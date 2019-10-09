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يقلل من خطر العيوب الخلقية.. فوائد العدس للحامل

عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين خلال الحمل، قد يحدث سكري الحمل؛ لذلك يعد تناول العدس مفيدًا لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من مؤشر نسبة السكر في الدم
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
المرأة الحامل
المرأة الحامل
يهتم خبراء التغذية دائمًا بصحة المرأة الحامل والجنين؛ لذا ينصح بطعام غني بالمعادن المهمة، من أجل بناء صحي للطفل، والحفاظ على الجنين من التعرض للعيوب الخلقية، أو المشكلات المتعلقة بالنمو والتطور، ولكن توجد بعض الأطعمة التي ينظر إليها البعض وكأنها أطعمة هامشية؛ على سبيل المثال، العدس، على الرغم من أنه يتميز بقيمة غذائية عالية، ويحمي من الأنيميا، إضافة إلى التقليل من العيوب الخلقية، والتقليل من ضغط الدم المرتفع، فإنه لم يحظَ بشهرة كبيرة. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
وفقا للعديد من الدراسات المهمة التي أجريت من أجل الحفاظ على المرأة الحامل، يجب على النساء الحوامل اختيار الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات عالية الجودة، مع مؤشر نسبة سكر معتدل، وذلك يتمثل في استهلاك العدس والفاصوليا والبازلاء والفواكه والحبوب الكاملة والخضراوات غير النشوية، حيث تحتاج النساء الحوامل
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نظام نباتي

دراسة: النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

أصبح النظام النباتي شائعا بشكل كبير، خاصة بعد إثبات قدرته على فقدان الوزن والحماية من بعض الأمراض، ولهذا يعتقد الكثير من الاشخاص أن النباتيين أكثر صحة لأنهم لا يأكلون اللحوم، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا، فليس بالضرورة أن متبعي هذا النظام يكونون أكثر صحة، وفقا لبحث جديد نشر في المجلة الطبية البريطانية. أظهرت الدراسة أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية ولكنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
المرأة الحامل وأشعة الشمس

لماذا حمض الفوليك مهم للحامل والجنين؟

يوصى دائمًا بتناول أطعمة محددة في فترة الحمل، على سبيل المثال السكريات الطبيعية، كالفواكه بمختلف أنواعها، كما أن الخضراوات الورقية تتمتع بفوائد رائعة، يجب على المرأة الحامل أن تتناولها باستمرار، وعلى الجانب الآخر توجد بعض المعادن التي تحتاجها الحامل بكميات كبيرة في هذه المرحلة، ولا يمكن الاكتفاء منها من خلال الطعام، على سبيل المثال حمض الفوليك، من أكثر ما ينصح بتناوله أثناء هذه الفترة، لأنه يتميز بالعديد من الفوائد، مثل إنتاج خلايا دم حمراء، وذلك نقلا عن "timesofindia".
ريجيم-الكيتو

هل تسبب الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات السرطان؟

تعددت الحميات الغذائية وأصبح الأشخاص يحتارون في اختيار إحداها من أجل فقدان الوزن واتباع نظام غذائي، وهناك أنظمة منخفضة الكربوهيدرات تتمثل في حمية أتكينز، ورجيم دوكان، إلى جانب حمية الشاطئ الجنوبي، والكيتو، فجميعها تعتمد على الحصول على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والمزيد من الدهون الصحية. بعض الأشخاص يدعون أن هذه الأساليب تساعد في التخلص من الوزن بسرعة، والسيطرة على نسبة السكر في الدم، والتغلب على مرض السكري من النوع 2، وحتى محاربة السرطان عن طريق تجنب تناول الكربوهيدرات.
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المرأة الحامل وأشعة الشمس

لماذا حمض الفوليك مهم للحامل والجنين؟

يوصى دائمًا بتناول أطعمة محددة في فترة الحمل، على سبيل المثال السكريات الطبيعية، كالفواكه بمختلف أنواعها، كما أن الخضراوات الورقية تتمتع بفوائد رائعة، يجب على المرأة الحامل أن تتناولها باستمرار، وعلى الجانب الآخر توجد بعض المعادن التي تحتاجها الحامل بكميات كبيرة في هذه المرحلة، ولا يمكن الاكتفاء منها من خلال الطعام، على سبيل المثال حمض الفوليك، من أكثر ما ينصح بتناوله أثناء هذه الفترة، لأنه يتميز بالعديد من الفوائد، مثل إنتاج خلايا دم حمراء، وذلك نقلا عن "timesofindia".
مرضى-القلب-في-رمضان

يوم القلب العالمي.. حارب إصابتك بالأمراض حسب سنك

دائمًا ما تبحث عن أفضل الطرق التي تساعدك في الوقاية من أمراض القلب المزمنة، خاصة أنها الأكثر خطورة ولها مضاعفات أنت في غنى عنها. قلة التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يسبب خسائر كثيرة على المدى الطويل، ويمكن لأي شخص أن يقي نفسه من أمراض القلب بأكثر من طريقة، خاصة أن اليوم العالمي للقلب يأتي في الـ29 من سبتمبر من كل عام. وبغض النظر عن سنك، يمكن للجميع الاستفادة من اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني مناسب. وذلك وفقا لما ذكره موقع Heart Official Website.
علامات-ضغط-الدم-المرتفع

تخدير اليدين والوجه.. احذر أعراض ضغط الدم المرتفع

ضغط الدم المرتفع أصبح من أكثر الأمراض المنتشرة في الآونة الأخيرة، وأصبحت محاولة علاجه أمرا لا مفر منه، ولكن عليك أن تعلم أن تناول أطعمة غير صحية، تفتقر إلى العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، بجانب أسلوب حياة غير صحي على الإطلاق، ينتج عنه أعراض تتمثل في الصداع المفاجئ وعدم وضوح الرؤية، إضافة إلى صعوبة في الحفاظ على التوازن، كما توجد أعراض خفية خطيرة يغفل عنها الكثير، ويتم التعامل معها كأنها أعراض ثانوية لأمراض أخرى، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express".
حبوب-منع-الحمل

حبوب الضغط ليلا.. ما الوقت المناسب لتناول أدويتك؟

أكثر من 30 مليون شخص يتناولون الدواء يوميا، والبعض يتناول قرصا واحدا فقط، وآخرون يأخذونه مع الطعام أو بدونه. يُقال إن العلاج بالكروم هو المفتاح لضمان حصولنا على أفضل ما لدينا من الحبوب، من أدوية حرقة، إلى العلاج الكيميائي، وحتى الأسبرين، فهذا العلاج عبارة عن تقنية حديثة، تقوم بالأساس على استخدام علاجات تتوافق مع إيقاع الدورة البيولوجية اليومية الخاصة بجسم المريض بغرض زيادة فعالية العلاج والحد من آثاره الجانبية، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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