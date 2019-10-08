غلق 56 منشأة غذائية وإعدام 5.5 طن أسماك فاسدة بالشرقية

تحرير:محمد فتحي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٦ م

هشام مسعود

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية حملات مكثفة خلال هذا الأسبوع، على المنشآت الغذائية بمحافظة الشرقية، بناءًا على تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وإستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، وإتخاذ اللازم حيال المخالفين، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور على الأسواق والمنشآت الغذائية لبيع الأسماك المملحة والطازجة، مما أسفر عن إعدام 5 طن و 835 كجم أسماك فاسدة منها "2691 كجم أسماك مملحة، 3144 أسماك طازجة" وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم تحرير عدد 423 محضر جنحة صحية، وتم سحب عدد 264 عينة من الأسماك وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق 56 منشآة غذائية لبيع الأسماك بالمحافظة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، على إستمرار جهود