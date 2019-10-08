عباس أبو الحسن يعود للسينما من خلال «قفص الكلاب»

تحرير:التحرير ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م

عباس أبو الحسن

تعاقد ثلاثي النجوم، عباس أبو الحسن، وليد فواز، وعمرو القاضي، مع المنتج أحمد السرساوي، على بطولة فيلم "قفص الكلاب" من إخراج وتأليف بهجت الكومي، وجاري استكمال باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل. قال الفنان عمرو القاضي، إنه تعاقد على العمل بعد انجذابه للسيناريو الذي يعتبره مهم وقوي ومميز، لافتًا إلى أنه سيقدم خلال العمل شخصيتين أحدهما لجزار مضطرب نفسيًا، وآخر يعتبره من الأدوار الصعبة والجديدة عليه، ومن المقرر البدء في تصوير العمل بداية شهر ديسمبر المقبل.

وتعد آخر مشاركات الفنان عباس أبو الحسن السينمائية من خلال الجزء الثاني من فيلم "الكنز" مع النجوم محمد سعد، محمد رمضان، وهند صبري وآخرين، للمخرج شريف عرفة، والذي يُعرض في السينمات حاليًا، بينما آخر مشاركاته التليفزيونية من خلال مسلسل "أبو عمر المصري" مع النجوم أحمد عز، فتحي عبد الوهاب، أروى جودة، رمضان