الاتحاد السعودي ينفي واقعة تقنية الفيديو

تحرير:علي الزيني ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٨ م

تقنية الفيديو

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن سبب تعطل تقنية الفيديو، في مباراة الفتح والنصر ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، جاء ذلك في بيان رسمي نشره الاتحاد، عبر موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدم صحة ما تم تداوله متمنيًا من وسائل الإعلام التواصل عبر النافذة الإعلامية المخصصة لتلقي الاستفسارات والأسئلة في الموقع الرسمي للاتحاد لتقديم المواد الإعلامية الصحيحة".

وواصل الاتحادي السعودي، في بيانه: "تقنية الـVAR قد تتعطل مثلها مثل أي تقنية أخرى أو أي تطبيق إلكتروني مثل واتساب وهذا أمر طبيعي".. كان هذا تصريح الإسباني تريساكو رئيس لجنة الحكام في السعودية عن تعطل تقنية الفيديو المساعدة للحكام في مباريات الدوري. وكانت بعض التقارير السعودية قد أشارت إلى أن سبب تعطل