئيسيًّا لها في قتال تنظيم داعش.

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وجاء الضوء الأخضر من واشنطن في أعقاب مكالمة هاتفية بين ترامب وأردوغان الذي راهن على علاقاتهما الشخصية لنيل تأييد نظيره الأمريكي، بالرغم من المقاومة التي أبدتها الإدارة في واشنطن.

ويرى الأكراد أن هذا التحول الأمريكي يعد "طعنة في الظهر" لأن هذا التحول سيسمح بعملية عسكرية تركية ضدهم، وفقا لـ"بي بي سي".

قوات سوريا الديمقراطية قالت في بيان لها تعليقا على الموقف الأمريكي "بالرغم الجهود المبذولة من قبلنا لتجنب أي تصعيد عسكري مع تركيا، إلا أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا".

ووصفت قوات سوريا الديمقراطية العملية التركية المخطط لها بأنها "آلية الموت" الكفيلة بتحويل المنطقة إلى "حرب دائمة".

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو غابرييل، إن الفصائل "عازمة على الدفاع عن شمال شرقي سوريا بأي ثمن"، مضيفا "جاء البيان الأمريكي مفاجئا ويمكننا القول إنه طعنة في ظهر قوات سوريا الديمقراطية".

وقال التليفزيون الكردي شمالي العراق إن قوات سوريا الديمقراطية وضعت بعض وحداتها في حالة تأهب بعد أن حشد الجيش التركي قواته على الحدود الإثنين.

خيانة أمريكية

وناشد قادة أكراد سوريون الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لتحمل مسؤولياتهما تجاه سكان شرق الفرات، وسط حديثهم عن "خيانة" أمريكية.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا جميع الأطراف في شمال شرق سوريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من المنطقة مما يمهد لضربة تركية على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع واشنطن.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلق وخشية من حدوث انتهاكات وموجات نزوح، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش "من المهم للغاية أن يمارس جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس في هذا التوقيت".

إلغاء الانسحاب

السيناتور ليندسي جراهام الجمهوري المقرب جدا من الرئيس الأمريكي دعا إلى "العودة عن قراره" سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا معتبرا أن هذا الخيار "ينطوي على كارثة".

ورغم أنه حليف مقرب لترامب، عارض ليندسي جراهام الانسحاب الأمريكي من سوريا الذي أعلنه البيت الأبيض في نهاية السنة الماضية.

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وقال السيناتور الجمهوري في تغريدة "اذا طبقت هذه الخطة" التي تمهد الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد الأكراد "فسأقدم مشروع قرار إلى مجلس الشيوخ يطلب أن نعود عن هذا القرار، أتوقع أن يلقى دعما واسعا من قبل الحزبين".



وحذر من أن قرار ترامب "يضمن عودة تنظيم الدولة الإسلامية" كما أن "التخلي عن الأكراد سيكون وصمة على شرف أمريكا".