يقلل من خطر العيوب الخلقية.. فوائد العدس للحامل

عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين خلال الحمل، قد يحدث سكري الحمل؛ لذلك يعد تناول العدس مفيدًا لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من مؤشر نسبة السكر في الدم
يهتم خبراء التغذية دائمًا بصحة المرأة الحامل والجنين؛ لذا ينصح بطعام غني بالمعادن المهمة، من أجل بناء صحي للطفل، والحفاظ على الجنين من التعرض للعيوب الخلقية، أو المشكلات المتعلقة بالنمو والتطور، ولكن توجد بعض الأطعمة التي ينظر إليها البعض وكأنها أطعمة هامشية؛ على سبيل المثال، العدس، على الرغم من أنه يتميز بقيمة غذائية عالية، ويحمي من الأنيميا، إضافة إلى التقليل من العيوب الخلقية، والتقليل من ضغط الدم المرتفع، فإنه لم يحظَ بشهرة كبيرة. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
وفقا للعديد من الدراسات المهمة التي أجريت من أجل الحفاظ على المرأة الحامل، يجب على النساء الحوامل اختيار الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات عالية الجودة، مع مؤشر نسبة سكر معتدل، وذلك يتمثل في استهلاك العدس والفاصوليا والبازلاء والفواكه والحبوب الكاملة والخضراوات غير النشوية، حيث تحتاج النساء الحوامل
وفقا للعديد من الدراسات المهمة التي أجريت من أجل الحفاظ على المرأة الحامل، يجب على النساء الحوامل اختيار الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات عالية الجودة، مع مؤشر نسبة سكر معتدل، وذلك يتمثل في استهلاك العدس والفاصوليا والبازلاء والفواكه والحبوب الكاملة والخضراوات غير النشوية، حيث تحتاج النساء الحوامل إلى الطاقة التي توفرها الكربوهيدرات لنمو طفل سليم؛ لأن الجلوكوز الناتج عن الكربوهيدرات هو الوقود الأساسي للنمو داخل الرحم.
ما العدس؟
العدس نوع من البقوليات الغنية بالبروتين والألياف، كما أنه مصدر غني للمنجنيز والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين ب 6 والمغنسيوم والزنك والنحاس والسيلينيوم. وفي ما يلي بعض الفوائد المهمة التي يقدمها العدس للمرأة الحامل:
1- يمنع فقر الدم
عندما تكونين حاملا، ينتج الجسم المزيد من الدم لدعم نمو الطفل، وإذا كنتِ لا تستهلكين ما يكفي من الحديد، فقد لا يتمكن جسمك من إنتاج عدد خلايا الدم الحمراء التي يتطلبها، لذلك تُنصح النساء الحوامل بتناول العدس باستمرار.
2- يقلل من خطر العيوب الخلقية
العدس هو مصدر جيد لحمض الفوليك، الذي يُعرف بأنه يمنع تطور العيوب الخلقية مثل التهاب الدماغ والنخاع الشوكي، ويساعد حمض الفوليك أيضًا في تكوين خلايا جديدة في الجسم ويلعب أيضًا دورًا رئيسيا في الحفاظ على مستويات الحمض الأميني لدى النساء الحوامل.
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3- يقلل من ارتفاع ضغط الدم
يضمن المحتوى العالي من البوتاسيوم في العدس دورة دموية مناسبة، كما يساعد في استقرار ضغط الدم؛ لذا ينصح بتناوله في أثناء فترة الحمل، لأن بعض الأمهات الحوامل مصابات بارتفاع ضغط الدم، ما قد يعرض الأم لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.
4- يقلل من نوبة الصداع النصفي
وجود صداع نصفي في أثناء الحمل أمر شائع للغاية بسبب التغيرات الهرمونية المستمرة التي تحدث في الجسم، وبالتالي يمكن للعدس مكافحة نوبة الصداع النصفي لأنه مصدر جيد للفيتامينات.
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5- يمنع الإمساك
هو حالة شائعة تواجه معظم الأمهات الحوامل، ولأن العدس غني بالألياف، التي تساعد في تخفيف حركات الأمعاء، وتمنع الإمساك أيضًا، فعليك استهلاكه، كما أنه يكافح اضطرابات المسالك المعوية، ويزود النساء الحوامل أيضًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات.
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6- يتحكم في نسبة السكر في الدم
عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين في أثناء الحمل، قد يحدث سكري الحمل؛ لذلك يعد تناول العدس مفيدًا لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من مؤشر نسبة السكر في الدم (GI)، ما يعني أن تحلل الكربوهيدرات البسيطة يستغرق وقتا، وبالتالي يمنع زيادة الوزن ومرض السكري.
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نصائح لاستهلاك العدس خلال الحمل
انقعي العدس في الماء لمدة ساعة على الأقل قبل الطهي، وبعد ذلك يمكنك طبخ العدس مع الخضراوات الأخرى الغنية بفيتامين C، حيث يساعد في امتصاص الحديد بشكل أفضل.