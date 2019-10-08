مران الأهلي.. تأخير صالح جمعة وتألق ديانج ومحمود

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

مران الاهلي

واصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب الأحمال، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين واستغلال فترة التوقف الدولي، وقسم الفريق مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمنازيوم، وجزءا دخل في تدريبات بدنية بالكرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، واجتمع فايلر مع اللاعبين لتدريبهم بشكل شخصي على الكرات العرضية مع رفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وجاء التدريب بتحفيظ اللاعبين وقت التحرك للكرة من الخلف للأمام ووضعها في المرمى بشكل مباشر، وأظهرت الفقرة تألق أليو ديانج ومحمد محمود وجونيور أجايي. وواصل فايلر فقراته بتبديل اللاعبين الذين خاضوا برنامجا بدنيا في صالة الجيمنازيوم ليواصلوا البرنامج البدني المخصص من جانب مدرب الأحمال بالاتفاق مع المدير