محافظ الإسكندرية: تحلية مياه البحر مكلف ولا تنازل عن حصة النيل

تحرير:محمد مجلي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

عبد العزيز قنصوة

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المصدر الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل، بمعدل 55.5 مليار متر مربع، مما يجعلها من الدول المصنفة تحت خط الفقر المائي، مؤكدًا أن الحل ليس بتحلية مياه البحر فهو يعتبر آخر الحلول، فالقطاع الصناعي يمكن يلجأ إلى حل التحلية، لكن بالنسبة لباقي القطاعات فيعتبر خيار التحلية مكلفًا، وبالتالي فالحل الأساسي هو حصول مصر على حصتها من مياه النيل وهذا الأمر لا تنازل عنه، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر "تكنولوجيا معالجة المياه" في دورته رقم 33، والمعرض المصاحب له، والذي تنظمهما شركة أبوقير للأسمدة على مدار يومين.

وأشار إلى أن دور المجتمع يتمثل في تعظيم الاستفادة من مصادر المياه الموجودة، حيث أن هناك 3 قطاعات مستغلة للمياه في مصر القطاع الزراعي ونسبة استغلالها من 80 إلى 84، والقطاع الصناعي نسبة استغلاله من 9 إلى 11، والقطاع المنزلي والذي يبلغ نسبة استغلاله من 6 إلى 7. وأوضح المحافظ، أن إعادة استخدام المياه يعتبر