البنتاجون يصحح أخطاء ترامب بعد انسحابه من سوريا

وقالت الرئاسة التركية إنه خلال المكالمة مع ترامب، أعرب أردوغان عن إحباطه من فشل المسؤولين العسكريين والأمنيين الأمريكيين في تنفيذ الاتفاق بين البلدين لإنشاء منطقة آمنة
يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمر في اتخاذ قرارات عشوائية دون الرجوع لمستشاريه، والتي قد تضر بموقف البلاد، والأمن القومي الأمريكي.
حيث تحاول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التراجع عن الضوء الأخضر الذي منحه ترامب للهجوم التركي على المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد، محذرة أنقرة من أنها لا تدعم هذه الخطوة "المزعزعة للأمن".
وأعلن البيت الأبيض عن سحب قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق سوريا قبيل العملية العسكرية التي تعتزم أنقرة القيام بها ضد قوات سوريا الديمقراطية، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأشارت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إلى أن ترامب اتخذ هذا القرار دون استشارة من مستشاريه أو أجهزة المخابرات، الذين حذروا أمس من أن هذا قد يكون أحد أكثر القرارات المتهورة في رئاسته.
وقال جوناثان هوفان نائب وزير الدفاع الأمريكي للعلاقات العامة: "أوضحت وزارة الدفاع لتركيا، كما فعل الرئيس، أننا لا نؤيد
وأشارت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إلى أن ترامب اتخذ هذا القرار دون استشارة من مستشاريه أو أجهزة المخابرات، الذين حذروا أمس من أن هذا قد يكون أحد أكثر القرارات المتهورة في رئاسته.
وقال جوناثان هوفان نائب وزير الدفاع الأمريكي للعلاقات العامة: "أوضحت وزارة الدفاع لتركيا، كما فعل الرئيس، أننا لا نؤيد أي عملية تركية في شمال سوريا، القوات المسلحة الأمريكية لن تدعم أو تشارك في أي عملية من هذا القبيل".
وأضاف: "سنعمل مع حلفائنا الآخرين في حلف الناتو وشركائنا في التحالف، للتأكيد لتركيا على العواقب المزعزعة للاستقرار المترتبة على الإجراءات المحتملة لتركيا والمنطقة وخارجها".
وتشير نصوص المكالمة الهاتفية، التي أجريت مساء الأحد الماضي، بين الزعيمين إلى تعرض ترامب لضغوط شديدة من نظيره التركي.
وقالت الرئاسة التركية إنه خلال المكالمة مع ترامب، أعرب أردوغان عن إحباطه من فشل المسؤولين العسكريين والأمنيين الأمريكيين في تنفيذ الاتفاق بين البلدين لإنشاء منطقة آمنة.
وكانت واشنطن وأنقرة، الحليفتان في حلف شمال الأطلنطي "الناتو" قد اتفقتا في أغسطس الماضي على إنشاء منطقة عازلة في شمال شرق سوريا، والتي تضمنت نقل مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة الحدود التركية، ووافقت وحدات حماية الشعب أيضًا على السماح بدوريات أمريكية تركية مشتركة كجزء من الآلية الأمنية.
وقال أردوغان لترامب إن الولايات المتحدة تحركت ببطء شديد لإقامة المنطقة، معربًا عن غضبه من أن البيروقراطية الأمنية الأمريكية، أي البنتاجون، تعطل إنشاء المنطقة بالكامل على ما يبدو.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن المراقبين أن هذه المكالمة من المحتمل أن تكون هي من دفعت ترامب لاتخاذ هذا القرار، الذي لا يحب أن يظهر في موقف الضعيف أمام صناع السياسة.
وحاول ترامب التخفيف من الآثار المترتبة على ذلك، قائلا -أمس- إن أنقرة يجب أن تحذر من خطواتها، وكتب في تغريدة: "إذا فعلت تركيا أي شيء اعتبرته، بحكمتي العظيمة التي لا تضاهى، تجاوزا للحدود، سأدمر وأطمس اقتصادها بالكامل (وقد فعلت ذلك سابقا)، يجب عليها وعلى أوروبا والآخرين، التكفل برقابة أسرى مقاتلي داعش وعائلاتهم".
كما زعم أنه يحظى بدعم أعضاء التحالف مصرحا في البيت الأبيض بأن: "الكثير من الناس لديهم الرأي نفسه، يمكنني أن أسمي الكثير ممن يشعرون بسعادة غامرة لأننا نعود إلى الوطن"، متابعا: "بريطانيا سعيدة للغاية بهذا القرار، كما تعلمون، لديهم جنود هناك أيضا".
إلا أن "التيليجراف" أشارت إلى أن ترامب قد تعرض لانتقادات من جميع الزوايا، بما في ذلك من الحلفاء الجمهوريين، حيث قال ليندسي جراهام رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، والمدافع الصريح عن الرئيس، إن التخلي عن الأكراد سيكون "كارثة في طور الإعداد"، و"وصمة عار على شرف أمريكا".
من جانبها، صرحت نيكي هالي السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة: "يجب أن ندعم حلفاءنا بشكل دائم، إذا كنا نتوقع أن يدعمونا، كان للأكراد دور فعال في قتالنا الناجح ضد داعش في سوريا، تركهم في مواجهة الموت خطأ كبير".
ومع ذلك، قالت تركيا يوم الثلاثاء إنها مستعدة لشن هجوم، وهو ما حذر أردوغان من أنه قد يأتي في أي يوم.
وقالت مصادر في سوريا إن الأكراد كانوا يتصرفون بحسن نية وفقًا لآلية الأمن، معتقدين أنهم إذا فعلوا ذلك، فسيتمتعون بدعم الولايات المتحدة المستمر.
وقال أحد المسؤولين "نشعر كما لو أن تركيا طوال الوقت كانت لديها خطة أخرى خاصة بها، وأن الدوريات كانت مخصصة للاستطلاع فقط، والآن ليس لدينا دفاعات على الحدود".