شتايجر يعلق حذاءه وينهي مسيرة حافلة من الإنجازات

تحرير:محمد جمال ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

باستيان شفاينشتايجر

أعلن الدولى الألمانى باستيان شفاينشتايجر، اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة حافلة من الإنجازات مع المنتخب الألماني وفريقه الأسبق بايرن ميونخ. وكشف النجم الالمانى عن قرار اعتزاله، عبر تغريدة له بحسابه الشخصي على "تويتر": "الوقت حان الآن، أود شكر كليكما، الجمهور والفرق التي لعبت لها بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وشيكاجو فاير والمنتخب الألماني، وبالطبع آنا إيفانوفيتش (زوجته) وعائلتي على". وفاز شتايجر مع بايرن بلقب الدوري الألماني 8 مرات، وكأس ألمانيا 7 مرات، وساهم في فوزه الفريق البافارى بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.

ووصل شفاينشتايجر فى الأول من أغسطس الماضى لعمر الـ35، وخاض المواسم الثلاثة الأخيرة في مسيرته مع فريق شيكاجو فاير بالدوري الأمريكي، وترك الأخير بايرن ميونخ عام 2015 منتقلا إلى مانشستر يونايتد. وكما حصد شتايجر لقب كأس العالم مع المنتخب الألماني لعام 2014، واحتل المنتخب البفارى معه أيضا المركز الثالث