رياضة

بيكيه يفوز بجائزة أفضل لاعب كتالوني فى الموسم الماضي

تحرير:محمد جمال ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٥ م
بيكيه
بيكيه
توج المدافع الإسبانى جيرارد بيكيه لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب كتالونى عن الموسم الماضى 2018- 2019، وجاء صاحب الـ32 عامًا فى المركز الأول من تصويت الاتحاد الكتالونى لكرة القدم، بعدما حصل الأخير على نسبة 67% من الأصوات، وحل فى المركز الثانى من التصويت مارك روكا لاعب إسبانيول فى المركز الثانى بعدما حصل على نسبة 27% من الأصوات. وتم اختيار بيب جوراديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي الإنجليزي كأفضل مدرب عن الموسم الماضى، بعد الموسم الحافل الذى قدمه مع الستيزنز.
وحقق المدافع الإسبانى مع فريقه برشلونة خلال الموسم الماضى الدولى الإسبانى للمرة الثانية على التوالى، لكن مع فشل فى حصد البطولة الغائبة عن الفريق (دوري أبطال أوروبا)، بعدما ودع البطولة على يد ليفربول في نصف نهائي البطولة بتيجة 4- 3، بمجموع المباراتين. كما حقق على الجانب الآخر جوارديولا رباعية تاريخية
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