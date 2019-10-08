رياضة

شتايجر يعلق حذاءه وينهي مسيرة حافلة من الإنجازات

تحرير:محمد جمال ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
باستيان شفاينشتايجر
باستيان شفاينشتايجر
أعلن الدولى الألمانى باستيان شفاينشتايجر، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات مع المنتخب الألماني وفريقه الأسبق بايرن ميونخ. وكشف النجم الالمانى عن قرار اعتزاله، عبر تغريدة له بحسابه الشخصي على "تويتر": "الوقت حان الآن، أود شكر كليكما، الجمهور والفرق التي لعبت لها بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وشيكاجو فاير والمنتخب الألماني، وبالطبع آنا إيفانوفيتش (زوجته) وعائلتي على". وفاز شتايجر مع بايرن بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 7 مرات، وساهم في فوزه الفريق البافارى بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.
ووصل شفاينشتايجر فى الأول من أغسطس الماضى لعمر الـ35، وخاض المواسم الثلاثة الأخيرة في مسيرته مع فريق شيكاجو فاير بالدوري الأمريكي، وترك الأخير بايرن ميونخ عام 2015 منتقلا إلى مانشستر يونايتد. وكما حصد شتايجر لقب كأس العالم مع المنتخب الألماني لعام 2014، واحتل المنتخب البفارى معه أيضا المركز الثالث
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زلاتان-إبراهيموفيتش (2)

تكريما له.. تمثال برونزي لإبراهيموفيتش في مسقط رأسه بالسويد

دشن الاتحاد السويدي لكرة القدم تمثالا من البرونز لنجمه الدولي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي بمسقط رأسه في مدينة بمالمو، تكريما له. ونشرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم "الثلاثاء"، صورا للتمثال حيث كتب عليه "عندما تأتي إلى نيويورك، يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد، لديك تمثال زلاتان".
ماركو جيامباولو

رسميًّا.. إقالة جيامباولو من تدريب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن إقالة ماركو جيامباولو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بسبب سوء النتائج مع الفريق، ولم يشفع له الفوز الذي حققه على نظيره جنوى، خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي، جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، مساء اليوم الثلاثاء، متمنيًا له التوفيق في مراحله المقبلة، بعدما تولى قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفًا لجينارو جاتوزو، لكنه حقق نتائج باهتة بالفريق، وضعته في المركز الثالث عشر، برصيد برصيد 9 نقاط.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

صبري المنياوي: تعديلات الجبلاية ظالمة للإسماعيلي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن قرار تعديل موعد مباراتى الفريق بمسابقة الدوري، يعد ظالما للاعبين نظرا لضيق الوقت حيث سيخوض الفريق ثلاث مباريات على مدار سبعة أيام فقط، حيث كان الاتحاد العربى قد أعلن عن إقامة مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي يوم 23 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس، ليقرر نظيره المحلي تعديل موعد مباريات الدراويش بمسابقة الدوري لتقام مباراته مع طنطا يوم 16 ثم فريق حرس الحدود يوم 19 من نفس الشهر.
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كريستيان إريكسن (9)

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على ضم نجم توتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول الدولى الدانماركى كريستيان أريكسن لاعب خط وسط فريق توتنهام، حسابات مانشستر يونايتد من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، أن إدارة يونايتد ستعيد المحاولات لضم إريكسن خاصة بعد رغبة اللاعب في الرحيل نظرًا لنهاية عقده مع انتهاء الموسم الحالي، مشيرة إلى أن جونار سولشاير المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، يريد تعزيز الجانب الهجومي في وسط الملعب بالتعاقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا.
أولي جونار-سولسكاير (6)

سولسكاير يصدم جماهير اليونايتد قبل موقعة أرسنال

تحدث النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن حالة لاعبي اليونايتد قبل مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما فازوا في مباراتين، وخسروا مثلهما، وتعادلوا في اثنتين. وقال المدير الفني النرويجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة عن إمكانية مشاركة النجم الفرنسي بول بوجبا: "لقد شارك في مباراة روشديل لمدة 90 دقيقة، لكنه تعرض للإصابة في الكاحل وتورم، وكان من الأفضل إراحته قبل مباراة يوم الإثنين، وهناك شكوك حول مشاركته أمام أرسنال".
أولي جونار-سولسكاير (9)

سولسكاير على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن تجربة أولي جونار سولسكاير مدربا لفريق مانشستر يونايتد قد لا تستمر طويلا، بسبب توالي النتائج السلبية، وتفكير الفريق الأحمر بشكل جدي في فك الارتباط معه، في حال لم تتحسن نتائجه في الدورات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق سولسكاير انطلاقة سيئة مع الشياطين الحمر في منافسات الدوري. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي الإنجليزي حدد اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بديلا مرتقبا لسولسكاير، في حال لم يفلح في إخراج الفريق من نتائجه السلبية.
ليفربول - تشيلسي (4)

ليفربول يواجه أرسنال ويونايتد مع تشيلسي بكأس الرابطة

أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، التي أجريت عقب نهاية مباراة مانشستر يونايتد وروكدال، بفوز الأول على ملعبه، بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، عن مواجهة نارية، تجمع بين فريق ليفربول نظيره أرسنال، والتي ستقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فيما سيحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، ويستضيف أستون فيلا في ملعبه نظيره ولفرهامبتون، فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون على ملعب الإمارات.
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