وفاة الفنان «طلعت زكريا» بعد صراع مع المرض

تحرير:محمد فتحي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م

طلعت زكريا

توفى مساء اليوم الثلاثاء، الفنان طلعت زكريا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى، إذ قال عمر نجل الفنان طلعت زكريا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لو الراجل ده ضحكك في يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل اللهم أنت الشافي المعافي.. كثفوا الدعاء بالله عليكم». يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.

وقال الفنان عزوز عادل، عضو مجلس النقابة، إن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي يتابع تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير طلعت زكريا.كانت الفنانة إيمي ابنة الفنان طلعت زكريا قد ناشدت جمهور والدها الدعاء له بالشفاء، بعد الوعكة الصحية الشديدة التي يتعرض لها حاليًا، ودخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم.يذكر