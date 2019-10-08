مدبولي: تريليون جنيه قيمة العاصمة الإدارية السوقية

تحرير:أحمد جاد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أهمية بناء المدن الجديدة على مستوى محافظات مصر، وأهميتها للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تتم بشكل سنوي، مطالبا النواب بالرجوع لمضابط مجلس الشعب في بداية الثمانينيات، والتي حدث بها استدعاء لوزير الإسكان بشأن بناء المدن الجديدة، وكانت بواقع 22 مدينة من العاشر من رمضان والعبور والشروق وغيرها، مؤكدا على أن هذه المدن تضم الآن حوالي 9 ملايين مواطن.

وتابع مدبولي: "هذه المدن بها قلاع الصناعة والتي تعد عماد للاقتصاد المصري، لو لم تتم هذه المدن ماذا كان حال مصر الآن؟"، لافتا إلى أن هذا المبرر هو الذي يجعل الحكومة تنشأ مدن جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحويل أرض مهملة لمناطق ومدن جديدة بقيمة كبيرة، وهو ما حدث في العاصمة