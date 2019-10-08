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البنتاجون يصحح أخطاء ترامب بعد انسحابه من سوريا

وقالت الرئاسة التركية إنه خلال المكالمة مع ترامب، أعرب أردوغان عن إحباطه من فشل المسؤولين العسكريين والأمنيين الأمريكيين في تنفيذ الاتفاق بين البلدين لإنشاء منطقة آمنة
تحرير:أحمد سليمان ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان
يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمر في اتخاذ قرارات عشوائية دون الرجوع لمستشاريه، والتي قد تضر بموقف البلاد، والأمن القومي الأمريكي. حيث تحاول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التراجع عن الضوء الأخضر الذي منحه ترامب للهجوم التركي على المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد، محذرة أنقرة من أنها لا تدعم هذه الخطوة "المزعزعة للأمن". وأعلن البيت الأبيض عن سحب قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق سوريا قبيل العملية العسكرية التي تعتزم أنقرة القيام بها ضد قوات سوريا الديمقراطية، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأشارت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إلى أن ترامب اتخذ هذا القرار دون استشارة من مستشاريه أو أجهزة المخابرات، الذين حذروا أمس من أن هذا قد يكون أحد أكثر القرارات المتهورة في رئاسته. وقال جوناثان هوفان نائب وزير الدفاع الأمريكي للعلاقات العامة: "أوضحت وزارة الدفاع لتركيا، كما فعل الرئيس، أننا لا نؤيد
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أمريكا-والصين-تنقلان حربهما-التجارية-للدول-النامية

أمريكا تدرج 28 شركة صينية على قائمتها السوداء

ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أدركت 28 شركة صينية على قائمتها السوداء ومنعتها من شراء المنتجات الأمريكية بشكل فعال، وذلك وسط مخاوف بشأن الدور الذي تلعبه هذه الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. وجاء في تقرير أعدته وزارة التجارة الأمريكية، أن المنظمات المحظورة قد تورطت في حملة الصين التي استهدفت من خلالها أقلية اليوغور المسلمة وغيرها من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانج المتمتع بالحكم الذاتي، حسب الصحيفة.
البنتاجون

البنتاجون يوقف التنسيق الجوي مع تركيا فوق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن مركز العمليات الجوية المشتركة، أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا جليسون، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف. وحول ما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة إغلاق المجال الجوي بوجه سلاح الجو التركي، أوضحت أنه من الناحية التقنية لا يمكننا القول إن المجال الجوي أغلق في وجه الطيران التركي، لكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية، فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل.
نانسي-بيلوسي (2)

نانسي بيلوسي: قرار ترامب بالانسحاب من سوريا مقلق للغاية

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من شمال سوريا قبل عملية تركيا، ووصفته بأنه قرار "مقلق للغاية". وقالت بيلوسي في بيان لها أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "إن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا هو تطور مقلق للغاية ويعتبر خيانة لحلفائنا الأكراد الذين كانوا شركاء فعالين في مهمتنا للقضاء على داعش".
ترامب (2)

تفاصيل جديدة حول مكالمة ترامب والرئيس الأوكراني

أحدثت اتهامات الكونجرس وبعض عملاء الاستخبارات الأمريكية للرئيس دونالد ترامب بشأن مكالمته مع الرئيس الأوكراني، حالة اهتزاز واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، لا سيما أنه لا يزال يتم الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن الأزمة. القصة بدأت مع كشف تقارير إعلامية عن محادثات ترامب مع الرئيس الأوكراني في الوقت الذي قدم فيه أحد العملاء من مجتمع الاستخبارات شكوى رسمية إلى المفتش العام في ما يتعلق بالمكالمة التي جمعت الرئيسين، وفقا لما قاله شخص مطلع على الأمر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
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صحف-الإمارات (1)

الصحف العربية تبرز الانسحاب الأمريكي من سوريا

أبرزت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، الانسحاب الأمريكي من سوريا وطالعتنا أيضا على تطورات الأحداث في العراق، كما استعرضت نتائج الانتخابات التونسية إضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الولايات المتحدة بدأت الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، مما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشن هجوم ضد المقاتلين الأكراد. وأشارالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن قرار الولايات المتحدة سحب جنودها من شمال سوريا جاء لترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع".
البنتاجون

البنتاجون يوقف التنسيق الجوي مع تركيا فوق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن مركز العمليات الجوية المشتركة، أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا جليسون، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف. وحول ما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة إغلاق المجال الجوي بوجه سلاح الجو التركي، أوضحت أنه من الناحية التقنية لا يمكننا القول إن المجال الجوي أغلق في وجه الطيران التركي، لكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية، فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل.
نانسي-بيلوسي (2)

نانسي بيلوسي: قرار ترامب بالانسحاب من سوريا مقلق للغاية

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من شمال سوريا قبل عملية تركيا، ووصفته بأنه قرار "مقلق للغاية". وقالت بيلوسي في بيان لها أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "إن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا هو تطور مقلق للغاية ويعتبر خيانة لحلفائنا الأكراد الذين كانوا شركاء فعالين في مهمتنا للقضاء على داعش".
أردوغان وترامب

أردوغان يراهن على رغبات ترامب للفوز بشرق سوريا

بات من الواضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس نوعًا من الإستراتيجيات الدبلوماسية إزاء الولايات المتحدة الأمريكية، سعيًا وراء تحقيق أهداف عسكرية ملموسة في سوريا، بما يخدم مخططاته التي كشف عنها على مدى العامين الماضيين. وهددت تركيا مرة أخرى بغزو شرق سوريا، أمس السبت، إذ أكد أردوغان في خطاب له، أن بلاده مستعدة للقيام بعملية عسكرية عاجلة في سوريا، وهو تهديد تطلقه أنقرة كل أسبوعين للحصول على تنازلات سياسية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
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