مدبولي: الميكنة في 2020.. ووفرنا 5 ملايين وظيفة
تحرير:أحمد جاد
٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه بنهاية العام المقبل، سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الحكومية، ليحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد أو الإنترنت أو الموبايل، ما يعكس حجم الانفاق على ذلك التطوير والانجاز، لرفع المعاناه التي يعاني منها المواطن خلال حصوله على خدمة حكومية، مضيفا: "الدولة والحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن، وتم زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 40% بحجم 140 مليار جنيه، ورغم ذلك نعي أننا نحتاج أضعاف ذلك لتلبية تطلعات المواطن".
وذكر مدبولي: "الحكومة تعي أننا نحتاج خطوات قوية تجاه منظومة الأجور والمعاشات، وسنقوم بها، وأهم شيء لمصر أن تستمر بنفس معدلات النمو، ونفس مستوى خلق فرص العمل، والاستثمار أكثر في قطاعى الصحة والتعليم".وأضاف أن المشروعات القومية التي تنفذ على الأرض نجحت في توفير 5 ملايين فرصة عمل على مدار الـ5 سنوات الماضية،
وذكر مدبولي: "الحكومة تعي أننا نحتاج خطوات قوية تجاه منظومة الأجور والمعاشات، وسنقوم بها، وأهم شيء لمصر أن تستمر بنفس معدلات النمو، ونفس مستوى خلق فرص العمل، والاستثمار أكثر في قطاعى الصحة والتعليم".
وأضاف أن المشروعات القومية التي تنفذ على الأرض نجحت في توفير 5 ملايين فرصة عمل على مدار الـ5 سنوات الماضية، وتطرق إلى حجم الطرق الكبيرة التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الشباب المصري هو من أقام هذه الشبكة، وغيرها من المدن الجديد ومحطات الطاقة ومشروعات الغاز.
وأوضح: "البطالة تتراجع ووصلنا لمعدلات جيدة"، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقة أن الجميع يريد الوظيفة الحكومية، وهو أمر غير وارد خاصة أننا ندرك أن الجهاز الإداري مثقل بالأعباء والموظفين، وأننا لسنا في حاجة لهذا الكم من الموظفين.