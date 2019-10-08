اللجنة الأولمبية تجمد اتحاد رفع الأثقال

تحرير:علي الزيني ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م

رفع الأثقال

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًّا بشأن أزمة اتحاد رفع الأثقال والموافقة على تجميد الاتحاد المصري بالكامل، بعد ثبوت إيجابية عينات المنشطات لخمسة من اللاعبين المشاركين بدورة الألعاب الإفريقية الأخيرة أمس الإثنين، وأوضح مجلس إدارة اللجنة في بيانه، أنه في حالة تأكيد ثبوت إيجابية العينات ستحافظ مصر على صدارة دورة الألعاب الإفريقية، كما تم تشكيل لجنة من 6 أعضاء لمواصلة الاستمرار في الطعن الخاص بالاتحاد المصري لرفع الأثقال في المحكمة الرياضية الدولية.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أعلن إيقاف الاتحاد المصري بسبب ثبوت تناول اللاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا للناشئين، التي أقيمت مؤخرًا في المغرب، وبالتالي لا يحق للاعبين المصريين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قرر إيقاف مصر من المشاركة في كأس