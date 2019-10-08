جريمة

سر الرسالة الأخيرة لفتاة قبل انتحارها بـ30 دقيقة

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
انتحار - تعبيرية
انتحار - تعبيرية
فتاة لم تكمل عقدها الثاني بعد، نشأت وسط أسرة مفككة تضربها المشكلات، انتهى المطاف بوالديها عند محطة الطلاق، تزوجت الأم ثانية زيجة لم تكلل بالنجاح، لتقرر شراء شقة في شارع السد العالي بحي الدقي الراقي، اتفقت مع طليقها على مكوث ابنتيها "دنيا" و"روان" برفقتها، والسماح لهما بزيارته على فترات، لكن زواجها للمرة الثالثة دفع ابنتها الكبرى "دنيا" للرحيل والإقامة مع والدها قبل أن تتأزم الأمور بينهما، فقررت تركه والعودة إلى أمها بعد إصابتها بأزمة نفسية حادة، قررت على أثرها الانتحار.
تفاصيل تلك المأساة تعود إلى تلقي العميد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقي، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بشارع السد العالي المواجه لديوان القسم والقريب من فندق شيراتون الشهير. وجه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بسرعة انتقال رجال المباحث بقيادة المقدم محمد أبو زيد، وكيل
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سيلفي الموت ينهي حياة شابين من أعلى كوبري الجامعة

تحذيرات عدة خرج بها البعض من خطورة التقاط صور "سيلفي" في أماكن خطرة قد تودي بحياة صاحبها، الأمر الذي تكرر أمس الإثنين، إذ بحث شابان عن توثيق سيرهما معًا على كوبري الجامعة الواصل بين محافظتي القاهرة والجيزة، جلسا على سور الكوبري بعد وصلة من المشي امتدت لأمتار، أخرج أحدهما هاتفه الجوال لالتقاط صورة "سيلفي" للاحتقاظ بها أو نشرها عبر حساباتهما الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ابتسامة علت وجهيهما لكنها كانت الأخيرة إذ اختل توازنهما وسقطا غريقين في مياه نهر النيل.
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كنز على الحدود..ضبط 22 كيلو ذهب و23 فص ألماس بالسلوم

واصلت الإدارة العامة لأمن الموانى جهودها لضبط كل أشكال الخروج على القانون بكل المنافذ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال مكافحة جرائم التهريب والعمل على ضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها، وأسفرت الجهود عن ضبط سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى بشر في محافظة الإسكندرية حال إنهاء إجراءات سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار برج العرب، وعُثر بحوزتها على 30 جراما من الحشيش المخدر، أخفتها داخل طيات ملابسها.
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دورية أمنية توقع تاجر حشيش في باب الشعرية

تولي الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اهتماما كبيرا بالدوريات الأمنية وفعاليتها في تحقيق الوجود الشرطي الفعال وفرض السيطرة الكاملة على الحالة الأمنية بمختلف ربوع الجمهورية، واستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا من خلال تكثيف المرور لضبط كل ما يخل بالأمن العام، تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص سبق اتهامه في قضية "مخدرات" حال استقلاله سيارة.
تصادم

مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في انقلاب سيارة بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 33 آخرون؛ نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل بطريق البويطي بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام في مركز مغاغة، والمصابين إلى مستشفى التكامل بمستشفى الشيخ فضل في مركز بني مزار، وأُزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة نصف نقل، بطريق البويطي- الواحات.
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انقلاب ميكروباص

انقلاب ميكروباص أعلى «محور الموت» بسبب بقعة سولار

تسببت بقعة من السولار في انقلاب سيارة ميكروباص أعلى محور صفط اللبن الذي عُرف إعلاميا بـ"محور الموت"؛ مما أسفر عن وقوع مصابين حالتهم مستقرة دون حالات وفاة، إذ تلقى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة اللواء محمود عبدالرازق بلاغا من إدارة شرطة النجدة بورود إخطار من الخدمات المُعينة أعلى محور صفط اللبن بوقوع حادث مروري اتجاه جامعة القاهرة، وانتقلت قيادات القطاع الميدانية مدعومين بأوناش الإغاثة وعزز رجال المرور من تواجدهم بالطريق ومحيط الحادث لتسيير حركة السير.
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الشرطة تلاحق هاربين من أحكام وتضبط 49 متهما بالجيزة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض هيبة الدولة والتواجد الشرطي الفعال تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطي الفعال، نفذت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي العمرانية حملة مكبرة بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية؛ لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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رفع 115 حالة تعد وضبط 22 قضية جنائية في الهرم

نفذت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
وزارة-الداخلية

حلم الـ150 مليونا.. حيلة عاطلين للاستيلاء على قطعة أرض

ظن عاطلان أن نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والتزوير بقصد تسهيل الاستيلاء على قطع الأراضي لن تنكشف خباياه، واستبعدا فرضية القبض عليهما، إلا أن بلاغا أنهى تلك المغامرة، إذ تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إحدى شركات الخدمات الطبية بمحافظة القاهرة بلاغا باكتشافها قيام مجهولين بتزوير محضر جمعية عمومية منسوب للشركة يتضمن تعيين أحد الأشخاص بوظيفة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ومفوض ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة كائنة بمنطقة الدقي وسط محافظة الجيزة، خلافا للحقيقة.
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