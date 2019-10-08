لجنة المسابقات تعلن عن عقوبة طارق حامد

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م

طارق حامد

أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة العديد من القرارات الخاصة بعقوبات الجولتين الثانية والثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث قررت تغريم النادي الأهلي ونادي أسوان 50 ألف جنيه على كل منهما بسبب التأخر في النزول إلى أرض الملعب خلال مباراتهما معًا الجولة الماضية، كما قررت تغريم الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك 50 ألف جنيه بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام إف سي مصر في الجولة الثالثة، كذلك تم تغريم حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة 20 ألف جنيه بسبب نزوله أرض الملعب خلال مباراة سموحة وإنبي.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف طارق حامد لاعب وسط الزمالك مباراة واحدة بعد طرده لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة المقاصة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية، كما تم إيقاف عمرو جمال لاعب طلائع الجيش مباراة واحد بسبب الطرد خلال مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الثانية أيضًا. وكشفت اللجنة عن إحالة طارق