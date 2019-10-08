رياضة

اللجنة الأولمبية تجمد اتحاد رفع الأثقال

تحرير:علي الزيني ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م
رفع الأثقال
رفع الأثقال
أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًّا بشأن أزمة اتحاد رفع الأثقال والموافقة على تجميد الاتحاد المصري بالكامل، بعد ثبوت إيجابية عينات المنشطات لخمسة من اللاعبين المشاركين بدورة الألعاب الإفريقية الأخيرة أمس الإثنين، وأوضح مجلس إدارة اللجنة في بيانه، أنه في حالة تأكيد ثبوت إيجابية العينات ستحافظ مصر على صدارة دورة الألعاب الإفريقية، كما تم تشكيل لجنة من 6 أعضاء لمواصلة الاستمرار في الطعن الخاص بالاتحاد المصري لرفع الأثقال في المحكمة الرياضية الدولية.
وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أعلن إيقاف الاتحاد المصري بسبب ثبوت تناول اللاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا للناشئين، التي أقيمت مؤخرًا في المغرب، وبالتالي لا يحق للاعبين المصريين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قرر إيقاف مصر من المشاركة في كأس
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صدمة.. استبعاد مصر من المشاركة ببطولة العالم للأثقال

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال حرمان رباعي مصر من المشاركة ببطولة العالم 2019 المقررة في تايلاند، ولم يُدرج الاتحاد الدولي الرباعين المصريين في جدول بطولة العالم المقررة إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 27 سبتمبر الحالي. وتم توقيع العقوبة من لجنة شكلها المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي للعبة (IMFSP)، بسبب تعاطي عدد من اللاعبين المنشطات، وأمام مصر فترة لمدة 21 يوما للاستئناف ضد القرار لدى المحكمة الرياضية الدولية، كما أوضح الاتحاد الدولي أنه لن يصدر أي تعليق بشأن الأمر حتى انتهاء المدة المحددة للاستئناف.
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