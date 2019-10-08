رئيس مجلس النواب: لا يوجد معتقل واحد بالسجون المصرية

تحرير:محمد فتحي ٠٨ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

علي عبد العال

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه تم إخلاء سبيل العديد من الأشخاص على خلفية الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد معتقل واحد في السجون المصرية، موضحا أن المشتبه فيهم تم احتجازهم بناء على قرار النيابة العامة، ولا يوجد معتقلين سياسيين طبقا للدستور. وانطلقت فعاليات جلسة البرلمان برئاسة علي عبد العال، اليوم، بمشاركة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، ووزراء المالية، التخطيط، الكهرباء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، البترول، الأوقاف، التضامن.

وناشد عبد العال الأعضاء بضرورة الالتزام باللائحة، وعدم مخالفتها، مشددا على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة نقد بناء، خاصة أن مصر في مرحلة هامة قائلا: "النقد مباح والتجاوز مرفوض، البلد لا تتحمل ننتقد داخل القاعة نقد موضوع وبناء".وهنأ مدبولي القوات المسلحة والقيادة السايسية بذكرى نصر أكتوبر، مؤكدا