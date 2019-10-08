صلاح يتوج بجائزة هدف الشهر مع ليفربول

تحرير:محمد جمال ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

محمد صلاح

توج محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل هدف سجله الفريق فى شهر سبتمبر الماضى. وكشف الريدز عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها، وحصد صلاح أفضل هدف والذى سجله فى شباك نيو كاسل يونايتد والتى جمعت بينهما فى الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، فاز فيها أبناء كلوب بثلاثة أهداف لهدف. وحل فى المركز الثانى من التصويت الجماهيرى هدف من صناعة صلاح أيضًا، والذى سجله ألكسندر أرنولد أمام تشيلسي، وفاز فيها الأول بنتيجة هدفين لهدف فى البريمرليج.

ويعد هذا الفوز الثانى على التوالى لصلاح، حيث توج هدفه فى شباك آرسنال بأفضل هدف لشهر أغسطس. ووصل محمد صلاح لـ6 أهداف فى رصيده الحالى مسجلا فى الدورى الإنجليزي -حتى الآن- 4 أهداف. ويبتعد صلاح حتى الآن عن المنافسة على لقب هداف البريميرليج، حبث يحتل تامى إبراهام المركز الأول برصيد 8 أهداف. وينتظر ليفربول