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وفاة الفنان «طلعت زكريا» بعد صراع مع المرض

تحرير:محمد فتحي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م
طلعت زكريا
طلعت زكريا
توفى مساء اليوم الثلاثاء، الفنان طلعت زكريا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى، إذ قال عمر نجل الفنان طلعت زكريا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لو الراجل ده ضحكك في يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل اللهم أنت الشافي المعافي.. كثفوا الدعاء بالله عليكم». يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.
وقال الفنان عزوز عادل، عضو مجلس النقابة، إن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي يتابع تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير طلعت زكريا.كانت الفنانة إيمي ابنة الفنان طلعت زكريا قد ناشدت جمهور والدها الدعاء له بالشفاء، بعد الوعكة الصحية الشديدة التي يتعرض لها حاليًا، ودخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم.يذكر
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أحمد-رزق

تعليق ناري من أحمد رزق على شخصية الصحفي في «الممر»

علق الفنان أحمد رزق، على شخصية "إحسان" الذي ظهر بها في فيلم "الممر"، مشيرًا إلى أنها ليست نموذجا فاسدا بل هي رسالة بأن بعض الأشخاص الداعمين للفساد من الممكن أن يتطهروا في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن إبراز النكسة في بداية الفيلم أعطي طعما خاصا في لحظة الانتصار. وأوضح رزق عبر برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون آي"، أن عرض فيلم "الممر" على شاشات التليفزيون مختلف عن توقيت عرضه في السينما، وأظهر الوحدة بين الشعب المصري وتكاتف الشعب خلف قواته المسلحة.
وائل-الإبراشي

وائل الإبراشي عن فيلم «الممر»: قضى على الجزيرة والإخوان

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على فيلم «الممر»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الإثنين، قائلًا: «إن فيلم الممر قضى على قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية، وحملات التشويه التي تشن على مؤسسات الدولة المصرية»، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تفاعل مع عرض هذا الفيلم، الذي يعد حدثًا تاريخيًا ووطنيًا، معقبًا: «فيلم الممر مش مجرد فيلم على شاشة التلفاز، تجمع المواطنين حول الشاشات لم يحدث منذ سنوات كثيرة، ولكنه حدث فريد»، لافتًا إلى أن الفيلم محا جميع ما يقوم به الخصوم من مؤامرات.
فيلم الممر

عرض فيلم الممر على البث الأرضي للقناة الأولى

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، أنه نزولا على رغبة المشاهدين، فقد تم تعديل موعد عرض فيلم (الممر) على القناة الأولى، ليذاع في الثامنة مساء اليوم الأحد بدلا من الساعة العاشرة، موضحة أن الفيلم سيعرض الليلة على البث الأرضي للقناة الأولى، فيما يذاع فضائيا على شاشة القناة الأولى يوم الجمعة المقبل. وكانت الهيئة قد اتفقت، في وقت سابق، مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي على عرض فيلم (الممر) على شاشة القناة الأولى أرضيا يوم السادس من أكتوبر.
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