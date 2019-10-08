رياضة

مران الأهلي.. تأخير صالح جمعة وتألق ديانج ومحمود

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م
مران الاهلي
مران الاهلي
واصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب الأحمال، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين واستغلال فترة التوقف الدولي، وقسم الفريق مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمنازيوم، وجزءا دخل في تدريبات بدنية بالكرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، واجتمع فايلر مع اللاعبين لتدريبهم بشكل شخصي على الكرات العرضية مع رفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية.
وجاء التدريب بتحفيظ اللاعبين وقت التحرك للكرة من الخلف للأمام ووضعها في المرمى بشكل مباشر، وأظهرت الفقرة تألق أليو ديانج ومحمد محمود وجونيور أجايي. وواصل فايلر فقراته بتبديل اللاعبين الذين خاضوا برنامجا بدنيا في صالة الجيمنازيوم ليواصلوا البرنامج البدني المخصص من جانب مدرب الأحمال بالاتفاق مع المدير
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زلاتان-إبراهيموفيتش (2)

تكريما له.. تمثال برونزي لإبراهيموفيتش في مسقط رأسه بالسويد

دشن الاتحاد السويدي لكرة القدم تمثالا من البرونز لنجمه الدولي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق لوس أنجلوس الأمريكي بمسقط رأسه في مدينة بمالمو، تكريما له. ونشرت الصحيفة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم "الثلاثاء"، صورا للتمثال حيث كتب عليه "عندما تأتي إلى نيويورك، يكون لديك تمثال الحرية، وعندما تأتي إلى السويد، لديك تمثال زلاتان".
ماركو جيامباولو

رسميًّا.. إقالة جيامباولو من تدريب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن إقالة ماركو جيامباولو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بسبب سوء النتائج مع الفريق، ولم يشفع له الفوز الذي حققه على نظيره جنوى، خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي، جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، مساء اليوم الثلاثاء، متمنيًا له التوفيق في مراحله المقبلة، بعدما تولى قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفًا لجينارو جاتوزو، لكنه حقق نتائج باهتة بالفريق، وضعته في المركز الثالث عشر، برصيد برصيد 9 نقاط.
الإسماعيلي- و أهلي- بني- غازي‎ (5)

صبري المنياوي: تعديلات الجبلاية ظالمة للإسماعيلي

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن قرار تعديل موعد مباراتى الفريق بمسابقة الدوري، يعد ظالما للاعبين نظرا لضيق الوقت حيث سيخوض الفريق ثلاث مباريات على مدار سبعة أيام فقط، حيث كان الاتحاد العربى قد أعلن عن إقامة مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي يوم 23 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الــ16 بكأس محمد السادس، ليقرر نظيره المحلي تعديل موعد مباريات الدراويش بمسابقة الدوري لتقام مباراته مع طنطا يوم 16 ثم فريق حرس الحدود يوم 19 من نفس الشهر.
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حسين الشحات

حسين الشحات يكشف رسالة فايلر للاعبين

أكد حسين الشحات، لاعب فريق الأهلي، أن فايلر المدير الفني للفريق، يطالبهم دائمًا ببذل أقصى جهد دون قلق من تحمل النتيجة، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "تايم سبورتس"، عقب نهاية مواجهة أسوان، قائلا: "هدفنا في هذا الموسم، هو أن نقدم بداية أفضل عن بداية الموسم الماضي، حتى نتجنب الوصول لمرحلة ضغط كبيرة تؤثر علينا.. أبذل كل جهد من أجل الفريق، والمدير الفني يتعامل معنا بشكل جيد وطالبنا بالتعامل بثقة مع الكرة والاجتهاد داخل الملعب، على أن يتحمل هو النتيجة النهائية أمام الجميع".
أسوان

رسميًا.. أسوان يعلن إذاعة مباراته مع الأهلي

أعلن نادي أسوان، عن إذاعة مباراته أمام نظيره الأهلي فضائيًا، والتي تقام في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، جاء عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، قائلًا:"رسميًا سيتم إذاعة مباراة أسوان والأهلي غدًا، حرصًا من نادي أسوان على إرضاء جماهير الكرة المصرية، لكن بدون حضور الجمهور". وكان أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، أعلن عن إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي عبر القنوات الأرضية فقط، بعد الإتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام، أما بخصوص البث الفضائي، فلم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الشركة الراعية".
الاهلى- وسموحة (1)

فايلر يدرس الإنتاج بالفيديو وقناع إسباني لمروان محسن

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الأحد، استعداده لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز، ويدرس السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، الفريق العسكري، بمشاهدة فيديو تسجيلي له خلال مواجهته في الأسبوع الأول من المسابقة، أمام نادي مصر، والتي انتهت بفوزه بثلاثية نظيفة، لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الفريقين.
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