تعديل موعد مباراتي الدراويش مع الحدود وطنطا بالدورى

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

الإسماعيلى

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعديل موعد مباراتى النادي الإسماعيلى مع حرس الحدود وطنطا ضمن مواجهات الأسبوعين الرابع والخامس لمسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019- 2020. وأفادت لجنة المسابقات بالجبلاية، بأن لقاء الإسماعيلى مع طنطا فى الأسبوع الخامس سيقام يوم الأربعاء 16 أكتوبر، بدلا من إقامتها يوم الخميس 24 أكتوبر، كما تقرر إقامة لقاء الداويش مع الحدود فى الأسبوع الرابع يوم السبت 19 أكتوبر، بدلا من إقامتها يوم الجمعة 18 أكتوبر.

وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن تلك التعديلات جاءت على ضوء تحديد مواعيد دور الـ 16 للبطولة العربية التي أعلنها مؤخرًا الاتحاد العربي لكرة القدم. ويحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني الصربي ميودراج يسيتش، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، جمعها من 3 مواجهات، فاز