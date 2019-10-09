يقلل من خطر العيوب الخلقية.. فوائد العدس للحامل

عندما لا يستطيع الجسم إنتاج كمية كافية من الأنسولين خلال الحمل، قد يحدث سكري الحمل؛ لذلك يعد تناول العدس مفيدًا لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من مؤشر نسبة السكر في الدم

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

المرأة الحامل

يهتم خبراء التغذية دائمًا بصحة المرأة الحامل والجنين؛ لذا ينصح بطعام غني بالمعادن المهمة، من أجل بناء صحي للطفل، والحفاظ على الجنين من التعرض للعيوب الخلقية، أو المشكلات المتعلقة بالنمو والتطور، ولكن توجد بعض الأطعمة التي ينظر إليها البعض وكأنها أطعمة هامشية؛ على سبيل المثال، العدس، على الرغم من أنه يتميز بقيمة غذائية عالية، ويحمي من الأنيميا، إضافة إلى التقليل من العيوب الخلقية، والتقليل من ضغط الدم المرتفع، فإنه لم يحظَ بشهرة كبيرة. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "bold sky".

وفقا للعديد من الدراسات المهمة التي أجريت من أجل الحفاظ على المرأة الحامل، يجب على النساء الحوامل اختيار الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات عالية الجودة، مع مؤشر نسبة سكر معتدل، وذلك يتمثل في استهلاك العدس والفاصوليا والبازلاء والفواكه والحبوب الكاملة والخضراوات غير النشوية، حيث تحتاج النساء الحوامل