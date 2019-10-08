المالية: انخفاض عجز الموازنة لـ39 مليار جنيه في يوليو الماضي

تحرير:أ.ش.أ ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م

وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 172ر39 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، «الشهر الأول من العام المالي 2019 - 2020»، أي ما يعادل 6ر0% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 514ر51 مليار جنيه، ما يعادل 1% من الناتج المحلي خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه، موضحة في تقرير اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 6ر18% لتسجل 3ر46 مليار جنيه مقابل 39 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق له، مضيفة أن الإيرادات الضريبية زادت بنحو 4ر3 مليار جنيه بنسبة 7ر9% لتحقق 6ر38 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 9ر3 مليار جنيه لتحقق 7ر7 مليار جنيه خلال شهر الدراسة.

وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات انخفض بنسبة 7ر5% ليصل إلى 2ر85 مليار جنيه خلال يوليو الماضي مقارنة مع 4ر90 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق له، لافتًا إلى ارتفاع مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتبلغ نحو 25 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه. ولفتت إلى زيادة الإنفاق على شراء السلع