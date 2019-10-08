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محافظ الإسكندرية: تحلية مياه البحر مكلف ولا تنازل عن حصة النيل

تحرير:محمد مجلي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
عبد العزيز قنصوة
عبد العزيز قنصوة
قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المصدر الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل، بمعدل 55.5 مليار متر مربع، مما يجعلها من الدول المصنفة تحت خط الفقر المائي، مؤكدًا أن الحل ليس بتحلية مياه البحر فهو يعتبر آخر الحلول، فالقطاع الصناعي يمكن يلجأ إلى حل التحلية، لكن بالنسبة لباقي القطاعات فيعتبر خيار التحلية مكلفًا، وبالتالي فالحل الأساسي هو حصول مصر على حصتها من مياه النيل وهذا الأمر لا تنازل عنه، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر "تكنولوجيا معالجة المياه" في دورته رقم 33، والمعرض المصاحب له، والذي تنظمهما شركة أبوقير للأسمدة على مدار يومين.
وأشار إلى أن دور المجتمع يتمثل في تعظيم الاستفادة من مصادر المياه الموجودة، حيث أن هناك 3 قطاعات مستغلة للمياه في مصر القطاع الزراعي ونسبة استغلالها من 80 إلى 84، والقطاع الصناعي نسبة استغلاله من 9 إلى 11، والقطاع المنزلي والذي يبلغ نسبة استغلاله من 6 إلى 7. وأوضح المحافظ، أن إعادة استخدام المياه يعتبر
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المالية: انخفاض عجز الموازنة لـ39 مليار جنيه في يوليو الماضي

أعلنت وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 172ر39 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، «الشهر الأول من العام المالي 2019 - 2020»، أي ما يعادل 6ر0% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 514ر51 مليار جنيه، ما يعادل 1% من الناتج المحلي خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه، موضحة في تقرير اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 6ر18% لتسجل 3ر46 مليار جنيه مقابل 39 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق له، مضيفة أن الإيرادات الضريبية زادت بنحو 4ر3 مليار جنيه بنسبة 7ر9% لتحقق 6ر38 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 9ر3 مليار جنيه لتحقق 7ر7 مليار جنيه خلال شهر الدراسة.
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غلق 56 منشأة غذائية وإعدام 5.5 طن أسماك فاسدة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية حملات مكثفة خلال هذا الأسبوع، على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، بناءًا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور على الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام 5 طن و 835 كجم أسماك فاسدة منها "2691 كجم أسماك مملحة، 3144 أسماك طازجة" وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
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مدبولي: تريليون جنيه قيمة العاصمة الإدارية السوقية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أهمية بناء المدن الجديدة على مستوى محافظات مصر، وأهميتها للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تتم بشكل سنوي، مطالبا النواب بالرجوع لمضابط مجلس الشعب في بداية الثمانينيات، والتي حدث بها استدعاء لوزير الإسكان بشأن بناء المدن الجديدة، وكانت بواقع 22 مدينة من العاشر من رمضان والعبور والشروق وغيرها، مؤكدا على أن هذه المدن تضم الآن حوالي 9 ملايين مواطن.
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مدبولي: الميكنة في 2020.. ووفرنا 5 ملايين وظيفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه بنهاية العام المقبل، سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الحكومية، ليحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد أو الإنترنت أو الموبايل، ما يعكس حجم الانفاق على ذلك التطوير والانجاز، لرفع المعاناه التي يعاني منها المواطن خلال حصوله على خدمة حكومية، مضيفا: "الدولة والحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن، وتم زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 40% بحجم 140 مليار جنيه، ورغم ذلك نعي أننا نحتاج أضعاف ذلك لتلبية تطلعات المواطن".
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مجموعات تقوية.. قرارات محافظ الإسكندرية لضبط التعليم

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإيكندرية، حزمة قرارات لضبط العملية التعليمية، إذ وجه بوضع علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح بالمدرسة وتفعيل توزيع الجدول المدرسي، والإشراف اليومي والتأكد من توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وطالب بتفعيل مجموعات التقوية لطلاب المدارس، تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وعدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة، بالإضافة إلى حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات بشكل فوري.
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كل ما تريد معرفته عن أتوبيس الإسكندرية الكهربائي

إذا كنت من سكان عروس البحر الأبيض المتوسط، فأنت على موعد جمع استقلال وسائل نقل على الطراز الأوروبي، بعد تنفيذ قرار التعاقد مع وسائل متطورة وحديثة، تعمل بالكهرباء، ودخولها حيز التنفيذ المباشر، إذ استلمت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية 15 أتوبيسا بموجب الاتفاق السابق مع إحدى الشركات الصينية بعد تجربة أول أتوبيس، وتسلمت الهيئة باقى الأتوبيسات وتم الدفع بها مباشرة لشوارع الثغر، لتبدو المدينة وكأنها على الطراز الأوروبي بوسائل النقل الجديدة والمستحدثة.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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