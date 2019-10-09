الفاصوليا والكركم.. 6 أطعمة تحارب البرد

تحتوي بذور الشيا على معدلات عالية من البروتين والألياف الغذائية، كما أنها تتميز بخصائص مضادة للالتهابات، بجانب مضادات الأكسدة التي تعمل بفاعلية كبيرة لمكافحة نزلات البرد

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

الشاي

نزلات البرد من أكثر الأمراض المنتشرة مع تغيُّر الفصول، خاصة في فصلي الخريف والشتاء؛ لذا يُنصح بتناول أطعمة محددة لتقوية الجهاز المناعي، ليصبح قادرًا بشكل كبير على مكافحة العدوى والتقليل من فرص الإصابة؛ فعلى سبيل المثال، عليك تناول أطعمة غنية بالمعادن والفيتامينات اللازمة، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تلعب دورا رئيسيا في مكافحة الأمراض، والتقليل من الالتهابات في الجسم، فاحرص على تناول بذور الكتان والفاصوليا والكيوي. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "health".

يُقال دائمًا إنك مثل ما تأكل، فلو كنت تعتمد دائمًا على الطعام الصحي، فأنت بذلك تحافظ على صحتك على المدى البعيد، فحاول قدر الإمكان تناول أطعمة صحية، والابتعاد تمامًا عن الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المصنعة. وفي تعليق على ذلك، يقول أحد خبراء التغذية: "ربما لا تستطيع فهم أهمية العناصر