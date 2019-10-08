البنتاجون يصحح أخطاء ترامب بعد انسحابه من سوريا

وقالت الرئاسة التركية إنه خلال المكالمة مع ترامب، أعرب أردوغان عن إحباطه من فشل المسؤولين العسكريين والأمنيين الأمريكيين في تنفيذ الاتفاق بين البلدين لإنشاء منطقة آمنة

تحرير:أحمد سليمان ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

ترامب وأردوغان

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمر في اتخاذ قرارات عشوائية دون الرجوع لمستشاريه، والتي قد تضر بموقف البلاد، والأمن القومي الأمريكي. حيث تحاول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التراجع عن الضوء الأخضر الذي منحه ترامب للهجوم التركي على المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد، محذرة أنقرة من أنها لا تدعم هذه الخطوة "المزعزعة للأمن". وأعلن البيت الأبيض عن سحب قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق سوريا قبيل العملية العسكرية التي تعتزم أنقرة القيام بها ضد قوات سوريا الديمقراطية، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشارت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إلى أن ترامب اتخذ هذا القرار دون استشارة من مستشاريه أو أجهزة المخابرات، الذين حذروا أمس من أن هذا قد يكون أحد أكثر القرارات المتهورة في رئاسته. وقال جوناثان هوفان نائب وزير الدفاع الأمريكي للعلاقات العامة: "أوضحت وزارة الدفاع لتركيا، كما فعل الرئيس، أننا لا نؤيد