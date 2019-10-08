سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

غلق 56 منشأة غذائية وإعدام 5.5 طن أسماك فاسدة بالشرقية

تحرير:محمد فتحي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م
هشام مسعود
هشام مسعود
شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية حملات مكثفة خلال هذا الأسبوع، على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، بناءًا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور على الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام 5 طن و 835 كجم أسماك فاسدة منها "2691 كجم أسماك مملحة، 3144 أسماك طازجة" وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
كما تم تحرير عدد 423 محضر جنحة صحية، وتم سحب عدد 264 عينة من الأسماك وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 56 منشآة غذائية لبيع الأسماك بالمحافظة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، على إستمرار جهود
اقرأ المزيد
وزارة-المالية

المالية: انخفاض عجز الموازنة لـ39 مليار جنيه في يوليو الماضي

أعلنت وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 172ر39 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، «الشهر الأول من العام المالي 2019 - 2020»، أي ما يعادل 6ر0% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 514ر51 مليار جنيه، ما يعادل 1% من الناتج المحلي خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه، موضحة في تقرير اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 6ر18% لتسجل 3ر46 مليار جنيه مقابل 39 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق له، مضيفة أن الإيرادات الضريبية زادت بنحو 4ر3 مليار جنيه بنسبة 7ر9% لتحقق 6ر38 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 9ر3 مليار جنيه لتحقق 7ر7 مليار جنيه خلال شهر الدراسة.
محافظ-الإسكندرية-عبد-العزيز-قنصوة

محافظ الإسكندرية: تحلية مياه البحر مكلف ولا تنازل عن حصة النيل

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المصدر الرئيسي للمياه في مصر هو نهر النيل، بمعدل 55.5 مليار متر مربع، مما يجعلها من الدول المصنفة تحت خط الفقر المائي، مؤكدًا أن الحل ليس بتحلية مياه البحر فهو يعتبر آخر الحلول، فالقطاع الصناعي يمكن يلجأ إلى حل التحلية، لكن بالنسبة لباقي القطاعات فيعتبر خيار التحلية مكلفًا، وبالتالي فالحل الأساسي هو حصول مصر على حصتها من مياه النيل وهذا الأمر لا تنازل عنه، وذلك خلال افتتاحه مؤتمر "تكنولوجيا معالجة المياه" في دورته رقم 33، والمعرض المصاحب له، والذي تنظمهما شركة أبوقير للأسمدة على مدار يومين.
رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (2)

مدبولي: تريليون جنيه قيمة العاصمة الإدارية السوقية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أهمية بناء المدن الجديدة على مستوى محافظات مصر، وأهميتها للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية في ظل التزايد السكاني الكبير الذي تتم بشكل سنوي، مطالبا النواب بالرجوع لمضابط مجلس الشعب في بداية الثمانينيات، والتي حدث بها استدعاء لوزير الإسكان بشأن بناء المدن الجديدة، وكانت بواقع 22 مدينة من العاشر من رمضان والعبور والشروق وغيرها، مؤكدا على أن هذه المدن تضم الآن حوالي 9 ملايين مواطن.
مصطفى-مدبولى-والسيسى (2)

مدبولي: الميكنة في 2020.. ووفرنا 5 ملايين وظيفة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه بنهاية العام المقبل، سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الحكومية، ليحصل عليها المواطن من خلال مكاتب البريد أو الإنترنت أو الموبايل، ما يعكس حجم الانفاق على ذلك التطوير والانجاز، لرفع المعاناه التي يعاني منها المواطن خلال حصوله على خدمة حكومية، مضيفا: "الدولة والحكومة تعي حجم التحديات وتطلعات المواطن، وتم زيادة الخطة الاستثمارية بنسبة 40% بحجم 140 مليار جنيه، ورغم ذلك نعي أننا نحتاج أضعاف ذلك لتلبية تطلعات المواطن".
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

شيخ الأزهر: قطاع الصحة يحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إذ قال فضيلة الإمام الأكبر، إن القطاع الصحي من أهم القطاعات التي تحتاج إلى دعم كافة مؤسسات الدولة؛ باعتباره القطاع الوحيد الذي يلمس حياة المواطنين على اختلاف أعمارهم، لافتًا إلى أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين المترددين عليه، مشيدًا برؤية القيادة المصرية في الحرص على تطوير منظومة التأمين الصحي؛ بما يضمن حياة صحية كريمة للمواطنين.
هشام-مسعود-وكيل-وزارة-الصحة

إعدام طن سمك وإغلاق 3 منشآت.. حملات مكثفة لصحة الشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الإثنين، حملة علي المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، وذلك بناءا علي تعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة علي سوق الغذاء حفاظا علي صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور علي الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام طن و 33 كجم أسماك فاسدة منها «172 كجم أسماك مملحة، 862 أسماك طازجة»، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يكلف زايد بتقديم تقرير باحتياجات «الصحة»

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقديم تقرير شامل بالاحتياجات المالية لوزارة الصحة طبقا للأولويات، على أن يكون مقرونا بتوقيتات زمنية محددة، وذلك حتى يتم التنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية، لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات وزارة الصحة، موجها بعرض تصور على مجلس الوزراء بشأن الإجراءات التنفيذية المطلوبة لدعم وتطوير الزمالة المصرية، بما يحقق الأهداف المطلوبة في زيادة قدرات الأطباء المصريين وتطوير خبراتهم.
التأمين-الصحي-ببورسعيد (6)

الصحة: نجاح أول جراحة قلب بالتأمين الصحي في بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، نجاح أول عملية جراحة قلب مفتوح للكبار في محافظة بورسعيد وإقليم قناة السويس، وذلك بعد إجراء العملية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مرة في إقليم قناة السويس، مؤكدًا أن مستشفى النصر التخصصي نجح في إجراء أول عملية جراحة قلب مفتوح لمريض عمره 62 عاما في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تحويله من وحدة صحة أسرة العرب لعيادة القلب المفتوح بمستشفى النصر، وقام بإجراء العملية فريق من أكفأ جراحي معهد القلب.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]