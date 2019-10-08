مدبولي: الميكنة في 2020.. ووفرنا 5 ملايين وظيفة

تحرير:أحمد جاد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه بنهاية العام المقبل، سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الحكومية، ليحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد أو الإنترنت أو الموبايل، ما يعكس حجم الانفاق على ذلك التطوير والانجاز، لرفع المعاناه التي يعاني منها المواطن خلال حصوله على خدمة حكومية، مضيفا: "الدولة والحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن، وتم زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 40% بحجم 140 مليار جنيه، ورغم ذلك نعي أننا نحتاج أضعاف ذلك لتلبية تطلعات المواطن".

وذكر مدبولي: "الحكومة تعي أننا نحتاج خطوات قوية تجاه منظومة الأجور والمعاشات، وسنقوم بها، وأهم شيء لمصر أن تستمر بنفس معدلات النمو، ونفس مستوى خلق فرص العمل، والاستثمار أكثر في قطاعى الصحة والتعليم".وأضاف أن المشروعات القومية التي تنفذ على الأرض نجحت في توفير 5 ملايين فرصة عمل على مدار الـ5 سنوات الماضية،