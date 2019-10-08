رياضة

لجنة المسابقات تعلن عن عقوبة طارق حامد

٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٧ م
طارق حامد
طارق حامد
أصدرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة العديد من القرارات الخاصة بعقوبات الجولتين الثانية والثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث قررت تغريم النادي الأهلي ونادي أسوان 50 ألف جنيه على كل منهما بسبب التأخر في النزول إلى أرض الملعب خلال مباراتهما معًا الجولة الماضية، كما قررت تغريم الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك 50 ألف جنيه بسبب عدم حضوره المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام إف سي مصر في الجولة الثالثة، كذلك تم تغريم حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة 20 ألف جنيه بسبب نزوله أرض الملعب خلال مباراة سموحة وإنبي.
وقررت لجنة المسابقات إيقاف طارق حامد لاعب وسط الزمالك مباراة واحدة بعد طرده لحصوله على الإنذار الثاني في مباراة المقاصة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية، كما تم إيقاف عمرو جمال لاعب طلائع الجيش مباراة واحد بسبب الطرد خلال مباراة فريقه أمام إنبي في الجولة الثانية أيضًا. وكشفت اللجنة عن إحالة طارق
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زلاتان-إبراهيموفيتش (2)

تكريما له.. تمثال برونزي لإبراهيموفيتش في مسقط رأسه بالسويد

دشن الاتحاد السويدي لكرة القدم تمثالا من البرونز لنجمه الدولي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي بمسقط رأسه في مدينة بمالمو، تكريما له. ونشرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم "الثلاثاء"، صورا للتمثال حيث كتب عليه "عندما تأتي إلى نيويورك، يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد، لديك تمثال زلاتان".
ماركو جيامباولو

رسميًّا.. إقالة جيامباولو من تدريب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن إقالة ماركو جيامباولو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بسبب سوء النتائج مع الفريق، ولم يشفع له الفوز الذي حققه على نظيره جنوى، خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي، جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، مساء اليوم الثلاثاء، متمنيًا له التوفيق في مراحله المقبلة، بعدما تولى قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفًا لجينارو جاتوزو، لكنه حقق نتائج باهتة بالفريق، وضعته في المركز الثالث عشر، برصيد برصيد 9 نقاط.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

صبري المنياوي: تعديلات الجبلاية ظالمة للإسماعيلي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن قرار تعديل موعد مباراتى الفريق بمسابقة الدوري، يعد ظالما للاعبين نظرا لضيق الوقت حيث سيخوض الفريق ثلاث مباريات على مدار سبعة أيام فقط، حيث كان الاتحاد العربى قد أعلن عن إقامة مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي يوم 23 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس، ليقرر نظيره المحلي تعديل موعد مباريات الدراويش بمسابقة الدوري لتقام مباراته مع طنطا يوم 16 ثم فريق حرس الحدود يوم 19 من نفس الشهر.
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طارق-حامد

صدمة.. طارق حامد مهدد بالغياب عن القمة

علمت "التحرير"، من مصادر مطلعة باتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، أن الحكم الدولي محمد عادل، أدان طارق حامد لاعب خط وسط نادي الزمالك، في لقاء القلعة البيضاء أمام مصر المقاصة، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020، على استاد السلام الدولي. واشتبك طارق مع حسني فتحي قائد فريق مصر المقاصة بعد نهاية اللقاء مباشرة، ومن ثم منح محمد عادل إنذارا للاعب حسني فتحي بينما حصل طارق حامد على البطاقة الصفراء الثانية ليتعرض للطرد.
طارق-حامد

بعد طرده ضد المقاصة.. هل يغيب طارق حامد أمام الأهلي؟

تعرض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للطرد عقب انتهاء مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري، سجل هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56. وأشهر محمد عادل عقب المباراة البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه طارق حامد، وذلك بعد أن دخل طارق في مشادة كلامية مع حسني فتحي لاعب المقاصة الذي حصل أيضا على بطاقة صفراء، وبذلك يغيب نجم وسط الزمالك عن مواجهة إف سي مصر بالجولة الثالثة بالدوري، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.
الجبلاية - اتحاد الكرة (4)

الجبلاية ترد على خطاب الكاف في أزمة الزمالك

أكد اتحاد الكرة المصري، على موقفه الثابت والداعم لكل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية، إضافة إلى التزامه التام بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل ما يتعلق بصالح الوطن، كما أن العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد المصري بالاتحادات القارية والإقليمية محل اهتمام وحرص من جميع المسئولين في الدولة، وعلى هذا الأساس لم يكن أمام الاتحاد خيار آخر وفق ما ورد إليه من مكاتبات من الجهات المعنية بعدم إقامة مباريات بحضور جماهيري الأسبوع الماضي سوى باستاد برج العرب، بعد نجاحه في استضافة نهائي كأس مصر ومباراة السوبر بحضور جماهيري.
رمضان صبحي - الأهلي - الزمالك

اتحاد الكرة يعلن عقوبات السوبر ضد الأهلي والزمالك

أصدرت لجنة الانضباط والمسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات مالية على فريقي الأهلي والزمالك لما بدر منهما خلال مباراتهما مساء الجمعة الماضي باستاد برج العرب على كأس السوبر بعد الاطلاع على تقارير مراقب المباراة والحكام، حيث بلغت مجموع الغرامات الموقعة على النادي الأهلي 365 ألف جنيه والغرامات الموقعة على نادي الزمالك 315 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد المصري لكرة القدم خلال 30 يوما من تاريخ إصدار العقوبات. وجاءت الغرامات المالية على النادي الأهلي على النحو التالي 100 ألف جنيه لقيام جماهيره بتوجيه هتافات خارجة لجماهير الفريق المنافس.
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