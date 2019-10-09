الفاصوليا والكركم.. 6 أطعمة تحارب البرد

تحتوي بذور الشيا على معدلات عالية من البروتين والألياف الغذائية، كما أنها تتميز بخصائص مضادة للالتهابات، بجانب مضادات الأكسدة التي تعمل بفاعلية كبيرة لمكافحة نزلات البرد
نزلات البرد من أكثر الأمراض المنتشرة مع تغيُّر الفصول، خاصة في فصلي الخريف والشتاء؛ لذا يُنصح بتناول أطعمة محددة لتقوية الجهاز المناعي، ليصبح قادرًا بشكل كبير على مكافحة العدوى والتقليل من فرص الإصابة؛ فعلى سبيل المثال، عليك تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات اللازمة، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تلعب دورا رئيسيا في مكافحة الأمراض، والتقليل من الالتهابات في الجسم، فاحرص على تناول بذور الكتان والفاصوليا والكيوي. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "health".
يُقال دائمًا إنك مثل ما تأكل، فلو كنت تعتمد دائمًا على الطعام الصحي، فأنت بذلك تحافظ على صحتك على المدى البعيد، فحاول قدر الإمكان تناول أطعمة صحية، والابتعاد تمامًا عن الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المصنعة. وفي تعليق على ذلك، يقول أحد خبراء التغذية: "ربما لا تستطيع فهم أهمية العناصر
يُقال دائمًا إنك مثل ما تأكل، فلو كنت تعتمد دائمًا على الطعام الصحي، فأنت بذلك تحافظ على صحتك على المدى البعيد، فحاول قدر الإمكان تناول أطعمة صحية، والابتعاد تمامًا عن الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المصنعة. وفي تعليق على ذلك، يقول أحد خبراء التغذية: "ربما لا تستطيع فهم أهمية العناصر الغذائية الصحية عندما يتعلق الأمر بصحة الجهاز المناعي"، والحديث هنا ليس فقط عن الفواكه والخضراوات الصحية، ولكن جميع الأطعمة المهمة التي تساعد على حمايتك من التعرض لأي برد أو التهابات، وفي ما يلي بعضها:
1- الفاصوليا
لا تحتوي على مضادات للأكسدة فقط، بل هى أيضًا غنية بعناصر غذائية مهمة، تدعم الجهاز المناعي بشكل كبير؛ على سبيل المثال، البروتين والزنك والحديد، كما أن الألياف الغذائية تطعم الباكتيريا النافعة بشكل كبير، وتعزز من الجهاز المناعي، وتقلل من التهابات الجهاز الهضمي.
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2- بذور الشيا
تحتوي على معدلات عالية من البروتين والألياف الغذائية، كما أنها تتميز بخصائص مضادة للالتهابات، بجانب مضادات الأكسدة التي تعمل بفاعلية كبيرة في مكافحة نزلات البرد، إضافة إلى احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن المهمة التي تدعم الجهاز المناعي، ولديها قدرة هائلة على الوقاية من الإمساك، الذي يعرقل امتصاص المواد الغذائية، ما ينتج عنه آثار سلبية في الجهاز المناعي.
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3- الكركم
الكركمين هو المركب الطبيعي في الكركم، وهو مسؤول عن جميع الفوائد المتعددة التي يقدمها الكركم لك، فهو مركب قوي مضاد للالتهابات، كما أثبتت العديد من الدراسات أنه يعزز نشاط الخلايا المناعية، ويعزز أيضًا من استجابات الأجسام المضادة، وبالتالي يساعد في التعزيز من الجهاز المناعي بفاعلية كبيرة.
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4- عين الجمل
بالإضافة إلى كونها من أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات، تحتوي عين الجمل على العديد من العناصر الغذائية التي تلعب دورا في دعم صحة المناعة، بما في ذلك فيتامين B6 والنحاس وفيتامين E والفولات، كما أظهرت العديد من الأبحاث أن عين الجمل تعمل على التقليل من الإجهاد النفسي، الذي يؤدي إلى ضعف المناعة.
5- الأسماك
الأسماك تعد مصدرا غنيا -بما في ذلك سمك التونة والماكريل- بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مركبات تساعد على تقليل الالتهابات الضارة في الجسم، حيث يمنع الالتهاب المزمن الجهاز المناعي من العمل بشكل صحيح، ويمكن أن يسهم في نزلات البرد والأنفلونزا، وكذلك الأمراض الأكثر خطورة.
6- الشاي
نعلم جميعًا أن الشاي يتميز بعدة فوائد، فكوب واحد من الشاي الدافئ يساعد في التخلص من احتقان الصدر، والتخفيف من آلام الحلق. ومن أفضل أنواع الشاي "الشاي الأخضر"، حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة المعروفة باسم الكاتيكين، والتي تتميز بخصائص مقاومة للأنفلونزا.
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