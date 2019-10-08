رياضة

تعديل موعد مباراتي الدراويش مع الحدود وطنطا بالدورى

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
الإسماعيلى
الإسماعيلى
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعديل موعد مباراتى النادي الإسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن مواجهات الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019- 2020. وأفادت لجنة المسابقات بالجبلاية، بأن لقاء الإسماعيلى مع طنطا فى الأسبوع الخامس سيقام يوم الأربعاء 16 أكتوبر، بدلا من إقامتها يوم الخميس 24 أكتوبر، كما تقرر إقامة لقاء الداويش مع الحدود فى الأسبوع الرابع يوم السبت 19 أكتوبر، بدلا من إقامتها يوم الجمعة 18 أكتوبر.
وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن تلك التعديلات جاءت على ضوء تحديد مواعيد دور الـ 16 للبطولة العربية التي أعلنها مؤخرًا الاتحاد العربي لكرة القدم. ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، فاز
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الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (3)

أرقام من تاريخ مواجهات وادي دجلة والإسماعيلي

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء وادي دجلة أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز. ويحتل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد نقطة، عقب الخسارة من طنطا (1-0) ثم تعادل مع حرس الحدود (2-2). وفي المقابل، يحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف، ثم السقوط أمام المصري البورسعيدي (3-1).
وادى-دجلة

وادي دجلة يستضيف الإسماعيلي في الدوري

يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمود ناجي، ويعاونه الثنائي سعد سيد ومحمود عبد السميع، بينما سيكون حسني سلطان حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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