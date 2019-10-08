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عباس أبو الحسن يعود للسينما من خلال «قفص الكلاب»

تحرير:التحرير ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م
عباس أبو الحسن
عباس أبو الحسن
تعاقد ثلاثي النجوم، عباس أبو الحسن، وليد فواز، وعمرو القاضي، مع المنتج أحمد السرساوي، على بطولة فيلم "قفص الكلاب" من إخراج وتأليف بهجت الكومي، وجاري استكمال باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل. قال الفنان عمرو القاضي، إنه تعاقد على العمل بعد انجذابه للسيناريو الذي يعتبره مهم وقوي ومميز، لافتًا إلى أنه سيقدم خلال العمل شخصيتين أحدهما لجزار مضطرب نفسيًا، وآخر يعتبره من الأدوار الصعبة والجديدة عليه، ومن المقرر البدء في تصوير العمل بداية شهر ديسمبر المقبل.
وتعد آخر مشاركات الفنان عباس أبو الحسن السينمائية من خلال الجزء الثاني من فيلم "الكنز" مع النجوم محمد سعد، محمد رمضان، وهند صبري وآخرين، للمخرج شريف عرفة، والذي يُعرض في السينمات حاليًا، بينما آخر مشاركاته التليفزيونية من خلال مسلسل "أبو عمر المصري" مع النجوم أحمد عز، فتحي عبد الوهاب، أروى جودة، رمضان
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طلعت-زكريا

فُصل من الشرطة وهاجمه الزعيم.. 16 معلومة عن طلعت زكريا

توفى الفنان طلعت زكريا، عم عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية. يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة. يذكر أن آخر ظهور للفنان كان في حفل زفاف ابنة زوجته الفنانة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي، والذي حضره عدد كبير من النجوم، وأقيم داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.
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اختيار طارق صبري مديرا تنفيذيا لشرم الشيخ للمسرح

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الفنان طارق صبري مديرا تنفيذيا للدورة الخامسة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي والتي ستنطلق يوم 1 أبريل 2020 وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر. من أشهر أعماله المسرحية مسرحيات: (يوم أن قتلوا الغناء) ومسرحية "عفوا أنا المؤلف" ومسرحية "الدائنون" ومسرحية "الحضيض" ومسرحية "الوافد" ومسرحية "دون جوان" كما له مشاركات في مسلسلات، منها مسلسل "عوالم خفية" مع النجم عادل إمام وفي السينما شارك في فيلم "ساعة رضا".
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«الجوكر» من أرقام ساحقة إلى فيلم يصيب بالاكتئاب

بعد أن طرح فيلم الجوكر للمخرج Todd Phillips، في جميع دور العرض العالمية والمحلية، حقق أرقامًا خيالية، حطمت توقعات جميع النقاد وصناع السينما الأمريكية، لم يكن الـjoker فيلمًا عابرًا، نال إعجاب الملاين فقط، لكن كان مشهدا مبسطا من العقل البشري، المشكلات النفسية التي يعيشها، شبح الاكتئاب الذي يطاردنا في كل مكان، نستطيع أن نقول إن مثل هذه النوعية من الأفلام تبني نجاحها على عقول المشاهدين، حيث استطاع أن يخترق تعبهم النفسي والجسدي، وجعل من شاشة السينما مسرحا لعرض أحزانهم، وذلك نقلا عن "dailymail".
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عروض اليوم السادس لفعاليات الجونة السينمائي

تستمر، اليوم الأربعاء، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويبدأ اليوم بجلسة تعريفية تقدمها ليندسي سلون بعنوان إنتاج مسلسل "قصة الخادمة" التابع لمنصة "هولو" الرقمية بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وذلك في العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ عرض مجموعة من الأفلام، ففي الثانية عشرة ظهرا يُعرض فيلم "الحقيقة" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي الثانية عشرة و15 دقيقة، يُعرض فيلم "مسافر منتصف الليل" بقاعة سي سينما 2 بفندق ريحانة، وإليك قائمة أفلام اليوم:
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محمد هنيدي يتعاقد على فيلم «أب للإيجار»

أعلن المنتج أحمد عبد الباسط تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي سيتم تقديمه خلال عام 2020. وبدأت خلال الأيام الماضية أولى الجلسات التحضيرية للعمل، حيث تعاقد "عبد الباسط" مع المؤلف نادر صلاح الدين على فيلم "أب للإيجار" ليقوم محمد هنيدي ببطولته وجار ترشيح واختيار أبطال العمل، كما سيتم الإعلان عن مخرج العمل خلال الأيام المقبلة. وستبدأ شركة "فيلم أوف إيجيبت" لمنتجها أيمن عبد الباسط تحضيرات التصوير على أن يبدأ الفترة المقبلة استعدادا لعرضه في السينمات، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي عن أب يتورط في مشكلات كثيرة يكشفها سير العمل.
مهرجان- الجونة

عروض اليوم الثالث لفعاليات الجونة السينمائي

تستمر، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، 19 سبتمبر، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويبدأ اليوم بحلقة نقاشية بعنوان "السينما الإفريقية.. الماضي والحاضر والمستقبل"، يديرها لويك مانيرون بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وذلك في العاشرة والنصف صباحا، ثم يبدأ عرض مجموعة من الأفلام، ففي الثانية عشرة ظهرا، يُعرض فيلم "جلد أمريكي" بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي الثانية عشرة و15 دقيقة، يُعرض فيلم "مُحصن" بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وإليك قائمة أفلام اليوم:
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«الإسكندرية السينمائي» يكرم المخرج محمد فاضل

أعلن مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط عن تكريم المخرج الكبير محمد فاضل، خلال دورته الـ35، والتي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل ، برئاسة الناقد الأمير أباظة، حيث من المقرر أن يعُرض لفاضل، خلال حفل تكريمه فيلم "حب في الزنزانة" بطولة النجوم عادل إمام، وسعاد حسني، وعبد المنعم مدبولي، ويحيى الفخراني، وجميل راتب، كما يصدر عنه كتاب يتضمن مشواره الفني الطويل يقوم بتأليفه الدكتور وليد سيف. محمد فاضل من مواليد الإسكندرية في 22 يونيو 1938، تخرج في كلية الزراعة التي اشتهرت بدراسة العديد من الفنانين بها مثل عادل إمام، ومحمود عبدالعزيز.
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